Дмитрий Тарасов
Хоккей
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Дмитрий Тарасов #Футбол #Хоккей

«Матч ТВ» всех запутал – показал запись финала МЧМ-2011. На это повелись Тарасов, депутат ЛДПР и СМИ

06 января, 01:53

Финал МЧМ между Россией и Канадой показывал Первый канал. «Матч ТВ» же обошелся повтором финала МЧМ-2011, в котором Россия обыграла Канаду – 5:3.

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский в предматчевой студии перед началом финала напомнил об этом зрителям, заявив, что эксперты из студии в перерыве будут обсуждать финал МЧМ-2020.  О том, что в прямом эфире будет повтор финала из 2011 года, было написано даже в телепрограмме.

Но все равно не все разобрались в ситуации.

Первый с победой нашу сборную поздравил Дмитрий Тарасов. Позже он объяснил сториз: «Этот неловкий момент, когда переиграл в Элиас и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сторис и поздравить с победой. Жаль, что наши парни не повторили успех».

С итоговым постом ошибся и председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он не стал объясняться, а просто удалил пост.

Важное пояснение. «Москва 24» тоже ошиблась. В ее телеграм-канале появился такой пост:

И еще одна ошибка

В социальных сетях – троллинг.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
Что происходило в финале МЧМ:
«Наошибались как раз на серебро». Страна реагирует на поражение России в финале МЧМ
Канада победила на МЧМ через замену вратаря. Сразу после 0:6 от России
Главные цифры финала МЧМ: провал России в меньшинстве, результативность и победы канадцев
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Дмитрий Тарасов
#Футбол
#Хоккей