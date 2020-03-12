Голы в матче «Сочи» – «Оренбург» странные? Давайте разберем каждый
В перенесенном матче РПЛ «Сочи» разгромил «Оренбург» (5:1). Сразу после этой победы команда взлетела с последнего места в таблице: теперь «Сочи» идет 14-м – выше «Рубина» и «Ахмата». Для «Оренбурга» это поражение фактически ничего не изменило: команда все еще опережает «Сочи» на два очка и пока находится вне зоны вылета.
Краткие итоги матча для «Сочи» и «Оренбурга»:
- Александр Кокорин оформил дубль. Теперь у него три гола и один ассист в трех матчах за «Сочи».
- Кристиан Нобоа за одну игру забил гол и отдал два голевых паса. Это почти 50% всех его результативных действий по сезону (три мяча, четыре ассиста).
- Арендованный у «Зенита» Андрей Мостовой закрепился в статусе лучшего бомбардира «Сочи». Теперь у него пять голов.
- Тренер «Сочи» Владимир Федотов победил бывшую команду, из которой ушел только зимой.
- До этого матча «Сочи» никогда в сезоне не забивал больше трех мячей. «Оренбург» еще не пропускал больше трех.
По статистике результат выглядит аномалией. Даже в первом круге «Оренбург» и «Сочи» сыграли друг с другом вничью со счетом 1:1. Такого разгрома в этом матче никто не ожидал. Максимально жестко среагировали и болельщики. Мы посмотрели комментарии под обзором матча на официальном ютуб-канале «Матч ТВ». Основное настроение – такое.
Игроки «Оренбурга» не забивали моменты и били по своим воротам
Резюме от тренера «Оренбурга» Константина Емельянова: «Безвольно сыграли. «Сочи» заслуженно победил. Хотя в такой ситуации, при таком счете, бесполезно говорить, что у нас тоже были хорошие моменты. В таких играх нужно первым забить, были у нас моменты – Фамейе мог забить. Потом мы забили в свои ворота и получили пенальти, а затем не смогли переломить ход встречи. Вот и результат. «Сочи» с заслуженной победой».
Моменты у «Оренбурга» действительно были – команда еще при счете 0:0 имела две убойные ситуации для первого гола. Дальше течение игры резко поменялось. Почти все голы «Сочи» имеют свои странности. Посмотрите полный обзор матча на ютуб-канале «Матч ТВ», а здесь мы покажем отдельные скрины и опишем каждый гол «Сочи».
Первый. Обычная подача с фланга закончилась ударом по собственным воротам от Аюпова. В штрафной в этот момент были три игрока «Сочи» и четыре защитника «Оренбурга». Еще один футболист «Оренбурга» контролировал подбор. В момент автогола Аюпов оказался единственным игроком «Оренбурга», рядом с которым не было соперника.
Второй. Заболотный заработал одиннадцатиметровый, когда принял мяч на углу штрафной. «Оренбург» в этот момент оборонялся один в один. Если бы Заболотный обыграл защитника, то выходил бы прямо на ворота. У защитника «Оренбурга» в этом моменте было позиционное преимущество – Заболотный принимал мяч спиной к воротам, но получил толчок в спину. Кокорин реализовал пенальти.
Третий. Кокорин убежал один сразу на двух защитников. Ему никто не мешал в продвижении к воротам, но линия удара была перекрыта. Кокорин дошел до штрафной и хлестко пробил. Вратарь вроде бы контролировал ситуацию, но в последний момент сделал движение ногой на месте и пропустил мяч рядом с собой.
Четвертый. Гол Мостового очень напоминает мяч Кокорина, но забит интереснее. Мостовой убежал от защитника на скорости и пробил на силу мимо вратаря. Голкипер Климович реагировал по-другому – теперь он пытался рукой дотянуться до мяча. У «Оренбурга» между этими голами фактически не было моментов, хотя при счете 0:2 команда поддавила соперника.
Пятый. Окончательно «Сочи» добил «Оренбург» наигранной комбинацией во время углового. Иван Новосельцев головой перекинул мяч на дальнюю штангу, где неприкрытый Нобоа вкинул мяч мимо Климовича. Нобоа оставался перед углом ворот практически в одиночестве, потому что остальных игроков «Оренбурга» увели на ближнюю штангу еще во время подачи.
«Сочи» и «Оренбург» зимой были в других условиях
Изначально игра «Сочи» и «Оренбурга» планировалась на 1 декабря 2019-го. Тогда «Оренбург» еще играл под руководством Федотова, а в «Сочи» не было Кокорина. Из-за вируса ангины у футболистов «Сочи» матч перекинули на весну. «Оренбург» тогда без проблем согласился на перенос. Когда все-таки сыграли, больше остальных почему-то грустил Федотов. Он рассказал, что еще разрывается из-за чувств к «Оренбургу».