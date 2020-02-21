Вне шуток Тарасов – это драма о здоровье. Мало кто ломается так же часто

Если подтвердится информация о тяжелой травме, то она будет уже как минимум четвертой долгосрочной в карьере Дмитрия Тарасова. И тяжело сказать, какая по счету, если вспоминать их вообще все.

Сезон-2011/12 – сплошные операции

В начале 2011 года Тарасов надорвал сухожилие четырехглавой мышцы бедра. Первоначально считалось, что операция не потребуется, но позже ее пришлось сделать на колене.

К тому времени Тарасов уже год играл за «Локомотив», а из-за травмы пропустил весеннюю часть сезона-2011/12 и два летних месяца. «Локо» неплохо шел по чемпионату, подпирая лигочемпионскую зону, но трижды подряд проиграл и к возвращению Тарасова откатился в середину таблицы (седьмое место), на восемь очков отстав от второй строчки.

Сезон все равно не сложился – весной 2012-го Тарасов сыграл всего 2,5 матча из-за проблем с ахиллом, снова перенес операцию и команде в борьбе за еврокубки не помог. В том переходном сезоне «Локомотив» седьмым и финишировал.