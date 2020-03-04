Заменял сам себя, превышал скорость, его отцу угрожали посредники «Интера». Истории о новичке «Сочи» – Имбула

Занимался в «ПСЖ» в сезон, когда парижане проиграли ЦСКА в ЛЧ

Имбула сменил несколько футбольных школ в юности – он занимался в «Расинге», выпустился в «Генгаме», но год провел и в «ПСЖ». Это был сезон-2004/05, когда «ПСЖ» еще не считался денежным суперклубом.

Пока Имбула занимался в школе, клуб пережил один из самых невзрачных сезонов в этом веке – быстро вылетел из Кубков, финишировал девятым в чемпионате, а в Лиге чемпионов закончил последним в группе. Хет-трик тогда в Париже оформил Сергей Семак, который и уехал в «ПСЖ» через несколько месяцев.

Уже во взрослой карьере Имбула сделал себе имя в составе принципиального соперника «ПСЖ» – «Марселя», он даже удалился в одном из матчей между этими командами. Позже Лига 1 отменила красную карточку, признав ее ошибочной.