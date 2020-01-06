«Матч ТВ» всех запутал – показал запись финала МЧМ-2011. На это повелись Тарасов, депутат ЛДПР и СМИ
Финал МЧМ между Россией и Канадой показывал Первый канал. «Матч ТВ» же обошелся повтором финала МЧМ-2011, в котором Россия обыграла Канаду – 5:3.
Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский в предматчевой студии перед началом финала напомнил об этом зрителям, заявив, что эксперты из студии в перерыве будут обсуждать финал МЧМ-2020. О том, что в прямом эфире будет повтор финала из 2011 года, было написано даже в телепрограмме.
Но все равно не все разобрались в ситуации.
Первый с победой нашу сборную поздравил Дмитрий Тарасов. Позже он объяснил сториз: «Этот неловкий момент, когда переиграл в Элиас и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сторис и поздравить с победой. Жаль, что наши парни не повторили успех».
С итоговым постом ошибся и председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он не стал объясняться, а просто удалил пост.
Важное пояснение. «Москва 24» тоже ошиблась. В ее телеграм-канале появился такой пост:
И еще одна ошибка
В социальных сетях – троллинг.