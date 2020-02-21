Вне шуток Тарасов – это драма о здоровье. Мало кто ломается так же часто
18 февраля Дмитрий Тарасов официально присоединился к «Рубину». Он с января летал с клубом на сборы и тренировался, а затем заключил соглашение до лета.
21 февраля Тарасов сломал ногу и выбыл до конца сезона – об этом сообщил Betting Insider. Клуб пока диагноз не подтверждает, но факт травмы зафиксирован:
Если подтвердится информация о тяжелой травме, то она будет уже как минимум четвертой долгосрочной в карьере Дмитрия Тарасова. И тяжело сказать, какая по счету, если вспоминать их вообще все.
Сезон-2011/12 – сплошные операции
В начале 2011 года Тарасов надорвал сухожилие четырехглавой мышцы бедра. Первоначально считалось, что операция не потребуется, но позже ее пришлось сделать на колене.
К тому времени Тарасов уже год играл за «Локомотив», а из-за травмы пропустил весеннюю часть сезона-2011/12 и два летних месяца. «Локо» неплохо шел по чемпионату, подпирая лигочемпионскую зону, но трижды подряд проиграл и к возвращению Тарасова откатился в середину таблицы (седьмое место), на восемь очков отстав от второй строчки.
Сезон все равно не сложился – весной 2012-го Тарасов сыграл всего 2,5 матча из-за проблем с ахиллом, снова перенес операцию и команде в борьбе за еврокубки не помог. В том переходном сезоне «Локомотив» седьмым и финишировал.
В 2014-м – мимо чемпионата мира
«Локомотив» при Леониде Кучуке выглядел здорово в сезоне-2013/14. На зимний перерыв в 2013-м клуб ушел, деля первое место с «Зенитом». Тарасов был одним из лидеров «Локо», в ноябре забил гол за сборную России, где его наигрывал Фабио Капелло.
В феврале 2014-го Тарасов порвал крестообразную связку в товарищеской игре и выбыл до лета. «Локо» все равно бился за чемпионство до последнего тура, но остался третьим. Что более обидно – Тарасов пропустил ЧМ-2014, на который точно бы поехал, возможно, даже игроком основного состава.
В РПЛ в 2014-м Тарасов сыграл всего четыре матча. Осенью пришлось оперировать еще и голеностоп.
Опять «кресты» в 2016-м – очередные полгода вне футбола
Осенью 2016-го – новое разочарование. Сыграл час в товарищеской игре с Турцией за сборную России, а потом снова получил разрыв крестообразной связки. На поле он вышел только следующей весной.
К тому моменту «Локомотив» шел десятым в чемпионате, серьезно отставая от лидеров. Но зато в мае Тарасов выиграл с клубом Кубок России, а в июне сыграл за сборную на Кубке конфедераций.
Травмы чуть ли не каждый год сопровождают карьеру игрока. В начале сезона-2019/20 он остался без клуба в том числе из-за очередного повреждения. У Тарасова истек контракт с «Локомотивом», и летом он уехал оперироваться в Рим. Сейчас – очередные испытания. Видимо, на поле в этом сезоне он так ни разу и не выйдет.