Почему «Дом дракона» бьет рекорды просмотров и что говорят отзывы после первых серий
В конце августа состоялась премьера сериала «Дом дракона». Это приквел «Игры престолов», где все события происходят за 200 лет до появления Дейнерис и Короля Ночи. В «Доме дракона» Таргариены находятся у власти и владеют драконами. Начинается гражданская война – в книгах она привела к гибели драконов и изменению правящих сил. Так дальше произойдет и в сериале.
Как «Дом дракона» добился рекордных просмотров – и почему был продлен еще до финала первого сезона
Сериал «Дом дракона» стартовал с 10 миллионов просмотров на первой серии всего за двое суток. Через полторы недели эта цифра перешла уже за отметку в 25 миллионов. Показ второй серии прошел еще успешнее – 10,2 миллиона просмотров за двое суток. Hollywood Reporter утверждает, что в этих рейтингах суммированы эфирная премьера, потоковое вещание и повторы.
Такие показатели по старту стали рекордными для HBO, хотя к средним цифрам просмотров каждой серии «Игры престолов» сериал только приближается. Collider рассказывал, что перед премьерой «Дома дракона» возник новый всплеск интереса и к «Игре престолов». Летом ее просмотры везде резко возросли, хотя восьмой сезон сериала завершился в 2019 году.
Руководство HBO банально отреагировало на ситуацию с «Домом дракона» – там прогнозировали успех. Зато The New York Times указывает, что такое попадание может ускорить запуск других проектов по «Игре престолов». Прямо сейчас есть цель: разработка новых оригинальных сериалов, которые будут одновременно самостоятельными и похожими на «Игру престолов».
«Дом дракона» был продлен на второй сезон сразу после успешного релиза первой серии. Шоураннеры Сапочник и Кондал заранее закладывали такую возможность, но без конкретных сюжетных подробностей. Теперь вещатели подтвердили продолжение «Дома дракона». Хотя окончательная дата выхода второго сезона сериала «Дом дракона» пока не определена.
В Великобритании «Дом дракона» транслируют Sky Atlantic и потоковый сервис NOW. Зай Беннетт из Sky рассказал в заявлении для Reuters о мировом успехе сериала: «Дом дракона» уже доказывает, что стал хитом рейтингов. Мы прогнозируем, что это будет проявляться все сильнее благодаря захватывающему повествованию и невероятной производственной ценности».
Variety пишет, что взлет «Дома дракона» повлиял и на выход сериала «Властелин колец: Кольца власти». Изначально финал первых сезонов у обоих сериалов планировался на конец октября с разницей в несколько дней. Создатели «Колец власти» решили избежать пересечений с «Домом дракона», поэтому сделали одновременный выпуск сразу двух стартовых серий.
«Дом дракона» еще и стал ответом на негативную реакцию фанатов во время финала «Игры престолов». Это проговаривал Джордж Мартин, который по-прежнему пишет ее книжное продолжение. Мартин спрашивал: «Я не понимаю, как люди могут так сильно ненавидеть то, что когда-то любили. Если вам не нравится шоу, не смотрите его! Как все стало таким ядовитым?»
Шоураннер «Дома дракона» Райан Кондал развивал идею, что сериал в будущем отделится от репутации «Игры престолов». Смысл в том, чтобы поработать с ее наследием через новый взгляд на мир. Поэтому «Дом дракона» и «Игра престолов» так похожи через детали и отсылки, но одновременно сильно отличаются. Даже новые драконы имеют уникальные характеристики.
На этом фоне успех «Дома дракона» прогнозировался еще по трейлерам. Брэндон Кац ранее писал для The Wrap, что «Дом дракона» способен стать достойным преемником «Игры престолов». Он хвалил задумку сериала и выделял такие достоинства нового проекта: четкий центральный конфликт, прописанные основные персонажи, яркие цвета и подробные текстуры.
Как критики и зрители воспринимают «Дом дракона»: мнения, впечатления и отзывы
• В рейтинге IMDb «Дом дракона» имеет показатель 8,9/10. Он сформирован из оценок более 700 пользователей и 27 критиков. Некоторые критики видели первые шесть эпизодов «Дома дракона» еще до их официального выхода. В России сериал «Дом дракона» могут посмотреть пользователи «Амедиатеки». «Кинопоиск» дает ему оценку 8,4 и включает в подборку топ-250 за все время.
• Rotten Tomatoes собрал целую линейку отзывов на «Дом дракона» в 2022 году. Там «Дом дракона» по старту пришел к хорошим цифрам – критики выставляли оценку 4/5 в момент выхода сериала. Общий балл по сумме из более 500 отзывов на «Дом дракона» – 83%. Пользователи ежедневно оставляют комментарии по «Дому дракона». Аудитория воспринимает его на 85%.
• Metacritic собирал отзывы на «Дом дракона» от авторов разных СМИ и тематических сайтов. Большинство из них положительно оценили премьеру «Дома дракона». У всех реакций есть общие черты: «Дом дракона» сильно напоминает «Игру престолов», но избегает ее недостатков. Пусть это не такой глобальный проект по миру и количеству персонажей – он выглядит успешным.
• Подобная подборка была и на реддите – там пользователи оценивали высказывания критиков. Основной спор возник вокруг диалогов. Некоторые считают их достоинством «Игры престолов» и «Дома дракона», другие – основной проблемой. Главное: «Дом дракона» смотрится быстрее и сильнее по повествованию, но разговоры персонажей по-прежнему важны для их раскрытия.
• Variety писал, что «Дом дракона» представляет собой кричаще-жесткое зрелище. Визуальные эффекты здесь намного лучше, чем в первых сезонах «Игры престолов». Это пошло «Дому дракона» даже в минус – иногда сериал кажется даже слишком эффектным. Еще автор Даниэль Д'Аддарио проговаривает такой тезис: «Домом дракона» легче восхищаться, чем его смотреть».
• Хеллен О’Хара разбирала для IGN выход сериала. Часть вывода из ее отзыва на «Дом дракона» в августе 2022 года: «Сильное и хорошее начало спин-оффа «Игры престолов». Это кажется очень близким к предшественнику по тону и содержанию. Но сразу же устанавливается борьба за власть вокруг безвольного короля и ярких персонажей. Приятно вернуться в предательский Вестерос».
• Многие положительные отзывы появились в общем доступе еще до премьеры сериала – критики видели половину первого сезона. Это точно повлияло на изначальное восприятие первой серии «Дома дракона» – все люди уже могли ориентироваться на отзывы без спойлеров. Screen Rant показывал эффект таких хороших ранних отзывов с примерами некоторых из них.
• Зрители выделяют актеров сериала «Дом дракона» – отзывы прогнозировали карьерный взлет для Милли Алкок. Мы подробно рассказывали, что перед утверждением на роль она подрабатывала посудомойкой и жила на чердаке. «Дом дракона» продолжает политику «Игры престолов» по приглашению актеров, которые позже становятся известными за счет сериала.
• Уже после выхода сериала из зрительских мнений и отзывов различных критиков можно составить отдельное мнение. Это действительно по-настоящему успешный сериал, который не зря собирает просмотры. Но и у него есть недостатки: например, плоские характеры персонажей. EW пишет о «Доме дракона» так: «Хорошая новость – начало обычно остается худшей частью».