Колючие отношения Ари и «Спартака»: ушел из-за денег и комаров – теперь удаляется и много забивает
Ари перешел в «Спартак» перед сезоном-2010. Чем запомнился: 29 голов во всех турнирах за 3,5 года, важные мячи в Лиге чемпионов и дерби с «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо», по окончании сезона-2012/13 – уход из клуба из-за денег.
«Спартак» хотел сохранить Ари в команде и сделал предложение о продлении контракта, но мы отказались из-за экономической составляющей. Ари — важный игрок для «Спартака», и его услуги должны быть справедливо вознаграждены», – сказал тогда агент футболиста Оливер Кабрера.
Существовала и другая версия ухода. Ари опоздал на сбор «Спартака» из-за укусов тропических комаров в Бразилии. «После этого еще просил три миллиона евро за продление контракта со «Спартаком», – уточнил в одном из интервью Валерий Карпин, который тогда тренировал команду.
Версию опроверг сам Ари: «Было очень много разговоров о том, что я ушел якобы из-за разногласий с Карпиным или из-за конфликта с руководством команды. Но все это не так. Единственная причина, по которой я покинул «Спартак», — нежелание клуба выплачивать мне подписной бонус».
Ари перешел в «Краснодар» и с тех пор регулярно был чуть ли не главным героем в каждой из игр против «Спартака». «Никогда не пойму руководство «Спартака», которое отказалось от такого форварда, как Ари», – удивлялся Геннадий Орлов и на страницах прессы, и комментируя матчи.
В первом же матче затолкал бывшему клубу три гола весной 2014-го. Чуть-чуть разминулся с Карпиным – его к тому времени уволили за четыре дня до игры. «Спартаком» управлял Дмитрий Гунько, получилось ужасно.
Через полгода «Краснодар» опять грохнул «Спартак» 4:0 уже при Якине. Один из голов на счету Ари.
8 марта 2015-го сезон-2014/15 возобновлялся матчем «Спартак» – «Краснодар». Снова гол Ари, да какой красивый.
Гол весной, гол осенью – стабильный график. В ноябре 2015-го «Краснодар» проиграл «Спартаку» Аленичева 2:3, но открыл счет точным ударом Ари.
В 2016-м «Спартак» уберегся от голов Ари, он сыграл против бывшего клуба лишь однажды – в первом матче Массимо Карреры как официально утвержденного главного тренера. Но натрепал нервов Каррере, конечно же, весной – уже 2017-го, забив за «Локомотив».
Следующие два года – уже не голы, но моменты знаковые: летом 2018-го удалился, боднув Жиго, осенью 2019-го помог «Краснодару» выиграть, сделав ассист.
Весна (да, весна!) 2020-го – гол. Победный.
С годами у Ари немного менялись высказывания о «Спартаке».
2013: «Если бы забил гол, не стал бы праздновать. Потому что уважаю болельщиков «Спартака».
2014: «Если мне когда-нибудь снова предложат контракт в «Спартаке», то я соглашусь»
2015: «Я с радостью вспоминаю те времена, когда выступал за красно-белых».
«Если забью гол, посмотрю, какие эмоции буду испытывать. Если сочту нужным, отпраздную».
2017:
- «Если быть откровенным, мне приятно забивать «Спартаку»;
- «Всегда здорово забить бывшей команде»;
- «Я очень люблю «Спартак» и всех его болельщиков, но скажу честно: я обожаю забивать им голы!».
2018 (о том, не пора ли повторить хет-трик в ворота «Спартака», и будет ли праздновать голы): «Пора! Это было бы великолепно. Прошло много времени с тех пор, как я покинул «Спартак». Какой-то период не отмечал голы из-за уважения к болельщикам команды. Но теперь уже другая ситуация».
2019: «Нравится побеждать «Спартак». Очень-очень приятно забивать «Спартаку».
Теперь у Ари восемь голов в 11 матчах против «Спартака». Если посмеяться, сюда можно добавить еще два, играя за «Спартак». В 2012 году ЦСКА выиграл 2:1 в дерби, два гола записали на Тошича, но последним оба раза мяча касался именно Ари.