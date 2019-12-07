«Господин Егоров – конченый негодяй». ЦСКА взорвался из-за судейства

Мощнее был президент ЦСКА Евгений Гинер:

1. Сначала высказался по Егорову и судейству: «Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится . До этих пор мы ничего не изменим.

Реформа, которую сделает Ашот Рафаилович Хачатурянц, уверен, что все сделает хорошо. Но сначала этот негодяй должен сделать то, что я сказал».

2. И еще одна цитата Гинера: «Что больше всего меня убило в этой игре – количество желтых карточек или неназначенный пенальти в ворота «Краснодара»? Нет, и то, и другое – это методология. А вот пенальти в наши ворота и сам характер судейства в этой игре – это беспредел.

Да не то, что накипело. Я просто считаю, что нам не нужно играть в футбол. Нам нужно перед началом чемпионата распределить места в турнирной таблице. Вот и все. Я уверен, что Ашот Рафаэлович сделает перемены в руководстве судейским корпусом. Нельзя позволять такой беспредел в нашей стране. И нет, не накипело.