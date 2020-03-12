Голы в матче «Сочи» – «Оренбург» странные? Давайте разберем каждый

Игроки «Оренбурга» не забивали моменты и били по своим воротам

Резюме от тренера «Оренбурга» Константина Емельянова: «Безвольно сыграли. «Сочи» заслуженно победил. Хотя в такой ситуации, при таком счете, бесполезно говорить, что у нас тоже были хорошие моменты. В таких играх нужно первым забить, были у нас моменты – Фамейе мог забить. Потом мы забили в свои ворота и получили пенальти, а затем не смогли переломить ход встречи. Вот и результат. «Сочи» с заслуженной победой».

Моменты у «Оренбурга» действительно были – команда еще при счете 0:0 имела две убойные ситуации для первого гола. Дальше течение игры резко поменялось. Почти все голы «Сочи» имеют свои странности. Посмотрите полный обзор матча на ютуб-канале «Матч ТВ», а здесь мы покажем отдельные скрины и опишем каждый гол «Сочи».

Первый. Обычная подача с фланга закончилась ударом по собственным воротам от Аюпова. В штрафной в этот момент были три игрока «Сочи» и четыре защитника «Оренбурга». Еще один футболист «Оренбурга» контролировал подбор. В момент автогола Аюпов оказался единственным игроком «Оренбурга», рядом с которым не было соперника.