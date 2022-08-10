Джордж Мартин уже 12 лет пишет продолжение для «Игры престолов» «Ветра зимы» – фанаты злятся, а он сам заработал десятки млн на тв-правах

Когда выйдет книга «Ветра зимы»: что о ней известно и почему Мартин так долго пишет

23 июня 2020 года в блоге Джорджа Мартина появилась запись, где он рассказывал о своих занятиях во время пандемии. Цитата оттуда: «Каждый день я провожу долгие часы над «Ветрами зимы» и постепенно продвигаюсь вперед. Я закончил новую главу вчера, еще одну – три дня назад, еще одну – на прошлой неделе. Но это не значит, что книга будет закончена завтра».

В том же материале Мартин просил людей, чтобы они не доверяли информации на кликбейтных сайтах. Якобы там регулярно рассказывают о том, что книга «Ветра зимы» вот-вот выйдет. Хотя в похожем стиле выступал сам Мартин: он постоянно устанавливал все новые и новые сроки для «Ветров зимы». И в эти даты «Ветра зимы» ни разу не становились даже чуть ближе к релизу.

Фанаты книг Мартина вспоминают 29 июля 2020 года. За год до этого Джордж Мартин написал, что поклонники могут отправить его в маленькую хижину в Новой Зеландии. Это условие, если он не приедет на мировую конференцию в Новую Зеландию с «Ветрами зимы» в руках. Летом 2020-го эта конференция состоялась – Джорджа Мартина с «Ветрами зимы» там ожидаемо не было.

Esquire собирал все даты, когда Мартин хотел выпустить «Ветра зимы». Ближе всего Мартин был в 2017-м: тогда он сказал, что книга точно выйдет в этом году. До и после Мартин несколько раз менял мнение по срокам, а в итоге пришел к обиде на фанатов. Он поздравляет их с праздником, а те отвечают вопросами о выходе книги. Вывод Мартина: «Любовь и ненависть близки».