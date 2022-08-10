Джордж Мартин уже 12 лет пишет продолжение для «Игры престолов» «Ветра зимы» – фанаты злятся, а он сам заработал десятки млн на тв-правах
Джордж Мартин – писатель-фантаст, который создал легендарную серию книг «Песнь льда и пламени». Параллельно он работает над сценариями сериалов по этим и другим произведениям. Последние новости по Мартину: в конце августа выходит сериал «Дом дракона», где он стал исполнительным продюсером.
Еще Мартин по-прежнему пишет книгу «Ветра зимы» – это книжное продолжение вселенной «Игры престолов».
Почему так важна книга ветра «Ветра зимы»: какие главы доступны и что будет после нее
В серии «Песнь льда и пламени» запланировано семь отдельных книг. Именно по ней снимался сериал «Игра престолов». Изначально создатели сериала и помогавший им Мартин опирались на книжную версию событий. В заключительных сезонах сценаристы окончательно ушли в импровизацию. Причина: книжная серия «Песнь льда и пламени» до сих пор не завершена.
Когда выходили книги Джорджа Мартина:
- «Игра престолов» (1996);
- «Битва королей» (1998);
- «Буря мечей» (2000);
- «Пир стервятников» (2005);
- «Танец с драконами» (2011).
В России некоторые книги реализуются в двух томах. Так произошло с книгой «Танец с драконами», но по задумке их остается именно семь. Однажды Джордж Мартин рассказывал: «Когда я начинал «Игру престолов», то видел ее короткой». Еще он говорил, что выстраивал в голове план на историю персонажей. Но что-то могло измениться: «Иногда почва уходит из-под ног».
Первые новости от Джорджа Мартина по книге «Ветра зимы» появились еще в 2010 году. Тогда он рассказывал, что написал четыре главы. В 2022-м «Ветра зимы» до сих пор не вышли. Важно: в планах Мартина после «Ветров зимы» остается книга «Грезы о весне». Один из фанатов серии провел исследование, по которому спрогнозировал ее выход в 2065 году. Мартину на тот момент будет уже 117 лет.
Внимание к творчеству Мартина выросло за время, когда появился и закончился сериал «Игры престолов». Фоном всегда шла работа Мартина над книгой «Ветра зимы». Теперь за процессом ее выхода следят даже те, кто Мартина никогда не читал. У «Ветров зимы» есть 11 предварительных глав, которые Мартин за эти годы показывал или публично читал (ссылки – тут).
Когда Мартин затянул с выходом книги, то задумал ее релиз хотя бы к финалу «Игры престолов». Напоминаем: восьмой сезон сериала завершился в 2019 году. Теперь Мартин проваливается и по другим датам: ожидаемый «Дом дракона» основан на его другой книге «Пламя и кровь». Если сериал в итоге окажется успешным, то внимание от «Песни льда и пламени» уже уйдет на нее.
Когда выйдет книга «Ветра зимы»: что о ней известно и почему Мартин так долго пишет
23 июня 2020 года в блоге Джорджа Мартина появилась запись, где он рассказывал о своих занятиях во время пандемии. Цитата оттуда: «Каждый день я провожу долгие часы над «Ветрами зимы» и постепенно продвигаюсь вперед. Я закончил новую главу вчера, еще одну – три дня назад, еще одну – на прошлой неделе. Но это не значит, что книга будет закончена завтра».
В том же материале Мартин просил людей, чтобы они не доверяли информации на кликбейтных сайтах. Якобы там регулярно рассказывают о том, что книга «Ветра зимы» вот-вот выйдет. Хотя в похожем стиле выступал сам Мартин: он постоянно устанавливал все новые и новые сроки для «Ветров зимы». И в эти даты «Ветра зимы» ни разу не становились даже чуть ближе к релизу.
Фанаты книг Мартина вспоминают 29 июля 2020 года. За год до этого Джордж Мартин написал, что поклонники могут отправить его в маленькую хижину в Новой Зеландии. Это условие, если он не приедет на мировую конференцию в Новую Зеландию с «Ветрами зимы» в руках. Летом 2020-го эта конференция состоялась – Джорджа Мартина с «Ветрами зимы» там ожидаемо не было.
Esquire собирал все даты, когда Мартин хотел выпустить «Ветра зимы». Ближе всего Мартин был в 2017-м: тогда он сказал, что книга точно выйдет в этом году. До и после Мартин несколько раз менял мнение по срокам, а в итоге пришел к обиде на фанатов. Он поздравляет их с праздником, а те отвечают вопросами о выходе книги. Вывод Мартина: «Любовь и ненависть близки».
Screen Rant рассказывал, почему задержки написания «Ветров зимы» – это объективная вещь. Книжный мир вырос в несколько раз с момента, когда Мартин написал первую книгу. Если в сериале можно убрать второстепенные линии, то в книге это гораздо сложнее. Поэтому Мартин собирает сюжет в цельную и понятную структуру, чтобы поступательно дойти до финала.
Параллельно и сам Мартин признавал, что его книга «Ветра зимы» запоздала. Еще в 2018-м он поставил ее приоритетным проектом на будущее. На это повлиял и успех сериала «Игра престолов» – с ним Мартин почувствовал новые обязательства перед фанатами. Поэтому Мартин захотел сделать что-то великое, но для «Ветров зимы» ему нужно постоянное погружение.
«Ветра зимы» – это потенциально самая длинная книга в серии «Песнь льда и пламени». Сейчас рекорд принадлежит «Танцу с драконами». У этой книги 1016-1040 страниц, если смотреть по разным версиям. Мартин объяснял, что события «Ветров зимы» будут повторять моменты из сериала. Но судьба героев будет другой – он не стремится прописать им такой же конец.
Мартин сравнивает процесс написания «Ветров зимы» с садоводством. Он видит это так: писатель ухаживает за историей и наблюдает за ее ростом. Мартин говорил: «В последнее время замечаю, что работа в моем саду уводит меня все дальше от сериалов». Еще он постоянно избегает возможных спойлеров – не хочет портить такую ожидаемую историю «Ветров зимы».
Сколько зарабатывает Джордж Мартин – и сколько времени он тратит на «Ветра зимы»
Джордж Мартин – это не обычный писатель, который занимается только книгами. Он постоянно работает над сериалами и даже получает отдельную зарплату от HBO. Об этом рассказывал сайт Celebrity Net Worth. Только за один сезон «Игры престолов» он получал в среднем около 15 миллионов долларов. Всего в год Мартин зарабатывает примерно 25 миллионов долларов.
The Hollywood Reporter утверждал, что в 2021 году Мартин подписал с HBO новый пятилетний контракт на восьмизначную сумму. Это совпало с новостями о подготовке проектов, связанных с сериалом «Игра престолов» и книгами Мартина. Одним из них и стал «Дом дракона» – события в нем происходят за 200 лет до «Игры престолов». Но скоро будут и другие сериалы (о них – тут).
Время для написания «Ветров зимы» у Мартина было, но работа над проектами этому мешала. Он часами уходил в работу над книгой, если получал возможность. Помогла пандемия коронавируса: в ее начале Мартин вообще закрылся дома. И даже ссылался на свой возраст – в сентябре 2022 года ему исполнится 74. Поэтому фанаты боятся, что он вообще не допишет «Ветра зимы».
Мартин управляет реализацией прав на «Песнь льда и пламени» и другие книги. Это и позволяет ему много зарабатывать. За последние 12 лет Мартин постоянно участвовал в переговорах, ездил на премьеры и мероприятия, писал в блог, помогал сценаристам. Книга «Ветра зимы» оставалась только одной из многих задач для Мартина – времени в пандемию для ее окончания оказалось мало.
Хотя в «Игре престолов» Мартин участвовал больше, чем это было в «Доме дракона». Там он прорабатывал разработку первого сезона, подкидывал варианты сценаристам. Зато перед выходом «Дома дракона» Мартин вообще два года сидел в изоляции, не посещал съемки и не контактировал с людьми. А потом поехал на его премьеру и заразился там коронавирусом.
Недавно Мартин совершил важнейшее признание. Он снова вспомнил сценаристов сериала «Игра престолов» и собственные книги: «Я бы хотел остаться впереди. У меня была фора в пять книг – это же гигантские книги. Я никогда не думал, что они догонят меня, но они это сделали. Они догнали меня и обогнали». Все это повлияло даже на его личное впечатление от работы над книгой «Ветра зимы».