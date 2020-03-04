Заменял сам себя, превышал скорость, его отцу угрожали посредники «Интера». Истории о новичке «Сочи» – Имбула
Занимался в «ПСЖ» в сезон, когда парижане проиграли ЦСКА в ЛЧ
Имбула сменил несколько футбольных школ в юности – он занимался в «Расинге», выпустился в «Генгаме», но год провел и в «ПСЖ». Это был сезон-2004/05, когда «ПСЖ» еще не считался денежным суперклубом.
Пока Имбула занимался в школе, клуб пережил один из самых невзрачных сезонов в этом веке – быстро вылетел из Кубков, финишировал девятым в чемпионате, а в Лиге чемпионов закончил последним в группе. Хет-трик тогда в Париже оформил Сергей Семак, который и уехал в «ПСЖ» через несколько месяцев.
Уже во взрослой карьере Имбула сделал себе имя в составе принципиального соперника «ПСЖ» – «Марселя», он даже удалился в одном из матчей между этими командами. Позже Лига 1 отменила красную карточку, признав ее ошибочной.
Стал самым молодым дебютантом Лиги 2
Произошло это в октябре 2009-го в «Генгаме» – на матч с «Дижоном» вышел в возрасте 17 лет 1 месяца и 4 дней. В том сезоне – всего два матча за взрослых и обрушение в лигу ниже. Там, в третьем по счету французском дивизионе, Имбула обрел место в основе на следующий сезон, помог «Генгаму» выбраться обратно в Лигу 2.
Ну а дальше восторги тренеров и скаутов, трансферы в суперклубы. Имбула называли смесью Диаби и Матюиди, за ним следили скауты из «Челси» и «Барселоны», хвалил Марсело Бьелса.
Несколько лет назад он стоил очень дорого
Слабейшая команда российской Премьер-лиги подписала Имбула бесплатно. Четыре года назад поверить в такое было невозможно – «Сток Сити» вывалил за него 24 миллиона евро «Порту», который за полгода до этого заплатил «Марселю» 20 миллионов. Да и «Марсель» отдавал за Имбула 7,5 миллионов «Генгаму».
«Сток» был последним клубом, который платил за игрока – дальше он ездил в аренды в «Тулузу», «Райо Вальекано» и «Лечче». 21 февраля завершилась аренда Имбула в Италии, через несколько дней он приехал в «Сочи».
Родился в одной стране, вырос в другой, выступает за третью
Имбула родился в бельгийском городе Вилворде численностью 44 тысячи жителей. Родители-конголезцы переехали в Париж, и во Франции Имбула заработал себе имя в футболе. Но с выступлением за сборную было сложнее – ни Дешам, ни Вильмотс не спешили звать игрока во Францию и Бельгию. Составы их сборных были слишком сильны, игроки в них были сплошь из топ-клубов.
Имбула выступал за французскую молодежку, но не продвинулся дальше. Сам он хотел выступать за Бельгию, поэтому отказался от вызова в сборную ДР Конго в марте 2018-го. Спустя полтора года он все же дебютировал в матче за ДР Конго.
Отец получал угрозы от посредников «Интера»
Отец Имбула Вилли Нданги рассказал, почему переход игрока из «Марселя» в «Интер» не состоялся, хотя изначально был интерес к этому варианту.
«Я был очень заинтересован в переходе Имбула в «Интер», потому что это большой клуб с амбициозным проектом. Мы зря ждали разговора с Роберто Манчини. Четыре дня миланцы молчали, проснулись только тогда, когда услышали об интересе «Порту». Посредники «Интера» посылали мне сообщения с угрозами», – рассказывал Нданги.
Цитаты отца успешно разлетались в СМИ. В «Порту» Имбула не заиграл, разочаровав тренера Хулена Лопетеги. «Но Имбула купили, потому что его хотел Лопетеги. Он мне говорил, что этот парень – «Феррари», – вспоминал Нданги. – Мне приходилось спрашивать себя – почему же «Феррари» всегда стоит в гараже».
В «Стоке» менял сам себя на поле и превышал скорость
Что рассказал игравший с Имбула в «Стоке» Глен Джонсон: «Мы проводили контрольный матч, и Имбула просил пас. Ему не дали, и он отказался играть, но через десять минут встал со скамейки и вернулся на поле. Все были в шоке – в такое поведение трудно было поверить».
Еще одна история уже не связана с футболом. Имбула выплатил 440 фунтов за вождение со скоростью 72 мили в час в зоне, где есть ограничение в 50 миль в час. Превышение зафиксировала камера.
Талант с мотивационными проблемами
В юности его тренировал Жослен Гурвеннек – достаточно известный во Франции игрок, который в «Лужниках» в 1999-м проиграл с «Марселем» финал Кубка УЕФА. Что говорил Гурвеннек об Имбула: «Он может заиграть в любой команде Европы. Но его главной проблемой всегда была мотивация».
Журналист Регис Делано подтвердил это и уточнил еще один момент в интервью ESPN: «Мирового уровня ему мешает достичь самоуверенность. Ему нужен тренер, который будет и терпелив, и строг».
С талантом все в порядке. Последний на сегодня гол Имбула забил хорошим дальним ударом за «Лечче» в Кубке.