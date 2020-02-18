Год Лодыгина: два зарубежных клуба, редкие матчи, уход из «Зенита». Теперь он в «Арсенале»
Юрий Лодыгин три сезона был основным вратарем «Зенита», но затем проиграл конкуренцию Андрею Луневу. В сезоне-2018/19 он вообще ни разу не сыграл в РПЛ, единственный матч – 0:4 от минского «Динамо» в Лиге Европы.
2019-й год Лодыгин провел вне российского чемпионата.
Сыграл в двух зарубежных чемпионатах
В январе 2019-го Лодыгин еще был на контракте в «Зените», его на полгода арендовал греческий «Олимпиакос». В том сезоне «Оли» второй год подряд не удалось стать чемпионом, хотя за последние 20 лет до этого клуб выиграл 18 чемпионств.
Второй командой стал турецкий «Газиантеп» – с ним Лодыгин подписал летом двухлетний контракт. В январе 2020-го россиянин покинул клуб, который к тому моменту шел девятым в турецкой Суперлиге.
Играл мало, ошибался
Год вышел слабый – всего восемь матчей в двух клубах. В «Олимпиакосе» Лодыгин сыграл на Кубок Греции против «Ламии» – пропустил единственный удар в створ ворот, а клуб проиграл. Против той же «Ламии» он сыграл в конце сезона (снова пропустил, но «Оли» выиграл), еще один матч – сухой против «Ларисы».
В «Газиаинтепе» – три матча на Кубок, два в чемпионате. И вот такая ошибка в неудачной игре с «Трабзонспором» (1:4):
Окончательно покинул «Зенит»
Летом контракт Лодыгина с «Зенитом» истек. Вратарь тепло попрощался с клубом, в котором выиграл все российские трофеи.
«Раньше я был первым номером «Зенита», потом им стал другой. Все нормально. Я лично ни на кого в «Зените» обиды не держу», – сказал он еще весной.
Поздравлял Виллаша-Боаша, поддерживал Касильяса
Свой инстаграм Лодыгин вел не очень регулярно. Несколько семейных фотографий, да фото с тренировок.
Своего бывшего тренера в «Зените» Лодыгин поздравил с днем рождения.
Касильясу пожелал здоровья после новостей о сердечном приступе:
А еще вот так отметил 29-летие:
Не хотел возвращаться в Россию
«Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть – это «Зенит», но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю», – так Лодыгин говорил в июне перед переходом в «Газиантеп». Он очень хотел играть, о чем заявлял постоянно. «Просто так сидеть и получать зарплату я не могу. Я начинаю с ума сходить», – слова Лодыгина.
Но достаточной игровой практики у него так и не было. Лодыгин вернулся в Россию, где заключил контракт до конца сезона с тульским «Арсеналом».
В этом сезоне за «Арсенал» уже играли три вратаря – Нигматуллин, Левашов и Шамов. О необходимости приобрести вратаря месяц назад говорил Игорь Черевченко, поскольку на полгода выбыл Шамов. Левашов занимает пятое место в РПЛ по среднему числу сэйвов из числа вратарей, сыгравших не менее десяти матчей.
Интересно, что первый матч после возобновления сезона состоится против «Сочи», где много бывших игроков «Зенита». С ними Лодыгин еще недавно играл в одной команде.