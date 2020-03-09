О, так чемпионская интрига в РПЛ жива! «Краснодар» в 6 очках от «Зенита», а между ними матч в апреле

Все преследователи кроме ЦСКА немного сократили отставание от «Зенита», но о «Краснодаре» разговор особый. Отрыв у «Зенита» был вполне комфортным – 10 очков за 11 туров до конца. Теперь за девять туров «Краснодар» находится на расстоянии всех двух побед.

«Зенит» потерял очки в двух домашних матчах – 0:0 с «Локомотивом» и «Уфой». «Краснодар» «Уфу» победил (2:0), заодно и обыграл «Спартак» – 1:0.

Итак, девять матчей – шесть очков. Самое время посмотреть на расписание, пусть оно пока еще кажется длинным. Выделим здесь матчи, в которых потенциально у команд больше шансов потерять очки.

«Зенит»: «Урал» (д), ЦСКА (г), «Крылья Советов» (д), «Тамбов» (г), «Краснодар» (г), «Сочи» (д), «Ахмат» (г), «Оренбург» (д), «Ростов» (г).

«Краснодар»: «Сочи» (г), «Динамо» (д), «Оренбург» (г), «Ростов» (г), «Зенит» (д), «Рубин» (г), «Урал» (д), «Крылья Советов» (г), «Ахмат» (д).