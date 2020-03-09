РПЛ
Футбол
Вадим Карпов
ЦСКА
Ростов
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Футбол #ЦСКА #Ростов #Вадим Карпов

ЦСКА опять прессуют – два пенальти и две красные с «Ростовом». Но за что удалили Карпова?

09 марта, 15:45

Твиттер «Ростова»

Огненный матч выдали «Ростов» и ЦСКА в 21-м туре РПЛ. Первый тайм – большое количество серьезных индивидуальных ошибок для игры такого уровня:

Ахметов не справился с опекой Шомуродова, который выскочил один на один. Сфолил максимально неудачно – красная карточка и пенальти.

Еременко запорол пенальти – вытащил Акинфеев.

Байрамян выдал голевую передачу сопернику – Сигурдссон убежал и открыл счет.

Еременко сравнял счет перед перерывом. После первого тайма статистика ударов была жуткой:

Во втором тайме исход матча, казалось бы, стал понятен уже через несколько минут после его начала. Карпов сбил Попова в своей штрафной (очередная голевая ошибка защитника ЦСКА). Пенальти, но еще одна красная карточка от судьи Владислава Безбородова в ситуации, когда не была ни фола последней надежды, ни запредельной грубости.

Как расценить удаление Карпова?

Позже Мамаев забил третий гол, и стало больше шансов нарваться на разгром. Но к концу матча мяч от Осипенко отскочил в ворота «Ростова» – 3:2, а потом Чалов не забил пенальти (отразил Песьяков).

ЦСКА при дисквалифицированном тренере Викторе Гончаренко (он сидел на трибуне с братьями Березуцкими) пропустил два гола от своих бывших игроков, получил в ворота два пенальти и потерял уже к 50-й минуте двух футболистов из-за удалений.

В последнем туре перед зимним перерывом ЦСКА уже скандалил по поводу судейства в игре против «Краснодара». Вопросы были по фолу на Чалове в штрафной соперника и непоставленном пенальти, ЦСКА также был недоволен по поводу пенальти в свои ворота. Президент клуба Евгений Гинер назвал главу ДСИ Александра Егорова негодяем, а Гончаренко наговорил матом в эфире на дисквалификацию.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как скандалили тогда
«Господин Егоров – конченый негодяй». ЦСКА взорвался из-за судейства
Матч «Краснодара» и ЦСКА – сплошной VAR. Арбитр тянул время и долго смотрел повторы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Футбол
#ЦСКА
#Ростов
#Вадим Карпов