«Матч ТВ» всех запутал – показал запись финала МЧМ-2011. На это повелись Тарасов, депутат ЛДПР и СМИ

Финал МЧМ между Россией и Канадой показывал Первый канал. «Матч ТВ» же обошелся повтором финала МЧМ-2011, в котором Россия обыграла Канаду – 5:3.

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский в предматчевой студии перед началом финала напомнил об этом зрителям, заявив, что эксперты из студии в перерыве будут обсуждать финал МЧМ-2020. О том, что в прямом эфире будет повтор финала из 2011 года, было написано даже в телепрограмме.