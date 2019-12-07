«Господин Егоров – конченый негодяй». ЦСКА взорвался из-за судейства
Виктор Гончаренко после матча с «Краснодаром» подошел к арбитру Казарцеву и обматерил его: «И ты сейчас *** [фигней] занимаешься. Там (показывает на одни ворота) рука была». Дальше Гончаренко не было слышно.
На пресс-конференции Гончаренко сказал: «Игру можно описать одним словом: VAR. Полный VAR! К сожалению, это главное событие матча. Мы помним, что в прошлом сезоне в нашу пользу здесь не назначили два пенальти. Мы пробовали понять, каким образом назначаются одиннадцатиметровые, за что даются карточки, и осознали, что не понимаем, что происходит».
Мощнее был президент ЦСКА Евгений Гинер:
1. Сначала высказался по Егорову и судейству: «Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим.
Реформа, которую сделает Ашот Рафаилович Хачатурянц, уверен, что все сделает хорошо. Но сначала этот негодяй должен сделать то, что я сказал».
2. И еще одна цитата Гинера: «Что больше всего меня убило в этой игре – количество желтых карточек или неназначенный пенальти в ворота «Краснодара»? Нет, и то, и другое – это методология. А вот пенальти в наши ворота и сам характер судейства в этой игре – это беспредел.
Да не то, что накипело. Я просто считаю, что нам не нужно играть в футбол. Нам нужно перед началом чемпионата распределить места в турнирной таблице. Вот и все. Я уверен, что Ашот Рафаэлович сделает перемены в руководстве судейским корпусом. Нельзя позволять такой беспредел в нашей стране. И нет, не накипело.
Я молчал, не высказывался. Я член Исполкома РФС, давно в нашем футболе. Но всему есть мера. Грань, которую пересекать нельзя. А Егоров ее пересек. Таких людей надо сажать в тюрьму. Потому что я уверен, что он берет деньги за то, чтобы наши арбитры так судили. Я готов отвечать за свои слова».