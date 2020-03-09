ЦСКА опять прессуют – два пенальти и две красные с «Ростовом». Но за что удалили Карпова?
Огненный матч выдали «Ростов» и ЦСКА в 21-м туре РПЛ. Первый тайм – большое количество серьезных индивидуальных ошибок для игры такого уровня:
Ахметов не справился с опекой Шомуродова, который выскочил один на один. Сфолил максимально неудачно – красная карточка и пенальти.
Еременко запорол пенальти – вытащил Акинфеев.
Байрамян выдал голевую передачу сопернику – Сигурдссон убежал и открыл счет.
Еременко сравнял счет перед перерывом. После первого тайма статистика ударов была жуткой:
Во втором тайме исход матча, казалось бы, стал понятен уже через несколько минут после его начала. Карпов сбил Попова в своей штрафной (очередная голевая ошибка защитника ЦСКА). Пенальти, но еще одна красная карточка от судьи Владислава Безбородова в ситуации, когда не была ни фола последней надежды, ни запредельной грубости.
Как расценить удаление Карпова?
Позже Мамаев забил третий гол, и стало больше шансов нарваться на разгром. Но к концу матча мяч от Осипенко отскочил в ворота «Ростова» – 3:2, а потом Чалов не забил пенальти (отразил Песьяков).
ЦСКА при дисквалифицированном тренере Викторе Гончаренко (он сидел на трибуне с братьями Березуцкими) пропустил два гола от своих бывших игроков, получил в ворота два пенальти и потерял уже к 50-й минуте двух футболистов из-за удалений.
В последнем туре перед зимним перерывом ЦСКА уже скандалил по поводу судейства в игре против «Краснодара». Вопросы были по фолу на Чалове в штрафной соперника и непоставленном пенальти, ЦСКА также был недоволен по поводу пенальти в свои ворота. Президент клуба Евгений Гинер назвал главу ДСИ Александра Егорова негодяем, а Гончаренко наговорил матом в эфире на дисквалификацию.