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Минори Сато
СКА-Хабаровск
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#ФНЛ #Футбол #СКА-Хабаровск #Минори Сато

«СКА-Хабаровск» подписал японца – тот поиграл в восьми странах и сразу заговорил по-русски

28 августа 2019, 20:09
Михаил Морозов

«СКА-Хабаровск» представил новичка, это 28-летний японец Минори Сато. За десять лет карьеры он наездился по миру – играл аж в восьми странах. Россия будет девятой.

Сато – атакующий полузащитник, ему удобнее играть в центре, но может выступать и на любом из флангов. Хабаровскому клубу японец достался бесплатно.

«СКА-Хабаровск» придумал еще и классный ролик, презентуя игрока. Задействовал машину и двух футболистов клуба, которые знакомятся с новичком:

«СКА-Хабаровск» после десяти туров идет восьмым в ФНЛ. 31 августа команда сыграет во Владивостоке против «Луча», в Хабаровске новичка, скорее всего, увидят 7 сентября – в игре против «Авангарда». А еще не так давно там были совершенно жуткие условия для игры в футбол

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Все фото: «СКА-Хабаровск»
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