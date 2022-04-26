Что надо знать о сериале «Дом дракона» – приквеле «Игры престолов» с похожей музыкой и тратами в 200 миллионов
Что за сериал «Дом дракона» и кто его создавал
В октябре 2019 года было официально объявлено о подготовке нового сериала. Его подтвержденное название – «Дом дракона». Это экранизация книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Мартин выпустил ее в 2018 году. События в книге и сериале происходят за сотни лет до мира «Игры престолов». Идея сериала – рассказ о доме Таргариенов (предках Дейнерис).
У сериала «Игра престолов» было восемь сезонов. Его показ завершился в 2019 году – продолжения не будет. «Игру престолов» создавали Дэниел Уайсс и Дэвид Бениофф. В создании «Дома дракона» они не участвовали. Джордж Мартин отказался от написания сценария, но уже похвалил «Дом дракона». И подтвердил, что помогал сформировать его окончательный облик.
Шоураннерами «Дома дракона» выступают Мигель Сапочник и Райан Кондал. Именно Кондал советовался с Мартином по отдельным деталям. Сапочник ранее снимал отдельные масштабные эпизоды «Игры престолов», Кондал известен по сериалу «Колония». Вместе с ними «Кинопоиск» указывает в разделе режиссеров, сценаристов и продюсеров еще несколько человек.
Съемки «Дома дракона» завершились в феврале 2022 года. В первом сезоне сериала будет десять серий. Производством сериала «Дом дракона» занимается HBO Max. Его первый тизер вышел на ютуб-канале HBO Max еще полгода назад. Сейчас у этого видео более 16 миллионов просмотров и более 30 тысяч комментариев. Такими были первые официальные кадры «Дома дракона»:
Тизер можно посмотреть и на русском языке. В нем есть слова: «Не мечты сделали нас королями. Драконы». В видео показан и Железный трон – символ власти над семью королевствами. Сайт Screen Rant обратил внимание, что в этой версии Железный трон выглядит величественнее, чем в «Игре престолов». В нем видно больше лезвий, увеличена и сама конструкция трона.
Дата выхода сериала «Дом дракона»
Официальная дата выхода «Дома дракона» – 21 августа 2022 года. В этот день появится первая серия. Новые серии «Игры престолов» обычно выходили по одной в неделю. Ожидается, что «Дом дракона» будет показан по такому же принципу. Это означает завершение сериала в октябре 2022 года. HBO Max объявил дату премьеры постером с яйцом дракона.
Где смотреть сериал «Дом дракона»
Сервис «Амедиатека» владеет правами на показ отдельных фильмов и сериалов HBO. Поэтому «Амедиатека» и показывала русскоязычный трейлер «Дома дракона». HBO входит в состав WarnerMedia – компания приостановила выпуск новых фильмов и сериалов в России. Об этом подробно писал Variety. Ожидается, что приостановка будет временной. Точных дат у нее нет.
Сюжет сериала «Дом дракона»
В основе – книга «Пламя и кровь». Отдельные события и сюжетные линии «Дома дракона» связаны с двумя антологиями Джорджа Мартина и Гарднера Дозуа. Это «Опасные женщины» и «Разбойники». «Дом дракона» расскажет о борьбе за власть между Таргариенами. Она привела к гражданской войне между членами семьи Таргариенов – в ней они использовали драконов.
Кто снимается в сериале «Дом дракона»
Каких актеров из «Дома дракона» нужно запомнить прямо сейчас (всего в списке более 30 человек):
- Пэдди Консидайн;
- Оливия Кук;
- Эмма Д’Арси;
- Мэтт Смит;
- Стив Туссэн;
- Ив Бест;
- Рис Эванс.
Все они сыграют ключевых персонажей. Esqiure рассказывал о каждом из них. Так Пэдди Консидайн получил главную роль – короля Визериса I. Его брата и наследника престола Деймона исполнит Мэтт Смит. Важную женскую роль покажет Оливия Кук – она известна съемками в фантастике и ужасах. Но многие знают ее и по фильму «Я, Эрл и умирающая девушка».
Джордж Мартин хвалит «Дом дракона» за мрачную атмосферу, но ее создание было сложным и масштабным. Оливия Кук сыграет королеву Алисент Хайтауэр. Она рассказывала, что на съемках актерам помогала сотня художников, гримеров и других незаметных работников. Там же поясняла, что даже в крошечный реквизит создатели сериала вкладывали историю.
На подготовку «Дома дракона» повлияла пандемия коронавируса – из-за нее возникали перерывы. «Дом дракона» отличается от «Игры престолов» выбором места съемок. Основные эпизоды «Игры престолов» снимались в Северной Ирландии. Основная съемочная база «Дома дракона» – Уотфорд. Использовались и отдельные локации в Испании, Хорватии, Марокко и Португалии.
Что надо знать перед просмотром сериала «Дом дракона»
• «Дом дракона» имеет лучшее финансирование, чем «Игра престолов». Variety объяснял это со ссылкой на собственные источники. Каждая серия «Дома дракона» оценивается почти в 20 миллионов долларов. Получается, что на десять серий будет потрачено около 200 миллионов долларов. Создание одного сезона «Игры престолов» оценивалось примерно в 100 миллионов.
• У сериала «Дом дракона» точно будет несколько сезонов – это подтверждено еще до официальной премьеры. В десяти сериях невозможно охватить все битвы, которые происходили в борьбе за престол. «Танец драконов» (та самая гражданская война) – ключевое событие в истории Вестероса. Именно его будут раскрывать создатели сериала в дальнейших частях «Дома дракона».
• Исторический «Танец драконов» упоминался и в «Игре престолов». Ширин Баратеон говорила в сериале, что читала об этой битве в книге. В сериале «Дом дракона» показаны предки Дейнерис Таргариен. Самой Дейнерис (ее играла Эмилия Кларк) в новом сериале не будет. Не окажется там и персонажей из «Игры престолов», потому что между событиями большой промежуток времени.
• У книги «Пламя и кровь» Джорджа Мартина будет второй том. Его дата выхода еще не определена. Сейчас Мартин работает над «Ветрами зимы» – это повествовательное продолжение серии «Песнь льда и пламени» (по ней снималась «Игра престолов»). Для сюжета «Дома дракона» это пока ничего не значит – там уже есть материал на несколько сезонов сериала.
• Это точно не последний проект, который связан с миром Вестероса и «Игрой престолов». О нескольких мы знаем уже сейчас: «Морской Змей», «Десять тысяч кораблей», «Сказки о Дунке и Эгге». Планировался еще один спин-офф «Игры престолов», где главная роль досталась Наоми Уоттс. Позже HBO отказался от его производства, хотя пилотный эпизод уже был отснят.
• Сериал «Дом дракона» – экранизация книги, но не ее полное повторение. В книге события рассказаны со стороны истории. Ожидается, что сериал будет на нее опираться и отходить по деталям. Через «Дом дракона» откроется связь с другими будущими приквелами «Игры престолов». Там появятся персонажи из них – даже сам Морской Змей, которого играет Туссен.
• «Дом дракона» и «Игра престолов» пересекаются через композитора Рамина Джавади. Это обладатель премии «Эмми», который писал все лучшие мелодии «Игры престолов». Теперь Джавади создал музыку к «Дому дракона». Его приглашение стало частью задумки по сохранению мира «Игры престолов». Сапочник объяснял, что хочет сохранить основные черты его духа.
• Выход «Дома дракона» накладывается на еще один ожидаемый сериал – «Властелин колец: Кольца власти». Amazon выпустит его 2 сентября 2022 года. Мы подробно рассказывали о критике этого сериала по трейлеру в отдельном материале. «Кольца власти» станут приквелом к трилогии «Властелин колец». Там будет рассказано о создании колец и восхождении Саурона.