Сейчас есть три «Арарата». Быстрая шпаргалка, как разобраться

Красивая история продолжалась несколько месяцев. В начале сентября 2017-го тот же Григорян сообщил о том, что «Арарат» закрывается. Дальше – какие-то изменения («Арарат» снова воскрес»), расторжения контрактов с главными звездами (Павлюченко, Григорян, Ребко и Лебеденко) и первые слухи о том, что «Арарат» может перебраться в Армению.

В 2018-м «Арарат» заработал повышение в ФНЛ, но, несмотря на это, получил отказ в лицензии на участие во втором дивизионе и уехал в Армению – руководство думало, что так у клуба будет больше шансов выступить в еврокубках. Там «Арарат» объединился с командой «Аван Академия», сменил название на «Арарат-Армения», обосновался в Ереване и в первом сезоне выиграл армянскую Премьер-лигу.

В начале января новая группа бизнесменов восстановила московский «Арарат». Футбольный агент Валерий Оганесян, управляющий этим проектом, зимой сказал: «Это то же юрлицо, которое завоевало путевку в ФНЛ, но по определенным причинам не захотело там выступать. Теперь полностью выкуплены права. Будем играть в России».

Сейчас «Арарат» после двух матчей в ПФЛ идет на девятом месте. Планы прежние (вывести команду в элиту), но от звездного состава больше ничего не осталось. Дело в том, что у нового проекта нет столько средств, сколько было у старого, чтобы бомбить новостные ленты громкими подписаниями.