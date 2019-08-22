МВД возбудило уголовное дело о матче «Чайка» – «Черноморец». Ранее дисквалифицировали его участников

Матч состоялся 13 мая в ПФЛ, «Чайка», которая боролась за выход в ФНЛ с краснодарским «Урожаем», выиграла 3:1 у «Черноморца».

По словам представителя МВД России Ирины Волк, заведено уголовное дело «по частям 1, 3 статьи 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Кроме того, в ближайшее время несколько игроков «Черноморца» будут приглашены в следственный департамент МВД.

«В адрес клуба со стороны следственных органов полиции никаких обращений не поступало, опросы сотрудников не проводились, нам никаких обвинений не предъявлялось. Мы работаем в обычном режиме», – сообщил гендиректор «Черноморца» Владимир Бут.