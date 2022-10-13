Финал «Женщины-Халк» уникально ломает четвертую стену: посреди сюжета героиня приходит в офис Marvel и требует переделать «тупой сценарий»
После девятой серии закончился первый сезон сериала «Женщина-Халк». И финал сезона получился жанрово необычным. Рассказываем со спойлерами.
Что случилось в последней серии «Женщина-Халк»?
В финальной серии Дженнифер Уолтерс (женщина-Халк) пытается выяснить, кто из организации «Интеллигенция» придумал ей все проблемы. Для этого Уолтерс ломает четвертую стену: она выходит из иконки «Женщины-Халка» в онлайн-кинотеатре и попадает в офис Marvel.
Там Уолтерс оказывается в комнате сценаристов, которые удивлены такому повороту («У нее же должен быть ингбитор»). Уолтерс предъявляет претензии сценаристам: «Что за тупой финал?». И они спорят о том, как нужно писать супергеройские сюжеты.
Сценаристы говорят Уолтерс, что такую историю хотел К.Е.В.И.Н. И Уолтерс направляется к нему. К.Е.В.И.Н. – это робот в кепке. И здесь очевидна отсылка на Кевина Файги – создателя киновселенной Marvel.
Шутки на метауровне продолжаются. Робот просит камеры не смотреть на Уолтерс, пока она из Халка превратится в обычную женщину («потому что команда по спецэффектам ушла на другой проект»). Дальше Уолтерс обвиняет Marvel, что они закончили ее сериал как типичный проект Marvel: добавлено много сюжетных линий, но фокус смещен с главной героини.
И по просьбе Уолтерс К.Е.В.И.Н. меняет финал: убирает многих персонажей, добавляет Сорвиголову и меняет сеттинг развязки – теперь это солнечная вечеринка с барбекю. Там Уолтерс меняет финал сезона – и теперь все разрешается не через битву, а вызов в суд (Уолтерс в обычной жизни адвокат).
А каким сериал получился в целом?
Многие критики пишут, что «Женщина-Халк» взбодрила вселенную Marvel. Постоянным мета-юмором, отсылками и раскрытием секретов вселенной. Например, в одной из сцен герои обсуждали девственность Капитана Америки.
Но оценки у сериала слабые: 5,6 на «Кинопоиске» и 5 на IMDb.
Критики говорят, что у сериала проходной юмор, диалоги и сценарий. А еще слишком много обсуждения проблем маскулинности. И проект в целом далек от планки Marvel. Он в основном только и делает, что неловко высмеивает каноны.
Исполнительница роли женщины-Халка Татьяна Маслани говорит, что ей сериал понравился – в нем сочетаются супергеройские каноны и необычный для Marvel юмор. Еще Маслани довольна самой обсуждаемой сценой сериала – где она исполняет тверк. Это был первый случай во вселенной Marvel, когда супергерой тверкал.