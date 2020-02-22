«Форт Боярд» вместо тренировок, травма из-за танца, традиция дергать за усы – все это Адиль Рами
Адиль Рами перешел в «Сочи» перед закрытием трансферного окна. Клуб уже заявил футболиста в РПЛ. Ранее его агент сказал, что контракт рассчитан до конца сезона-2019/20.
Чемпион за скромный «Лилль», чемпион мира – с нулем матчей за турнир
Его триумф запомнился больше в 2016-м, когда «Севилья» выиграла третью подряд Лигу Европы, а Рами регулярно и успешно играл в основном составе. Чемпионство «Лилля» случилось девять лет назад и немного забылось, но тогда Рами был частью сильной команды с Дебюши, Кабаем, Гейе, Жервиньо и Азаром.
В сборной Франции Рами ездил на два чемпионата Европы, а на ЧМ-2018 просидел в запасе весь турнир. Получив золотую медаль, объявил, что уходит из сборной.
На том ЧМ была традиция – трогать Рами за усы
Французы еще на ЧМ-1998 придумали целовать в лысину вратаря Бартеза и с этой традицией дошли до титула. Через 20 лет в роли Бартеза оказался Рами, но хоть не с поцелуями.
Гризманн подтвердил: игроки тискали Рами за усы на удачу. «Даже Дешам это сделал! Теперь это самые знаменитые усы во Франции», – радовался Рами.
Однажды получил две желтые карточки за две секунды
В сезоне-2016/17 «Севилья» играла с «Малагой», и Рами сначала снес соперника и получил желтую карточку, а через две секунды судья показал ему и вторую.
Хорошо хоть команда вела уже 4:1 и спокойно докатала до победы. Но удалиться за две желтые в столь короткий промежуток – это заявка на антирекорд.
Получил травму, танцуя Gangnam Style
Это произошло в конце сезона-2012/13. Рами уже был травмирован, и «Валенсия» разрешила ему съездить на благотворительный вечер. Там футболист потанцевал под известный хит Gangnam Style и усугубил повреждение, из-за чего пропустил матч с «Эспаньолом», в котором его клуб лишился победы (3:3).
Возможно, этих очков не хватило на финише – «Валенсия» закончила на пятом месте в одном балле от лигочемпионской четверки. В последних шести матчах сезона Рами не сыграл.
Ссорился с тренерами и доплачивал за свой трансфер
Тот же 2013-й – Рами жестко критиковал тренера «Валенсии» Мирослава Джукича за трансферную политику клуба и неискренность в разговоре с футболистами.
В «Милан» Рами перешел в 2014-м. Итальянцы предлагали только 3,75 млн евро, отказываясь платить больше. Полмиллиона доплатил сам Рами. Через год он заявил о плохих отношениях с тренером Филиппо Индзаги: «Если он останется, я уйду в другой клуб».
Позже Рами говорил: «Глядя на Индзаги, понимаю, что мне по силам стать тренером – он был просто катастрофой».
Обманул руководство «Марселя» и был изгнан из клуба
После известной истории об отношениях с Памелой Андерсон Рами еще и напросился на скандал, играя за «Марсель». Он сообщил, что должен ехать в Париж по семейным обстоятельствам, а сам отправился на съемки программы «Форт Боярд».
Итог – расторжение контракта за нарушение обязательств перед клубом.
Мог переехать в РПЛ гораздо раньше
Известно, что зимой 2013 года тогда еще звездный «Анжи» был готов выкупить Рами у «Валенсии» за 12 миллионов евро.
Защитник сказал, что комфортно чувствует себя в «Валенсию» и не собирается ехать в «Анжи», хотя предложение было весомым. «Я еще не сказал своего последнего слова в сборной, и это было для меня приоритетом при анализе ситуации», – добавил Рами. Через полгода был слух об интересе «Рубина», но его быстро опровергли.
Адиль Рами в сезоне-2019/20 – это четыре матча за «Фенербахче», из которых лишь один в чемпионате (три на Кубок), и тот – неполный. В декабре Рами исполнилось 34 года. «Сочи» он достался бесплатно.