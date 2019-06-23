Преодолеть пять тысяч километров, чтобы поболеть за команду третьего дивизиона Испании
Испанская «Понферрадина» играет в плей-офф Сегунды Б за возможность попасть в обычную Сегунду. Поверьте, это совсем не скучно. В обычном сезоне команда заняла второе место, а в плей-офф прошла уже двух соперников. Осталось только двухматчевое противостояние с «Эркулесом» в финале плей-офф.
Главное достижение в истории «Понферрадины» – седьмое место в Сегунде. Даже с такими слабыми результатами команда все равно имеет неплохую фанатскую базу. Стадион «Понферрадины» вмещает 8400 зрителей. Чтобы поболеть за «Понферрадину», некоторые люди едут даже из других стран.
Историю болельщика Криса Пиджона мы увидели в материале AS. Пиджон живет в английском Йорке, а впервые приехал в Понферраду в 2011 году. Тогда же посетил стадион, но на матч попал только в 2014-м. Все это время Пиджон изучал историю города и менталитет местных жителей. Потом он стал регулярно приезжать на игры «Понферрадины» из Англии.
Местные жители восхищаются Пиджоном, фотографируются с ним и считают трибунной знаменитостью. Самого Пиджона привлекает испанская атмосфера: «У фанатов «Понферрадины» есть чувство гордости, и их регион очень важен. Они всегда показывают это на своем стадионе, чем напоминают мне английских фанатов».
В прошлые выходные он посетил гостевую игру «Понферрадины» с «Картахеной». Для этого Пиджон провел в пути 60 часов и преодолел в общей сложности пять тысяч километров. Поездка в метро, два самолета, три поезда, три автобуса – так Пиджон добирался до места назначения. «Моя семья и друзья называют меня сумасшедшим», – сказал Пиджон в интервью Marca.
Из-за маленького ребенка и работы его жены поездку на матчи приходится вписывать в плотный график. Пока у Пиджона это чаще всего получается, поэтому его ждут и на финале плей-офф. Твиттер Криса Пиджона читают 1207 человек. Для обычного жителя Англии это аномально высокая цифра, если не учитывать его трибунные достижения.
Любовь к «Понферрадине» Пиджон сравнивает с поддержкой «Ньюкасла». В Англии «Ньюкасл» был и остается его любимой командой, хотя «Понферрадина» все чаще вытесняет другие вещи из жизни Пиджона. Когда в Йорке проводили день отца, он пришел на него в футболке «Понферрадины». Нормально, когда его встречают в таком виде на улицах города.
Первый матч «Понферрадины» и «Эркулеса» будет уже этим вечером. Пиджон вырвался и на него. Следите за его твиттером – там фанат публикует фотографии своей дороги. В такой важный день их должно быть много.