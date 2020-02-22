12 главных трансферов зимы в РПЛ
В ночь с 21 на 22 февраля в российском футболе закрылось трансферное окно. Ниже – список из 12 трансферов, которые должны сделать остаток сезона в РПЛ еще интереснее:
Рами – четвертый чемпион мира в истории чемпионатов России после Роберто Карлоса, Шюррле и Хеведеса. Его агент заявил, что контракт Рами с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2019/20. Игрок достался клубу бесплатно, так как перед этим расторг контракт с «Фенербахче».
21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды, 21 февраля заявил в РПЛ. За месяц – масса событий и новостей о нежелании Кокорина играть в «Сочи», возможном уходе в «Рубин» или «Балтику». Итог тот же, что и месяц назад – Кокорин арендован сочинским клубом, но теперь уже официально и бесповоротно.
После завершения контракта с «Локомотивом» лечился и не был никем заявлен. С «Рубином» прошел сборы и подписал соглашение до конца сезона, после чего травмировался серьезно. Возможно, Тарасов так и не сыграет в этом чемпионате.
Самый дорогостоящий трансфер зимы в РПЛ. Контракт воспитанника «Краснодара» с «Рубином» рассчитан на 4,5 года. В «Рубин» Игнатьева звал лично Слуцкий. В «Краснодаре» же, по словам игрока, чувствовался дискомфорт.
За 20-летнего белоруса ЦСКА заплатил полмиллиона евро. Гончаренко видит в нем решение проблемы в атаке: «Те качества, что есть у Ильи: настойчивость, агрессивность, умение открыться вперед – это то, чего нам во многих матчах не хватало».
«Спартак» арендовал одного из лучших бомбардиров сезона с правом выкупа. Только приехал – уже трофей, «Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер. Соболев забил в решающей игре.
Переход Николая Комличенко в клуб РПЛ анонсировался еще летом, но произошел только сейчас. За последние полтора сезона в чешской лиге он забил 39 голов, а игрой за «Динамо» постарается завоевать место в сборной России на Евро-2020.
Еще один внушительный динамовский трансфер, который вышел даже дороже, чем переход Комличенко. В «Ростове» был хорош, в «Краснодаре» закрепиться не удалось, теперь – новый вызов уже в столице.
Весь прошлый год российский вратарь гастролировал по Европе, но играл и за «Олимпиакос», и за «Газиантеп» очень мало и даже в тех матчах не обходился без ошибок. Еще летом Лодыгин не планировал возвращаться в РПЛ, но теперь мы снова его увидим на наших полях.
Раньше бразильцем интересовались «Локомотив» и «Наполи», но из «Фламенго» его купил «Удинезе», теперь арендовал «Ахмат». У Визеу есть опыт выступлений за молодежную сборную Бразилии.
Хади уже вошел в историю РПЛ как первый легионер из Ирака. Следить за его приключениями в России будут 880 тысяч подписчиков в инстаграме.
Дважды доходил до финала Кубка России с «Уралом», может сейчас сделать это с «Ахматом». У Ильина заканчивался летом контракт, договориться не удалось. «Ильин ушел бы от нас бесплатно, а так – получили деньги», – доволен президент «Урала» Григорий Иванов.