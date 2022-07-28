«Дом дракона» – что мы знаем перед выходом: четыре главных героя, драма о семейных отношениях, 17 драконов участвуют в битвах

Сериал «Дом дракона» – экранизация первого тома книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь» (2018). Проект интересен тем, что станет первым после завершения «Игры престолов». Это не ее продолжение: действие в «Доме дракона» происходит за 200 лет до событий «Игры престолов». Там заявлен абсолютно новый состав актеров, но по сюжету сохраняются отсылки к миру.

О чем сериал «Дом дракона»: он расскажет историю династии Таргариенов. Это будет показ жестокой гражданской войны и семейных разборок в борьбе за власть с включением множества драконов. Отличие от «Игры престолов»: взрослые драконы в «Доме дракона» будут активными участниками уже с первого сезона. Однозначно положительных героев в сериале не окажется.