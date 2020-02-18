Год Лодыгина: два зарубежных клуба, редкие матчи, уход из «Зенита». Теперь он в «Арсенале»

Юрий Лодыгин три сезона был основным вратарем «Зенита», но затем проиграл конкуренцию Андрею Луневу. В сезоне-2018/19 он вообще ни разу не сыграл в РПЛ, единственный матч – 0:4 от минского «Динамо» в Лиге Европы.

2019-й год Лодыгин провел вне российского чемпионата.

Сыграл в двух зарубежных чемпионатах

В январе 2019-го Лодыгин еще был на контракте в «Зените», его на полгода арендовал греческий «Олимпиакос». В том сезоне «Оли» второй год подряд не удалось стать чемпионом, хотя за последние 20 лет до этого клуб выиграл 18 чемпионств.

Второй командой стал турецкий «Газиантеп» – с ним Лодыгин подписал летом двухлетний контракт. В январе 2020-го россиянин покинул клуб, который к тому моменту шел девятым в турецкой Суперлиге.