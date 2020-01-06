Тяжелое видео про футбол в русской провинции: заросшие стадионы, плохие поля и очень мало денег
Виктор Кравченко много ездил по Африке, изучая глубинный футбол и находя талантливых пацанов – а теперь вернулся в русскую провинцию, чтобы все это сравнить. Тверь, село Медное, Вышний Волочок, Новгород, СПб – Кравченко забрался везде. Местами очень грустно и до боли знакомо, но абсолютно везде – очень интересно.
Старт с Твери. Там:
Есть три стадиона: один давно не функционирует (уже зарос травой), другой – без инфраструктуры, на третьем нельзя проводить соревнования из-за качества покрытия.
Бывший пресс-атташе «Волги» Олег Власов говорит прямо: «Находимся между Москвой и Питером, а у нас нет ни одного спортивного сооружения».
В селе Медное (Тверская область) с детьми за пять тысяч рублей в месяц занимается Евгений Власишин. Причем с детьми, которым требуется длительное лечение. Он работает в Твери инженером, потом едет в село к детям.
Там тоже есть заброшенный стадион. Его должны реконструировать по федеральной программе, но половину финансирования должно взять на себя село, у которого таких денег нет.
Кравченко съездил в Вышний Волочек. На стадионе «Авангард» занимается детская академия. Тренер Константин Ерофеев сообщил, что его зарплата – ноль рублей, такой же и бюджет у команды. Ребята из академии рассказали Кравченко, что мячи и форму приходится покупать самим.
Клуб «Волочанин» из этого города потерял статус профессионального клуба в 2012 году и играет в чемпионате области.
Затем блогер побывал в Новгороде. Там нет профессионального футбола с 1977 году, зато есть любительский. Например, команда «Ангола» – в ней играют футболисты из этой страны, часть которых – студенты городских вузов.
В селе Федорково Новгородской области сами следят за полем, купили 80-местную пластиковую трибуну. Есть и спортивный зал, но можно играть только в волейбол – для футбола и баскетбола он не подходит.
В Новгороде есть манеж, где мальчиков и девочек тренирует Андрей Семененко, который проходил стажировку в Италии и в «Барселоне». В манеже холодно – зимой приходится играть в куртках. Манеж – личная инициатива человека по имени Валерий, который вложил в его строительство больше десяти миллионов.
В Санкт-Петербурге Кравченко встретил футбольную команду петербургской митрополии, куда берут только воцерковленных людей, а футбол там считают инструментом достижения духовной цели. Бюджет – полмиллиона рублей.
В фильме Кравченко также показывает условия в детских академиях Сенегала и Камеруна. Он говорит, что хотел показать, как все устроено с футболом в России между Москвой и Петербургом.
Полное видео – здесь: