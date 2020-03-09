ЦСКА опять прессуют – два пенальти и две красные с «Ростовом». Но за что удалили Карпова?

Позже Мамаев забил третий гол, и стало больше шансов нарваться на разгром. Но к концу матча мяч от Осипенко отскочил в ворота «Ростова» – 3:2, а потом Чалов не забил пенальти (отразил Песьяков).

ЦСКА при дисквалифицированном тренере Викторе Гончаренко (он сидел на трибуне с братьями Березуцкими) пропустил два гола от своих бывших игроков, получил в ворота два пенальти и потерял уже к 50-й минуте двух футболистов из-за удалений.

В последнем туре перед зимним перерывом ЦСКА уже скандалил по поводу судейства в игре против «Краснодара». Вопросы были по фолу на Чалове в штрафной соперника и непоставленном пенальти, ЦСКА также был недоволен по поводу пенальти в свои ворота. Президент клуба Евгений Гинер назвал главу ДСИ Александра Егорова негодяем, а Гончаренко наговорил матом в эфире на дисквалификацию.