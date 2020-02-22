12 главных трансферов зимы в РПЛ

Весь прошлый год российский вратарь гастролировал по Европе, но играл и за «Олимпиакос», и за «Газиантеп» очень мало и даже в тех матчах не обходился без ошибок. Еще летом Лодыгин не планировал возвращаться в РПЛ, но теперь мы снова его увидим на наших полях.