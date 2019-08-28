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Минори Сато
СКА-Хабаровск
«СКА-Хабаровск» подписал японца – тот поиграл в восьми странах и сразу заговорил по-русски
28 августа 2019, 20:09
«СКА-Хабаровск» представил новичка, это 28-летний японец Минори Сато. За десять лет карьеры он наездился по миру – играл аж в восьми странах. Россия будет девятой.
Сато – атакующий полузащитник, ему удобнее играть в центре, но может выступать и на любом из флангов. Хабаровскому клубу японец достался бесплатно.
«СКА-Хабаровск» придумал еще и классный ролик, презентуя игрока. Задействовал машину и двух футболистов клуба, которые знакомятся с новичком:
«СКА-Хабаровск» после десяти туров идет восьмым в ФНЛ. 31 августа команда сыграет во Владивостоке против «Луча», в Хабаровске новичка, скорее всего, увидят 7 сентября – в игре против «Авангарда». А еще не так давно там были совершенно жуткие условия для игры в футбол.
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