Говорят, ЦСКА плохо проводит вторые таймы. Мы нашли подтверждение в статистике

Вот подтверждающие цитаты игроков и тренеров после разных матчей.

Арнор Сигурдссон, полузащитник ЦСКА: «Это плохая закономерность, согласен. Для топ-клуба подобное недопустимо. Мы не всегда оказываемся готовы к тому, что соперник меняет игру. Мы проводим очень много напряженных, выматывающих матчей, но это обстоятельство нас не извиняет. Можно и нужно вторые таймы играть лучше, да и вообще быть более стабильными на протяжении всех 90 минут».

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: «Понятно, что группа атаки проделывает очень большой объем работы. Не всегда удается закрывать фланги, и через них соперник переходит на нашу половину. Схема и психология — вот два момента, в которых кроются причины».

Игорь Черевченко, главный тренер «Арсенала»: «Разговаривали с футболистами на эту тему. О том, что ЦСКА в каждой игре очень активно проводит первые 30-35 минут. Мои ребята выдержали, а после перерыва реализовали свой шанс».

Нормальное явление: в первом тайме ЦСКА играет мощно и доминирует, а во втором отдает инициативу и пропускает.