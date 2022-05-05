Смотрим трейлер нового сериала по «Игре престолов» – «Дом дракона» показывает Таргариенов за сотни лет до Дейенерис и Джона Сноу
Съемки сериала-приквела «Игры престолов» «Дом дракона» завершились в феврале, а официальная дата выхода первой серии назначена на август. Ожидается, что в первом сезоне будет 10 серий, и каждая будет выходить раз в неделю. О том, что будет в этом сериале, мы написали в отдельном материале:
Действия этого сериала будут проходить за 200 лет до начала оригинального сюжета. В его основу легла книга «Пламя и кровь». В ней Таргариены боролись за власть и развязали гражданскую войну, в которой использовали драконов.
5 мая HBO выпустил тизер-трейлер «Дома дракона». Вот видео:
Что показано в этом видео:
• Начало видео сразу же связано с полетом дракона;
• Плюс появляются сами Таргариены, вокруг войны которых будет развиваться сюжет сериала, и их вассалы.
• В этом видео показаны предки известных семей (Старков, Баратионов, Дом Валерионов), которые преклонили колени перед королем Визерисом Таргариеном. Есть Рикон Старк, который уже мелькал в предыдущих трейлерах. Есть Боремунд Баратеон (предок Роберта Баратиона). Есть Корлин Веларион. Они все поклялись верности королю Визерису и его дочери Рейнира Таргариен;
• Принцесса Рейнира получает предупреждение: «Они, скорее, сожгут здесь все, чем увидят, как женщина восходит на Железный трон»;
• Показано яйцо с драконом;
• В конце видео появляется еще один дракон. Он выдыхает пламя под фразу: «История не помнит кровь, она запоминает имена»;
В этом ролике появились следующие актеры:
- Пэдди Консидайн (Визерис Таргариен);
- Мэтт Смит (Дэймон Таргариен);
- Эмма Д'Арси (Рейнира Таргариен);
- Оливия Кук (Миллисент Хайтауэрно);
- Отто Хайтауэр (десница Короля).
Holywood Reporter, оценивая содержимое трейлера, говорит, что в сериале будет масса локальных, но довольно жестоких конфликтов. Все это повлияет на восприятие действий и сделает его сложнее.