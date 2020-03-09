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#РПЛ #ЦСКА #Ростов

Самый адский матч выходных. Вот как это было

09 марта, 17:15

РПЛ

«Ростов» обыграл ЦСКА 3:2 в 21-м туре РПЛ. Событий – безумное количество.

10 минута. Чистяков врезался в Осипенко и разбил голову. Чистякова заменили и унесли на носилках.

21 минута. Ахметов завалил Шомуродова, получил красную карточку и подарил «Ростову» пенальти. Еременко его не забил – потащил Акинфеев. Добить не дал Дивеев, который вынес мяч за ворота.

25 минута. ЦСКА убежал в контратаку и забил: Сигурдссон пробежал от центрального круга, раскачал Байрамяна и пробил в ближний угол.

31 минута. Еременко пробил издали, забил «гвоздем» и сравнял счет – 1:1.

48 минута. Карпов перед своими воротами на скорости завалил Попова. Арбитр Безбородов несколько минут советовался с помощниками, смотрел ВАР и в итоге оставил ЦСКА вдевятером. Карпов получил красную карточку, а Попов реализовал пенальти – 2:1.

58 минута. Мамаев заменил Глебова и вышел на поле впервые с октября 2018 года, а через пять минут рикошетом от Щенникова закатил в угол и увеличил преимущество «Ростова».

78 минута. Чалов вышел на замену и через пять минут помог с голом: дотянулся после заброса в штрафную, прострелил и попал в Осипенко, который отправил мяч в свои ворота – 3:2.

83 минута. Саплинов зацепил Сигурдссона, и Безбородов после видеоповтора поставил пенальти в пользу ЦСКА. Чалов мог сравнивать счет, но Песьяков отбил удар. На добивание успел Магнуссон, но пробил выше ворот. ЦСКА мог отыграть сразу два мяча, играя весь тайм вдевятером!

И все же закончили 3:2. Тут – полный обзор этого сумасшествия.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ФК «Ростов»
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