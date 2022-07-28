«Дом дракона» – что мы знаем перед выходом: четыре главных героя, драма о семейных отношениях, 17 драконов участвуют в битвах
Сериал «Дом дракона» – экранизация первого тома книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь» (2018). Проект интересен тем, что станет первым после завершения «Игры престолов». Это не ее продолжение: действие в «Доме дракона» происходит за 200 лет до событий «Игры престолов». Там заявлен абсолютно новый состав актеров, но по сюжету сохраняются отсылки к миру.
О чем сериал «Дом дракона»: он расскажет историю династии Таргариенов. Это будет показ жестокой гражданской войны и семейных разборок в борьбе за власть с включением множества драконов. Отличие от «Игры престолов»: взрослые драконы в «Доме дракона» будут активными участниками уже с первого сезона. Однозначно положительных героев в сериале не окажется.
Дата выхода первого сезона сериала «Дом дракона»
«Дом дракона» официально выйдет 21 августа 2022 года. Это подтвержденная дата релиза «Дома дракона» – никаких переносов не ожидается. Работа над сериалом шла несколько лет, но основные съемки проходили в США и других странах с апреля 2021 года до февраля 2022-го. Информацию подтверждал Джордж Мартин. Известно, что планируется следующий сезон.
Сколько серий будет в первом сезоне сериала «Дом дракона»
В первом сезоне запланировано всего десять серий. Примерный хронометраж каждой серии «Дома дракона» составляет 50-70 минут. Такой же был и в «Игре престолов», хотя серии восьмого сезона там длились и по полтора часа. Первая серия «Дома дракона» идет 66 минут. Новая серия станет открываться каждую неделю для просмотра онлайн на стриминговых сервисах.
Когда смотреть «Дом дракона» – график выхода серий на HBO Max:
- 1 серия – 21 августа;
- 2 серия – 28 августа;
- 3 серия – 4 сентября;
- 4 серия – 11 сентября;
- 5 серия – 18 сентября;
- 6 серия – 25 сентября;
- 7 серия – 2 октября;
- 8 серия – 9 октября;
- 9 серия – 16 октября;
- 10 серия – 23 октября.
Где смотреть «Дом дракона» – кто покажет сериал в России
HBO Max владеет всеми правами на сериал «Дом дракона». В России его продвижением и показом займется «Амедиатека». Она уже выпускала русскоязычные трейлеры сериала «Дом дракона». На странице стримингового сервиса есть отдельный раздел с этим сериалом. Там пока не прописаны точные даты выхода серий на русском языке – все они идут с пометкой «Скоро».
«Амедиатека» показывала в России «Игру престолов». Прямо сейчас там по-прежнему можно смотреть онлайн все сезоны «Игры престолов». Напоминаем: всего вышло восемь сезонов «Игры престолов». Теперь готовится возможное продолжение «Игры престолов», которое строится вокруг жизни Джона Сноу. Это один из немногих выживших персонажей «Игры престолов».
Актеры сериала «Дом дракона» – кто именно там снимается
«Дом дракона» продолжает традицию «Игры престолов». К съемкам привлекается множество актеров, которые еще не до конца известны публике. В «Игре престолов» работала такая схема: зрителям нравились новые личности – они смотрели сериал из-за них. Такой подход используют и создатели «Дома дракона». Производством занимались Мигель Сапочник и Райан Кондал.
Кто снимался в сериале «Дом дракона» и каких героев играют актеры:
- Пэдди Консидайн – Визерис Таргариен;
- Оливия Кук – Алисент Хайтауэр;
- Эмма Д'Арси – Рейнира Таргариен;
- Мэтт Смит – Деймон Таргариен;
- Рис Иванс – Отто Хайтауэр;
- Ева Бест – Рейнис Веларион;
- Соноя Мизуно – Мисария;
- Стив Туссен – Корлис Веларион;
- Фабьен Франкель – Кристон Коул.
Кто еще участвует в сериале «Дом дракона» и в каких ролях:
- Райан Корр – сир Харвинг Стронг;
- Милли Алкок – юная версия Рейниры Таргариен;
- Эмили Кэри – юная версия Алисент Хайтауэр;
- Дэвид Хорович – великий мейстер Меллос;
- Грэм Мактавиш – сир Харрольд Вестерлинг;
- Мэттью Нидхэм – Ларис Стронг;
- Билл Патерсон – лорд Лайман Бисбери;
- Гэвин Спокс — лорд Лайонел Стронг.
На афишу сериала «Дом дракона» попадают несколько актеров. Мэтт Смит известен по съемкам в «Докторе Кто». Эмма Д'Арси снималась в драматичной истории «Мисс Плохое поведение». Оливия Кук играла в шпионском сериале «Медленные лошади». Интересно, что Стив Туссен надеется на участие и в проекте по отдельной истории Морского Змея (Корлиса Велариона).
Все трейлеры сериала «Дом дракона» – что в них показано
Джордж Мартин уже посмотрел почти все серии сериала «Дом дракона». Он описал его мрачным, интуитивным и мощным. Сюжет основан именно на первом томе книги «Пламя и кровь». Все персонажи в сериале окажутся сложными и противоречивыми – с первых кадров не удастся понять их полную историю. Зато уже в трейлерах показано очень (очень!) много драконов.
Сериал выстроен на локациях, знакомых по миру «Игры престолов». По фразам из трейлеров очевидно, что за престол будут бороться и женщины. История мира «Игры престолов» доказывает: женщины никогда не заходили на Железный трон (вспомните Серсею). Еще в сериале снимаются блондины – это отличительная часть внешности героев в «Доме дракона».
Драконы сыграют важную роль в битвах «Дома дракона». Слова из трейлера: «И все драконы взревели». Все перипетии в отношениях героев строятся на закулисной борьбе и продвижении внутренних мотивов – в этом идея сериала «Дом дракона». Вместе с основными битвами на первый план выйдут диалоги. Через них раскроется смысл разрушения династии Таргариенов.
HBO Max выпустил несколько тизеров и трейлеров сериала «Дом дракона». Первый набрал 17 миллионов просмотров:
Официальный тизер-трейлер «Дома дракона» имеет 14 миллионов просмотров:
Еще один официальный трейлер «Дома дракона» – 16 миллионов просмотров:
На Comic-Con был показан расширенный трейлер «Дома дракона» – у него 1,3 миллиона просмотров:
Сюжет сериала «Дом дракона» – все особенности и подробности
• Описание сериала «Дом дракона» утверждает, что в основу сюжета легла история династии Таргариенов. Второй том книги «Пламя и кровь» еще не написан. Поэтому в будущем сериал может уйти от книжной истории в другое направление. Название гражданской войны династии «Таргариенов» – «Танец драконов». Отсылки к ней были включены и в сериал «Игра престолов».
• Кто снимает «Дом дракона»: Мигель Сапочник выступил режиссером проекта и одним из продюсеров. Он участвовал и в съемках «Игры престолов», где запомнился созданием главных сцен в битвах. Ему помогает Райан Кондал – на его счету сценарии к «Ремпэйджу», «Колонии» и «Гераклу». С ними зрители снова перенесутся в уже привычный вымышленный мир Вестероса.
• Герои «Дома дракона» будут регулярно умирать – это очевидный ход, который идет из «Игры престолов». Путаницы в персонажах станет меньше: история узко выдержанна в пределах семейной драмы. Актеры во время съемок летали над землей – вы увидите их верхом на драконах. В «Игре престолов» подобных сцен с участием людей и драконов было не так много.
• The Hollywood Reporter делал большое исследование по съемкам «Дома дракона». Главными героями станут две женщины и двое мужчин – вокруг них построен основной сюжет. Сериал сосредоточится на взаимоотношениях внутри одной семьи. Там раскрываются проблемы взаимодействия поколений, материнства, сексуальных отношений и расовой принадлежности.
• Минимум 17 разных драконов появятся в «Доме дракона». Джордж Мартин насчитал 20 драконов. В сюжете выдерживается уклон на политические истории Вестероса. Еще там ожидаются прыжки во времени. Зато акцента на сексуальных отношениях и любви меньше, чем в «Игре престолов». «Дом дракона» столкнулся с большими затратами на битвы – они красивые.
• Музыку для «Дома дракона» создавал композитор Рамин Джавади. «Игра престолов» известна его музыкальными решениями. Так он описал подробности своей работы над «Домом дракона» и использование новых инструментов: «Я бы не хотел вам все портить. Скажу одно – в целом мы сохранили исходную ДНК. Но есть много оригинального материала, который я написал».
• Премьера сериала «Дом дракона» уже состоялась в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. На мероприятии присутствовали актеры и люди, причастные к созданию «Дома дракона». Джордж Мартин пропустил это событие из-за положительного теста на коронавирус. Мигель Сапочник там сравнил «Дом дракона» и «Игру престолов»: «Тут показана гораздо более интимная история».
• Джордж Мартин следил за созданием сериала, влиял на сценарий и стал исполнительным продюсером. Даже так он не сильно повлиял на построение сюжета «Дома дракона». Мартин занимается написанием книги «Ветра зимы». Работает над ней с 2012-го – «Ветра зимы» продолжают книжную историю «Игры престолов». Там будут пересечения с тем сериалом.
• «Дом дракона» – один из многих проектов по миру «Игры престолов». В ближайшие годы ожидается выход примерно девяти различных фильмов и сериалов. Многие пойдут от персонажей «Дома дракона», но включают разные задачи. «Дом дракона» сравним по настроению с шекспировской трагедией, а битвы там – с борьбой джедаев из «Звездных войн».
• Все новости по сериалу «Дом дракона» можно отслеживать на официальном сайте HBO. Там же публикуется весь дополнительный контент и подробности со съемок. В магазинах приложений Apple и Google Play можно скачать проект с дополненной реальностью. Задача – вырастить собственное яйцо дракона. Получить такое приложение по «Дому дракона» можно по ссылке.
• «Игра престолов» завершилась в 2019 году. Финал сериала в России экспериментально показывался на стадионе «Локомотива» в Москве. Завершение «Игры престолов» вызвало негативную реакцию у фанатов со всего мира. Это сказалось и на изначальном ожидании от выхода «Дома дракона». Создатели хотят, чтобы к нему относились с другими эмоциями.
• На стримингах сериал «Дом дракона» сразу появится в хорошем качестве. В будущем по нему можно ждать и отдельных сторонних вещей по сериалу – в их число входят и настольные игры. Так снова повторяется задумка «Игры престолов», которая набрала популярность в разных сферах. Настольные игры по «Игре престолов» по-прежнему доступны для покупки в магазинах.