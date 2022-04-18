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Тор: Любовь и гром
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#Marvel #Тор: Любовь и гром

Наконец-то вышел трейлер «Тор: Любовь и гром» – внутри Guns N’ Roses, Натали Портман с молотом, летающие козлы и Стражи Галактики

Наконец-то вышел трейлер фильма «Тор: Любовь и гром». Мы писали в отдельном материале, что фильм побил рекорды Marvel – еще никогда за 82 дня до премьеры у него не было ни постера, ни трейлера.

«Тор: Любовь и гром» побил антирекорд фильмов Marvel: за 82 дня до премьеры нет ни трейлера, ни даже постеров. Как так?
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Но теперь первый тизер появился – и собрал первый миллион просмотров только за 25 минут.

Что стало известно из тизера?

Под песню Guns N’ Roses Sweet Child O' Mine Тор рассуждает: «Эти руки когда-то использовались для битвы, теперь они используются как инструменты для мира. Мне нужно точно выяснить, кто я»

Сюжет фильма развивается после «Мстители: Финал», где Тор оставил Валькирии земную версию Асгарда и отправился в космос.

Дальше – колорит нового мира. Например, летающие козлы!

Как и ожидалось, Натали Портман сыграет женскую версию Тора. 

Герои «Стражей галактики» тоже на месте. 

Соратница Тора Валькирия – королева Нового Асгарда. На деловом совещании.

Рассел Кроу играет Зевса, но в тизере мы его видим только со спины. 

Главного антагониста фильма (Горра Убийцы богов) в тизере нет. Его сыграет Кристиан Бэйл.

Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» – 8 апреля.

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