Сейчас есть три «Арарата». Быстрая шпаргалка, как разобраться
«Арарат», который московский
Все началось в Москве еще в 2017-м. Тогда клуб основала небольшая компания предпринимателей (многие были армянского происхождения), которые ставили перед командой амбициозные задачи: с первого сезона выйти из ПФЛ в ФНЛ, дальше – укрепляться и бороться за попадание в Премьер-лигу.
Владельцы не жалели денег. Они отправляли команду на сборы в Австрию, назначали тренером Григоряна, приглашали Павлюченко, Измайлова, Лебеденко, Ребко. Григорян потом говорил: «Наш спонсор по своей инициативе не хочет называть своего имени. На данный момент он потратил порядка 85 миллионов рублей, чтобы осуществить свою детскую идею. Для нас делается все».
Красивая история продолжалась несколько месяцев. В начале сентября 2017-го тот же Григорян сообщил о том, что «Арарат» закрывается. Дальше – какие-то изменения («Арарат» снова воскрес»), расторжения контрактов с главными звездами (Павлюченко, Григорян, Ребко и Лебеденко) и первые слухи о том, что «Арарат» может перебраться в Армению.
В 2018-м «Арарат» заработал повышение в ФНЛ, но, несмотря на это, получил отказ в лицензии на участие во втором дивизионе и уехал в Армению – руководство думало, что так у клуба будет больше шансов выступить в еврокубках. Там «Арарат» объединился с командой «Аван Академия», сменил название на «Арарат-Армения», обосновался в Ереване и в первом сезоне выиграл армянскую Премьер-лигу.
В начале января новая группа бизнесменов восстановила московский «Арарат». Футбольный агент Валерий Оганесян, управляющий этим проектом, зимой сказал: «Это то же юрлицо, которое завоевало путевку в ФНЛ, но по определенным причинам не захотело там выступать. Теперь полностью выкуплены права. Будем играть в России».
Сейчас «Арарат» после двух матчей в ПФЛ идет на девятом месте. Планы прежние (вывести команду в элиту), но от звездного состава больше ничего не осталось. Дело в том, что у нового проекта нет столько средств, сколько было у старого, чтобы бомбить новостные ленты громкими подписаниями.
Что с тем «Араратом», который остался в Армении?
С ним все хорошо, клуб готовится к новому сезона Премьер-лиги, за него выступают несколько российских игроков: Дмитрий Абакумов, Дмитрий Гузь, Артем Аванесян и Антон Кобялко. В России почти никому не повезло (кроме Абакумова и Кобялко – они выигрывали ФНЛ и выходили в Премьер-лигу): часто мотались по клубам второго дивизиона, периодически заваливаясь в ПФЛ.
Сейчас «Арарат-Армения» нацелен на выход в следующий раунд в квалификации ЛЕ (из ЛЧ он уже вылетел). В первом матче второго квалификационного раунда «Арарат» обыграл «Линкольн» (2:0). Сегодня состоится ответная встреча.
Еще один «Арарат»
Да, он всю жизнь играл в чемпионате Армении и базировался в Ереване. И победа в Кубке Армении-2008 – его последнее громкое достижение.
Даже по меркам чемпионата Армении исторический «Арарат» – явный аутсайдер. В прошлом сезоне, например, клуб выиграл всего 5 встреч, занял последнее место, но не вылетел. Президент Федерации футбола Армении Артур Ванецян выступает за расширение лиги, поэтому «Арарат» сохранил свое место в вышке.
Фото на плашке: ФК «Арарат»