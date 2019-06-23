Преодолеть пять тысяч километров, чтобы поболеть за команду третьего дивизиона Испании

Историю болельщика Криса Пиджона мы увидели в материале AS. Пиджон живет в английском Йорке, а впервые приехал в Понферраду в 2011 году. Тогда же посетил стадион, но на матч попал только в 2014-м. Все это время Пиджон изучал историю города и менталитет местных жителей. Потом он стал регулярно приезжать на игры «Понферрадины» из Англии.

Местные жители восхищаются Пиджоном, фотографируются с ним и считают трибунной знаменитостью. Самого Пиджона привлекает испанская атмосфера: «У фанатов «Понферрадины» есть чувство гордости, и их регион очень важен. Они всегда показывают это на своем стадионе, чем напоминают мне английских фанатов».

В прошлые выходные он посетил гостевую игру «Понферрадины» с «Картахеной». Для этого Пиджон провел в пути 60 часов и преодолел в общей сложности пять тысяч километров. Поездка в метро, два самолета, три поезда, три автобуса – так Пиджон добирался до места назначения. «Моя семья и друзья называют меня сумасшедшим», – сказал Пиджон в интервью Marca.