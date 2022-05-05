Игра Престолов
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#Игра Престолов

Смотрим трейлер нового сериала по «Игре престолов» – «Дом дракона» показывает Таргариенов за сотни лет до Дейенерис и Джона Сноу

Съемки сериала-приквела «Игры престолов» «Дом дракона» завершились в феврале, а официальная дата выхода первой серии назначена на август. Ожидается, что в первом сезоне будет 10 серий, и каждая будет выходить раз в неделю. О том, что будет в этом сериале, мы написали в отдельном материале:

Что надо знать о сериале «Дом дракона» – приквеле «Игры престолов» с похожей музыкой и тратами в 200 миллионов
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Действия этого сериала будут проходить за 200 лет до начала оригинального сюжета. В его основу легла книга «Пламя и кровь». В ней Таргариены боролись за власть и развязали гражданскую войну, в которой использовали драконов.

5 мая HBO выпустил тизер-трейлер «Дома дракона». Вот видео:

Что показано в этом видео:

• Начало видео сразу же связано с полетом дракона;

• Плюс появляются сами Таргариены, вокруг войны которых будет развиваться сюжет сериала, и их вассалы.

• В этом видео показаны предки известных семей (Старков, Баратионов, Дом Валерионов), которые преклонили колени перед королем Визерисом Таргариеном. Есть Рикон Старк, который уже мелькал в предыдущих трейлерах. Есть Боремунд Баратеон (предок Роберта Баратиона). Есть Корлин Веларион. Они все поклялись верности королю Визерису и его дочери Рейнира Таргариен;

• Принцесса Рейнира получает предупреждение: «Они, скорее, сожгут здесь все, чем увидят, как женщина восходит на Железный трон»;

• Показано яйцо с драконом;

• В конце видео появляется еще один дракон. Он выдыхает пламя под фразу: «История не помнит кровь, она запоминает имена»;

В этом ролике появились следующие актеры:

  • Пэдди Консидайн (Визерис Таргариен);
  • Мэтт Смит (Дэймон Таргариен);
  • Эмма Д'Арси (Рейнира Таргариен);
  • Оливия Кук (Миллисент Хайтауэрно);
  • Отто Хайтауэр (десница Короля).

Holywood Reporter, оценивая содержимое трейлера, говорит, что в сериале будет масса локальных, но довольно жестоких конфликтов. Все это повлияет на восприятие действий и сделает его сложнее.

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