«СКА-Хабаровск» подписал японца – тот поиграл в восьми странах и сразу заговорил по-русски

«СКА-Хабаровск» после десяти туров идет восьмым в ФНЛ. 31 августа команда сыграет во Владивостоке против «Луча», в Хабаровске новичка, скорее всего, увидят 7 сентября – в игре против «Авангарда». А еще не так давно там были совершенно жуткие условия для игры в футбол.