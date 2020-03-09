Колючие отношения Ари и «Спартака»: ушел из-за денег и комаров – теперь удаляется и много забивает

Ари перешел в «Спартак» перед сезоном-2010. Чем запомнился: 29 голов во всех турнирах за 3,5 года, важные мячи в Лиге чемпионов и дерби с «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо», по окончании сезона-2012/13 – уход из клуба из-за денег.

«Спартак» хотел сохранить Ари в команде и сделал предложение о продлении контракта, но мы отказались из-за экономической составляющей. Ари — важный игрок для «Спартака», и его услуги должны быть справедливо вознаграждены», – сказал тогда агент футболиста Оливер Кабрера.

Существовала и другая версия ухода. Ари опоздал на сбор «Спартака» из-за укусов тропических комаров в Бразилии. «После этого еще просил три миллиона евро за продление контракта со «Спартаком», – уточнил в одном из интервью Валерий Карпин, который тогда тренировал команду.