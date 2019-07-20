Олимп

Химки
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Страна
Россия
Стадион
академии "Спартак"
Тренер
Ринат Билялетдинов
Р. Билялетдинов
Лента
Состав
Результаты
Результаты
20.07.2019 20 июля 2019 сб 17:00
Олимп
2 : 3
Арарат
20.07.2019 20 июля 2019 сб 17:00
1/256 финала
Олимп
2
Арарат
3
Россия. Кубок , 1/256 финала
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