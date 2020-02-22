«Форт Боярд» вместо тренировок, травма из-за танца, традиция дергать за усы – все это Адиль Рами

На том ЧМ была традиция – трогать Рами за усы

Французы еще на ЧМ-1998 придумали целовать в лысину вратаря Бартеза и с этой традицией дошли до титула. Через 20 лет в роли Бартеза оказался Рами, но хоть не с поцелуями.

Гризманн подтвердил: игроки тискали Рами за усы на удачу. «Даже Дешам это сделал! Теперь это самые знаменитые усы во Франции», – радовался Рами.

Однажды получил две желтые карточки за две секунды

В сезоне-2016/17 «Севилья» играла с «Малагой», и Рами сначала снес соперника и получил желтую карточку, а через две секунды судья показал ему и вторую.

Хорошо хоть команда вела уже 4:1 и спокойно докатала до победы. Но удалиться за две желтые в столь короткий промежуток – это заявка на антирекорд.

Получил травму, танцуя Gangnam Style

Это произошло в конце сезона-2012/13. Рами уже был травмирован, и «Валенсия» разрешила ему съездить на благотворительный вечер. Там футболист потанцевал под известный хит Gangnam Style и усугубил повреждение, из-за чего пропустил матч с «Эспаньолом», в котором его клуб лишился победы (3:3).

Возможно, этих очков не хватило на финише – «Валенсия» закончила на пятом месте в одном балле от лигочемпионской четверки. В последних шести матчах сезона Рами не сыграл.