«Тамбов» отыграл полсезона в Саранске – в 400 км от дома. Сейчас переезжает в Нижний Новгород – еще на 100 км дальше
Первую половину сезона РПЛ «Тамбов» отыграл в Саранске. А вторую проведет в Нижнем Новгороде. На родной стадион в Тамбове клуб пока не вернется. Гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, что в Нижнем Новгороде клуб ожидает больше зрителей, чем на матчах в Саранске.
С момента выхода в РПЛ «Тамбов» ни разу не сыграл на домашнем «Спартаке» в Тамбове, хотя постоянно обещал скорое возвращение. Жителям Тамбова, чтобы посмотреть на клуб РПЛ, нужно преодолеть сотни километров.
Как все развивалось
30 июня на официальном сайте «Тамбова» вышло заявление по поводу места проведения матчей. «Тамбов» тогда объявил, что «Мордовия Арена» – временный домашний стадион клуба. Резервной ареной «Тамбов» заявил «Арену Химки». «Стадион «Спартак», являющийся домашней ареной «Тамбова», в настоящий момент находится на реконструкции. Согласно прогнозам, в родных стенах команда начнет выступать осенью», – анонсировал «Тамбов».
13 июля «Гол» выпустил материал с неудобными вопросами к «Тамбову». Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков тогда рассказывал о реконструкции стадиона «Спартак». Он объяснил, что уже в октябре в город приедут команды РПЛ, а на реконструкцию арены выделили 150 миллионов рублей. Вот выдержка из июльского интервью Худякова:
«Что касается стройки, то достаточно двух месяцев, чтобы все возвести. У нас же не глобальная стройка. Нужно снести старую трибуну и возвести новую, которая доведет вместимость до 10 тысяч. Нам передали оборудование после чемпионата мира-2018, чтобы мы согласно всем мерам безопасности его установили. На возведение трибуны и создание хороших мест для раздевалок нужно 2-2,5 месяца».
12 августа заместитель директора стадиона «Спартак» Павел Швецов дал новую информацию: «Сейчас идет подготовка технического задания для монтажа системы безопасности. Не могу назвать ближайшую дату. Вообще, склоняюсь к тому, что ближайшие месяца три, если не больше, в Тамбове будет невозможно проводить матчи. Это связано с тем, что основные виды работ пока не выполнены – пока пройдут торги, пока эти работы будут выполнены».
21 октября Павел Худяков дал интервью «Спорт-Экспрессу», где тоже ответил на вопрос о стадионе: «Это, скорее, вопрос к президенту нашего клуба, он курирует этот момент. Точно могу сказать, что в этом календарном году мы в Тамбове не сыграем, надеюсь, что во второй половине года сможем вернуться домой. Честно говоря, сейчас даже до этого нет дела, вся спортивная часть на мне, зациклен больше на этом».
4 февраля 2020 года «Тамбов» объявил, что оставшиеся пять домашних матчей в сезоне РПЛ проведет в Нижнем Новгороде. Соперники «Тамбова» по весеннему отрезку: «Рубин», «Крылья Советов», «Зенит», «Ахмат» и «Сочи».
Первый матч пройдет уже 1 марта.