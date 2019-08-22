МВД возбудило уголовное дело о матче «Чайка» – «Черноморец». Ранее дисквалифицировали его участников
Матч состоялся 13 мая в ПФЛ, «Чайка», которая боролась за выход в ФНЛ с краснодарским «Урожаем», выиграла 3:1 у «Черноморца».
По словам представителя МВД России Ирины Волк, заведено уголовное дело «по частям 1, 3 статьи 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Кроме того, в ближайшее время несколько игроков «Черноморца» будут приглашены в следственный департамент МВД.
«В адрес клуба со стороны следственных органов полиции никаких обращений не поступало, опросы сотрудников не проводились, нам никаких обвинений не предъявлялось. Мы работаем в обычном режиме», – сообщил гендиректор «Черноморца» Владимир Бут.
Вкратце о том, что было:
• По данным «Спорт день за днем», «Урожай» хотел простимулировать «Черноморец» деньгами за ничью или победу над «Чайкой», но в перерыве игры при счете 1:1 с тренером «Черноморца» договорились представители «Чайки».
• КДК РФС «за оказание воздействия с целью влияния на результат матча» дисквалифицировал Градиленко (гендиректор «Урожая») и Дышекова (главный тренер «Черноморца») на один год, защитников «Черноморца» Резникова, Пуляева и Юдина, чьи ошибки показались странными в игре – на три.
• Согласно аудиозаписи «СЭ», один из игроков «Черноморца» подтвердил, что в раздевалке были разговоры о договорном характере матча.
• Проверка на полиграфе должностных лиц «Чайки» подтвердила, что никто из них не предлагал денег игрокам соперника.
Более подробно о ситуации вокруг матча мы писали здесь.
Результат матча не был аннулирован, и «Чайка» дебютировала в ФНЛ в следующем сезоне. После девяти туров «Чайка» занимает третье место снизу, выиграв лишь один матч. «Урожай» – предпоследний в зоне «Юг» ПФЛ с двумя очками после пяти туров.
Кроме того, «Блокнот Ростов» сообщает об обысках в офисе «Чайки» и раскрывает подробности: на один из матчей с участием «Чайки» были сделаны ставки на общую сумму в 60 миллионов рублей, все сыграли, выплаты составили более 350 млн рублей, что и насторожило правоохранительные органы.
«Если честно, то про обыски в клубе я не слышал – проснулся несколько часов назад, с командой не виделся. Да и не увижусь сегодня – у нас выходной, в чатах тоже ничего не было. Пока нам никто ничего не говорил», – рассказал «Чемпионату» Игорь Безденежных – полузащитник «Чайки».
Также стало известно, что месяц назад свой пост покинул гендиректор «Чайки» Владимир Аврамко.