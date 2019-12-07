Говорят, ЦСКА плохо проводит вторые таймы. Мы нашли подтверждение в статистике
ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1. ЦСКА снова вел в счете после первого тайма, но победу упустил. В этом сезоне такая статистическая вещь происходит часто и сказывается на количестве очков. ЦСКА играет во вторых таймах хуже, чем в первых.
Вот подтверждающие цитаты игроков и тренеров после разных матчей.
Арнор Сигурдссон, полузащитник ЦСКА: «Это плохая закономерность, согласен. Для топ-клуба подобное недопустимо. Мы не всегда оказываемся готовы к тому, что соперник меняет игру. Мы проводим очень много напряженных, выматывающих матчей, но это обстоятельство нас не извиняет. Можно и нужно вторые таймы играть лучше, да и вообще быть более стабильными на протяжении всех 90 минут».
Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: «Понятно, что группа атаки проделывает очень большой объем работы. Не всегда удается закрывать фланги, и через них соперник переходит на нашу половину. Схема и психология — вот два момента, в которых кроются причины».
Игорь Черевченко, главный тренер «Арсенала»: «Разговаривали с футболистами на эту тему. О том, что ЦСКА в каждой игре очень активно проводит первые 30-35 минут. Мои ребята выдержали, а после перерыва реализовали свой шанс».
Нормальное явление: в первом тайме ЦСКА играет мощно и доминирует, а во втором отдает инициативу и пропускает.
Как сложились для ЦСКА 19 туров РПЛ
ЦСКА в первых таймах: 9 побед, 8 ничьих, 2 поражения. Мячи – 14:6
ЦСКА во вторых таймах: 6 побед, 5 ничьих, 8 поражений. Мячи – 12:12
ЦСКА в общей таблице: 10 побед, 4 ничьи, 5 поражений. Мячи – 26:18. 34 очка
Другие выводы из статистики:
- Во вторых таймах ЦСКА пропускает в два раза больше, чем в первых.
- Вторые таймы ЦСКА проигрывает в четыре раза чаще первых.
- В семи матчах ЦСКА проводил вторые таймы лучше первых. В них команда выиграла шесть раз. Единственное поражение – игра с «Ростовом» (1:3, 0:2 – в первом, 1:1 – во втором).
- 11 матчей ЦСКА, где первые таймы команды были лучше вторых: 4 победы, 3 ничьи, 4 поражения.
- Только один матч с участием ЦСКА завершился с одинаковым счетом в первом и втором тайме. Это нулевая ничья в московском матче против «Сочи».
А что в Лиге Европы?
Уже по итогам пяти туров ЦСКА потерял все шансы на выход из группы в Лиге Европы. Там проблема вторых таймов видна еще сильнее. ЦСКА ни в одном матче не проиграл первую половину (1 победа, 4 ничьи), но вторые таймы проиграл трижды при двух ничьих. Всего у команды 2 очка за пять матчей при разнице мячей 2:9.