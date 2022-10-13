Финал «Женщины-Халк» уникально ломает четвертую стену: посреди сюжета героиня приходит в офис Marvel и требует переделать «тупой сценарий»

Шутки на метауровне продолжаются. Робот просит камеры не смотреть на Уолтерс, пока она из Халка превратится в обычную женщину («потому что команда по спецэффектам ушла на другой проект»). Дальше Уолтерс обвиняет Marvel, что они закончили ее сериал как типичный проект Marvel: добавлено много сюжетных линий, но фокус смещен с главной героини.

И по просьбе Уолтерс К.Е.В.И.Н. меняет финал: убирает многих персонажей, добавляет Сорвиголову и меняет сеттинг развязки – теперь это солнечная вечеринка с барбекю. Там Уолтерс меняет финал сезона – и теперь все разрешается не через битву, а вызов в суд (Уолтерс в обычной жизни адвокат).