Наконец-то вышел трейлер «Тор: Любовь и гром» – внутри Guns N’ Roses, Натали Портман с молотом, летающие козлы и Стражи Галактики
Наконец-то вышел трейлер фильма «Тор: Любовь и гром». Мы писали в отдельном материале, что фильм побил рекорды Marvel – еще никогда за 82 дня до премьеры у него не было ни постера, ни трейлера.
Но теперь первый тизер появился – и собрал первый миллион просмотров только за 25 минут.
Что стало известно из тизера?
Под песню Guns N’ Roses Sweet Child O' Mine Тор рассуждает: «Эти руки когда-то использовались для битвы, теперь они используются как инструменты для мира. Мне нужно точно выяснить, кто я»
Сюжет фильма развивается после «Мстители: Финал», где Тор оставил Валькирии земную версию Асгарда и отправился в космос.
Дальше – колорит нового мира. Например, летающие козлы!
Как и ожидалось, Натали Портман сыграет женскую версию Тора.
Герои «Стражей галактики» тоже на месте.
Соратница Тора Валькирия – королева Нового Асгарда. На деловом совещании.
Рассел Кроу играет Зевса, но в тизере мы его видим только со спины.
Главного антагониста фильма (Горра Убийцы богов) в тизере нет. Его сыграет Кристиан Бэйл.
Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» – 8 апреля.