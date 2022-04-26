Что надо знать о сериале «Дом дракона» – приквеле «Игры престолов» с похожей музыкой и тратами в 200 миллионов

У сериала «Игра престолов» было восемь сезонов. Его показ завершился в 2019 году – продолжения не будет. «Игру престолов» создавали Дэниел Уайсс и Дэвид Бениофф. В создании «Дома дракона» они не участвовали. Джордж Мартин отказался от написания сценария, но уже похвалил «Дом дракона». И подтвердил, что помогал сформировать его окончательный облик.

Шоураннерами «Дома дракона» выступают Мигель Сапочник и Райан Кондал. Именно Кондал советовался с Мартином по отдельным деталям. Сапочник ранее снимал отдельные масштабные эпизоды «Игры престолов», Кондал известен по сериалу «Колония». Вместе с ними «Кинопоиск» указывает в разделе режиссеров, сценаристов и продюсеров еще несколько человек.

Съемки «Дома дракона» завершились в феврале 2022 года. В первом сезоне сериала будет десять серий. Производством сериала «Дом дракона» занимается HBO Max. Его первый тизер вышел на ютуб-канале HBO Max еще полгода назад. Сейчас у этого видео более 16 миллионов просмотров и более 30 тысяч комментариев. Такими были первые официальные кадры «Дома дракона»: