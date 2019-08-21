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Арарат
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Арарат
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www.vk.com/fcararatmsk
Страна
Россия
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Результаты
Материалы
Результаты
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
17:00
Арарат
0 : 3
Нижний Новгород
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
17:00
1/32 финала
Арарат
0
Нижний Новгород
3
Россия. Кубок , 1/32 финала
05.08.2019
05 авг. 2019
пн
19:00
Муром
2 : 3
Арарат
05.08.2019
05 авг. 2019
пн
19:00
1/64 финала
Муром
2
Арарат
3
Россия. Кубок , 1/64 финала
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
Арарат
1 : 0
Коломна
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
1/128 финала
Арарат
1
Коломна
0
Россия. Кубок , 1/128 финала
20.07.2019
20 июля 2019
сб
17:00
Олимп
2 : 3
Арарат
20.07.2019
20 июля 2019
сб
17:00
1/256 финала
Олимп
2
Арарат
3
Россия. Кубок , 1/256 финала
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Материалы
Сейчас есть три «Арарата». Быстрая шпаргалка, как разобраться
#Арарат
30 июля 2019, 14:30
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