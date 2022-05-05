Смотрим трейлер нового сериала по «Игре престолов» – «Дом дракона» показывает Таргариенов за сотни лет до Дейенерис и Джона Сноу

• Плюс появляются сами Таргариены, вокруг войны которых будет развиваться сюжет сериала, и их вассалы.

• В этом видео показаны предки известных семей (Старков, Баратионов, Дом Валерионов), которые преклонили колени перед королем Визерисом Таргариеном. Есть Рикон Старк, который уже мелькал в предыдущих трейлерах. Есть Боремунд Баратеон (предок Роберта Баратиона). Есть Корлин Веларион. Они все поклялись верности королю Визерису и его дочери Рейнира Таргариен;

• Принцесса Рейнира получает предупреждение: «Они, скорее, сожгут здесь все, чем увидят, как женщина восходит на Железный трон»;

• Показано яйцо с драконом;