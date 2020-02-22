Половина лиги вообще не тратит, а самый дорогой переход – Игнатьев. Главные факты о трансферной зиме РПЛ
В России закрылось зимнее трансферное окно. Ниже – несколько фактов на начало дня 22 февраля:
• Почти половина клубов РПЛ не потратила денег на покупки. Это «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Арсенал», «Оренбург», «Урал» и «Тамбов».
• Только два клуба платили больше 655 тысяч евро зимой. Это «Рубин» и «Динамо». Причем намного больше. «Рубин» потратил 8,2 млн евро, «Динамо» – 7,8 млн.
• Больше всех разбогател «Краснодар» – три продажи и одна аренда принесли клубу 18,8 млн евро.
• Самая крупная покупка – произошла внутри РПЛ. «Рубин» выложил «Краснодару» 7 млн евро за Ивана Игнатьева.
• Больше всех игроков взял «Рубин» – восемь. Больше всех отдал «Тамбов» – 10. Это с учетом и покупок/продаж и аренд.
• За легионеров этой зимой не платили больше полумиллиона. Шкурин (ЦСКА), Евтич («Рубин») и Варданян («Сочи») перешли за 500 тысяч евро, остальные обошлись еще дешевле.
• «Ростов» избавился от всех трех исландцев: Сигурдссон ушел в «Копенгаген», Кьяртанссон – в «Малатьяспор», Сигурдарсон – в АПОЭЛ.
• Больше всего в РПЛ приехало футболистов из стран бывшего СССР: Шкурин, Ковалев, Громыко, Золотов из Белоруссии, Куат из Казахстана, Каплиенко из Украины, Варданян из Армении.
• Было несколько футболистов из Европы (Богосовац, Евтич, Абильдгор, Попович), два футболиста из Азии (Хади, Урунов), африканец Зеффан. Прибыли два бразильца (Визеу, Сантос), в «Зенит» вернулся аргентинец Ригони.
Ситуация по состоянию на 1:30 МСК, 22 февраля. Материал может быть дополнен.