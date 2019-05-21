Я смотрел финал «Игры престолов» на стадионе. Было масштабно и морально тяжело

ОМОН, очередь к турникетам, толпа – все это регулярно бывает на футбольных матчах. Теперь такая ассоциация связана уже с показом сериала. К выходу заключительной серии «Игры престолов» зрителям обещали праздник на стадионе «Локомотива»: масштабный экран, активности, подарки.

В последний месяц этим сериалом живут по всему миру. Он стартовал еще в апреле 2011 года, продлился восемь сезонов, а теперь официально завершается. Суммарное число просмотров «Игры престолов» в российском сервисе Амедиатека приближается к 28 миллионам.

Все восемь лет люди строили теории о главных героях, прогнозировали новую жизнь королевству и выдавали тонну критики создателям сериала. Сейчас активность вышла на космический уровень: десятки тысяч мемов и петиция с требованием переснять завершающий сезон. Под ней подписались уже 1,3 миллиона человек.