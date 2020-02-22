Половина лиги вообще не тратит, а самый дорогой переход – Игнатьев. Главные факты о трансферной зиме РПЛ

• Больше всех разбогател «Краснодар» – три продажи и одна аренда принесли клубу 18,8 млн евро.

• Самая крупная покупка – произошла внутри РПЛ. «Рубин» выложил «Краснодару» 7 млн евро за Ивана Игнатьева.

• Больше всех игроков взял «Рубин» – восемь. Больше всех отдал «Тамбов» – 10. Это с учетом и покупок/продаж и аренд.

• За легионеров этой зимой не платили больше полумиллиона. Шкурин (ЦСКА), Евтич («Рубин») и Варданян («Сочи») перешли за 500 тысяч евро, остальные обошлись еще дешевле.

• «Ростов» избавился от всех трех исландцев: Сигурдссон ушел в «Копенгаген», Кьяртанссон – в «Малатьяспор», Сигурдарсон – в АПОЭЛ.