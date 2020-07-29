Жанелли Имбула

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Имбула ушел из «Сочи». Он провел один матч
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РФС разрешил «Сочи» подписать Имбула вне трансферного периода
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Заменял сам себя, превышал скорость, его отцу угрожали посредники «Интера». Истории о новичке «Сочи» – Имбула
#Жанелли Имбула
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