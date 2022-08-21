Как потерял девственность Капитан Америка – фанаты Marvel обсуждают странную тему после премьеры «Женщины-Халк»

В сериале «Женщина-Халк: Адвокат» случился диалог, который больше всего удивил фанатов Marvel. Брюс Беннер (Халк) и Дженнифер Уолтерс (двоюродная сестра Беннера) говорили о тайнах личной жизни Стива Роджерса – Капитана Америки, который входил в состав первого отряда Мстителей.

Уолтерс настойчиво спрашивала Беннера о девственности Роджерса. Он не хотел говорить о друге, но Уолтерс утомила его рассуждениями: «Итак, Роджерс становится капитаном Америкой, и с этого момента он символ страны. Его срочно отправляют на передовую, он становится героем войны, а затем его замораживают во льду. После заморозки он мечется от одной угрозы всему миру к другой угрозе. Так что, похоже, он был очень, очень занят … Очевидно, что капитан Америка был девственником!»