О, так чемпионская интрига в РПЛ жива! «Краснодар» в 6 очках от «Зенита», а между ними матч в апреле
На зимний перерыв первая пятерка в таблице РПЛ уходила вот в таком сочетании:
Прошло два тура, теперь таблица выглядит вот так:
Все преследователи кроме ЦСКА немного сократили отставание от «Зенита», но о «Краснодаре» разговор особый. Отрыв у «Зенита» был вполне комфортным – 10 очков за 11 туров до конца. Теперь за девять туров «Краснодар» находится на расстоянии всех двух побед.
«Зенит» потерял очки в двух домашних матчах – 0:0 с «Локомотивом» и «Уфой». «Краснодар» «Уфу» победил (2:0), заодно и обыграл «Спартак» – 1:0.
Итак, девять матчей – шесть очков. Самое время посмотреть на расписание, пусть оно пока еще кажется длинным. Выделим здесь матчи, в которых потенциально у команд больше шансов потерять очки.
«Зенит»: «Урал» (д), ЦСКА (г), «Крылья Советов» (д), «Тамбов» (г), «Краснодар» (г), «Сочи» (д), «Ахмат» (г), «Оренбург» (д), «Ростов» (г).
«Краснодар»: «Сочи» (г), «Динамо» (д), «Оренбург» (г), «Ростов» (г), «Зенит» (д), «Рубин» (г), «Урал» (д), «Крылья Советов» (г), «Ахмат» (д).
Пока что кажется, что календарь «Зенита» в целом чуть сложнее. У него осталось четыре домашних матча, в которых клуб обязан побеждать – всех своих соперников он гораздо сильнее. Но ЦСКА, «Ахмат», «Ростов» – тяжелые выезды.
«Краснодар», очевидно, по классу выше «Сочи», «Оренбурга», «Рубина», «Урала», «Крыльев» и «Ахмата», в этих матчах он – однозначный фаворит. «Динамо» с неплохим составом – непростой соперник, с «Ростовом» будет нелегко.
Сознательно не упоминаем здесь матч «Краснодар» – «Зенит», который состоится в апреле в 26-м туре. По тому, как все развивается, эта игра – отдельная история. Даже если к ней команды подойдут с той же шестиочковой разницей, победа «Краснодара» будет иметь в ней важнейшее значение. В оставшихся четырех турах «Зениту» придется съездить в Грозный и Ростов-на-Дону, тогда как у «Краснодара» будут соперники в основном из подвала таблицы (и все-таки есть разница, где играть с «Ахматом» – дома или в гостях).
Вспоминается прошлый год. Матч «Краснодар» – «Зенит» тоже был в апреле, и между ними тоже было шесть очков, только тур другой – 24-й. Один из самых красивых матчей сезона завершился драматичной победой «Зенита», который за шесть туров до конца ушел на восемь очков от «Локо» и на девять от «Краснодара» и фактически завершил чемпионскую гонку.
Важный момент: что если «Зенит» и «Краснодар» сравняются по очкам – кто окажется выше? В регламенте прописано, что в случае равенства очков первый критерий – личные встречи, второй – количество побед, третий – разность забитых и пропущенных. Первый матч «Зенит» и «Краснодар» свели вничью 1:1.
Если «Зенит» и «Краснодар» сравняются, с огромной долей вероятности это произойдет, если «Краснодар» выиграет очный матч. Тогда именно краснодарский клуб будет располагаться выше «Зенита». В этом случае на финише будет мощная заруба.
И еще один момент: клубы хоть и освободили себя от еврокубковой весны, но «Зенит» чуть больше занят – он играет в Кубке России. И это тоже важно: во-первых, полуфинал совсем не проходной – там принципиальнейший матч со «Спартаком», а во-вторых, играть с ним придется среди недели сразу после матча с «Краснодаром», и тоже вопрос – как «Зенит» распределит силы.
Итоги вкратце:
- «Зенит» опережает «Краснодар» всего на шесть очков за девять туров до конца. Пару недель назад отрыв был десять очков;
- Оставшийся календарь у «Зенита» чуть сложнее, а матч с «Краснодаром» ему играть в гостях;
- Если они сравняются по очкам – будут смотреть на личные встречи (если в Краснодаре сыграют 1:1 – на количество побед в сезоне);
- Через два-три дня после игры с «Краснодаром» у «Зенита» будет матч со «Спартаком» в полуфинале Кубка.