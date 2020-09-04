Адиль Рами

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Футбол
Рами подписал контракт с «Боавиштой»
#Адиль Рами
Футбол
Рами сорвал трансфер в «Реджину». Он в последний момент отменил приезд в клуб
#Адиль Рами
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Карьера Рами в России – в одной картинке
#Адиль Рами
Как чемпионат России изменился за эту зиму
#РПЛ
12 главных трансферов зимы в РПЛ
#РПЛ
«Форт Боярд» вместо тренировок, травма из-за танца, традиция дергать за усы – все это Адиль Рами
#Адиль Рами
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