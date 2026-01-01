Игра Престолов

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Американский телесериал в жанре фэнтези
Год выхода
2011
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График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России
#Дом дракона
Кино
Где смотреть «Дом дракона» – кто покажет сериал в России
#Дом дракона
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Материалы
Почему Таргариены в «Доме дракона» показаны с белыми волосами – как создатели скупали парики по всей Европе
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#Дом дракона
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Разбор финала первого сезона «Дома дракона»: новая серия – это анонс ключевых событий с приемами из «Игры престолов»
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#Дом дракона
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Где сейчас актеры из «Игры престолов» – что с ними произошло после завершения сериала
#Игра Престолов
Почему «Дом дракона» бьет рекорды просмотров и что говорят отзывы после первых серий
#Дом дракона
Гид по всем драконам «Дома дракона» и «Игры престолов»: как их различать, кто кому принадлежит, как они двигают сюжет
#Дом дракона
Какой получилась первая серия «Дома дракона» – бессмысленная жестокость и каркас «Игры престолов» на минималках
#Дом дракона
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