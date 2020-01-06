Тяжелое видео про футбол в русской провинции: заросшие стадионы, плохие поля и очень мало денег

Виктор Кравченко много ездил по Африке, изучая глубинный футбол и находя талантливых пацанов – а теперь вернулся в русскую провинцию, чтобы все это сравнить. Тверь, село Медное, Вышний Волочок, Новгород, СПб – Кравченко забрался везде. Местами очень грустно и до боли знакомо, но абсолютно везде – очень интересно.

Старт с Твери. Там:

Есть три стадиона: один давно не функционирует (уже зарос травой), другой – без инфраструктуры, на третьем нельзя проводить соревнования из-за качества покрытия.

Бывший пресс-атташе «Волги» Олег Власов говорит прямо: «Находимся между Москвой и Питером, а у нас нет ни одного спортивного сооружения».