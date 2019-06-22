Мэддисон играет на Евро в бутсах с фотографией пятилетней девочки. Это фанатка «Норвича», которая умерла от рака

«Мы много говорим с Джеймсом. Он сказал нам, что не может дождаться следующего гола, чтобы посвятить его Софи. Мы в восторге от него, потому что он искренне любил Софи. Футболу нужно больше таких людей», – рассказывал отец Софи.

В матче с «Бернли» Мэддисон все-таки забил мяч и посвятил его девочке. Во время празднования Мэддисон показал футболку, где снова признался ей в любви. За это Мэддисон получил желтую карточку, а потом даже оправдывал судью в твиттере. Арбитра Майкла Оливера все критиковали, но по правилам он не мог не предупредить Мэддисона.

Фотография той футболки, лицо девочки, мотивирующие слова – все это уместили как раз на новой паре бутс к молодежному чемпионату Европы. Puma изготовила их специально для Мэддисона. Внимание привлекает еще и надпись: «На небесах появился новый ангел».