Почему «Дом дракона» бьет рекорды просмотров и что говорят отзывы после первых серий

Как «Дом дракона» добился рекордных просмотров – и почему был продлен еще до финала первого сезона

Сериал «Дом дракона» стартовал с 10 миллионов просмотров на первой серии всего за двое суток. Через полторы недели эта цифра перешла уже за отметку в 25 миллионов. Показ второй серии прошел еще успешнее – 10,2 миллиона просмотров за двое суток. Hollywood Reporter утверждает, что в этих рейтингах суммированы эфирная премьера, потоковое вещание и повторы.

Такие показатели по старту стали рекордными для HBO, хотя к средним цифрам просмотров каждой серии «Игры престолов» сериал только приближается. Collider рассказывал, что перед премьерой «Дома дракона» возник новый всплеск интереса и к «Игре престолов». Летом ее просмотры везде резко возросли, хотя восьмой сезон сериала завершился в 2019 году.

Руководство HBO банально отреагировало на ситуацию с «Домом дракона» – там прогнозировали успех. Зато The New York Times указывает, что такое попадание может ускорить запуск других проектов по «Игре престолов». Прямо сейчас есть цель: разработка новых оригинальных сериалов, которые будут одновременно самостоятельными и похожими на «Игру престолов».