«Торпедо» запретили выйти на родной стадион перед ремонтом, но фанаты все равно сделали акцию прощания. И какую!
Вечером 23 ноября лидер ФНЛ «Торпедо» сыграло свой последний матч перед зимним перерывом в лиге. Команда проиграла 0:2 «Лучу» и опустилась на второе место в таблице. Матч прошел на одном из полей стадиона «Лужники», но за несколько часов до игры болельщики собрались на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, где команда играет с 1959 года.
Болельщики сделали огромное пирошоу. Все сопровождалось горячим чаем, автографами с игроками, не играющими в матче и автобусами на последующий матч.
Матч с «Лучом» должен был стать последним для стадиона в его нынешнем виде: уже следующей весной на его месте начнется строительство нового современного стадиона. Но уже почти месяц все матчи со стадиона Эдуарда Стрельцова переносятся по соображениям безопасности.
Официальное прощание запланировали на весну
«Мы уже приняли решение о том, что независимо от того, где состоится последний матч, прощание со стадионом пройдет как полагается. Проведем его весной, когда будет тепло.
Пусть это не будет официальное спортивное мероприятие, а товарищеский матч, но зато с красивой церемонией прощания. К этому времени и поле будет в хорошем состоянии, и погода, надеюсь, будет комфортной. Люди смогут прийти и в весенние денечки попрощаться с родным стадионом по-человечески», – рассказывала президент клуба Елена Еленцева.
Информацию о переносе церемонии прощания на весну подтвердил президент ФНЛ: «Мы очень сожалеем, что в результате указанных обстоятельств болельщики «Торпедо» в настоящий момент лишены возможности смотреть матчи любимой команды на родном стадионе. Однако, по нашей информации, которую мы получили от руководства и акционеров клуба, прощание с легендарной ареной обязательно состоится в мае 2020 года».
Болельщики «Торпедо» не согласились с отсутствием последнего официального матча на стадионе и выступили с заявлением, в котором призвали призвали прийти на стадион в день матча. 22 ноября, за день до мероприятия, на сайте «Торпедо» появилось официальное заявление, в котором сообщалось, что клуб организует прощание со стадионом и 23 ноября, и в мае. «Давайте соберемся все вместе в последний раз в этом году и насладимся атмосферой нашего стадиона! В пресс-центре (под сектором «Запад-2») состоится автограф-сессия полузащитников черно-белых Руслана Магаля и Олега Калугина. Там же руководитель Клуба болельщиков Василий Петраков будет угощать согревающим чаем и сладостями. Кроме того, вы сможете приобрести предматчевую программку», – сообщалось на сайте.
Из-за чего «Торпедо» запрещают играть?
Здесь есть несколько мнений. Президент «Торпедо» на этот вопрос отвечает коротко: «Причину знает только тот, кто дал команду не подписывать документ». Чуть подробнее выступил президент ФНЛ, который прокомментировал ситуацию так:
«Вопрос о возможности проведения матчей на стадионе «Торпедо» возник еще летом, и команде даже пришлось провести одну игру в Сокольниках. В соответствии с регламентом первенства Олимп-ФНЛ для проведения матчей на стадионе необходимо наличие согласованного МВД плана обеспечения безопасности.
В результате совместных усилий «Торпедо», ФНЛ и РФС такой документ был получен, однако, согласовав план, МВД одновременно указало клубу на ряд недостатков, которые было необходимо устранить.
Поскольку в течение установленного срока не все недостатки были устранены, в начале ноября уполномоченный в области обеспечения безопасности орган не согласовал проведение матчей на стадионе «Торпедо».
Важные вопросы, на которые пока нет ответа:
- Какие конкретно недостатки мешают проведению матчей?
- Почему раньше проведение матчей согласовывали? Что изменилось?
- Если «Торпедо» действительно указывали на эти недостатки, почему они не были исправлены?
Когда построят новый стадион?
Реконструкция начнется во втором квартале 2020 года. Примерная дата окончания строительства – конец 2022 - начало 2023 года. Таким образом, клуб не будет играть на своем стадионе как минимум три года.
Вместимость стадиона почти не изменится – вместо 13,5 тысяч будет около 15. Зато очень сильно поднимут качество и комфорт зрителей: «Наш стадион станет первой спортивной ареной в Москве, реконструкция которой начнется после чемпионата мира по футболу. Это накладывает дополнительную ответственность на всех. Уверен, что это будет лучший стадион Москвы. Кроме того, в нем будет абсолютно все для победы «Торпедо» в домашних играх», – заявил председатель компании «Инград», генерального спонсора и девелопера нового стадиона.