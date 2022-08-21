Как потерял девственность Капитан Америка – фанаты Marvel обсуждают странную тему после премьеры «Женщины-Халк»
В сериале «Женщина-Халк: Адвокат» случился диалог, который больше всего удивил фанатов Marvel. Брюс Беннер (Халк) и Дженнифер Уолтерс (двоюродная сестра Беннера) говорили о тайнах личной жизни Стива Роджерса – Капитана Америки, который входил в состав первого отряда Мстителей.
Уолтерс настойчиво спрашивала Беннера о девственности Роджерса. Он не хотел говорить о друге, но Уолтерс утомила его рассуждениями: «Итак, Роджерс становится капитаном Америкой, и с этого момента он символ страны. Его срочно отправляют на передовую, он становится героем войны, а затем его замораживают во льду. После заморозки он мечется от одной угрозы всему миру к другой угрозе. Так что, похоже, он был очень, очень занят … Очевидно, что капитан Америка был девственником!»
Этот эпизод прервался другими событиями, но после титров случается еще одна сцена, где тайну Роджерса раскрыл Беннер.
Уолтерс: «Стив Роджерс так много сделал для нас, и ему так и не довелось испытать секса. И ты видел эту задницу? Как будто эта задница не заслуживала смерти девственницей. Это так грустно».
Беннер: «Стив Роджерс не девственник. Он потерял девственность с девушкой в 1943 году во время тура USO [Объединенные организации обслуживания вооруженных сил]».
У: «Да! Я так и знала».
Б: «Ты не пьяна?»
У: «Капитан Америка тра...».
Оказалось, что Крис Эванс (актер, игравший Капитана Америку) и раньше обсуждал с создателями фильмов Marvel личную жизнь героя. Сейчас, после новых откровений в сериале и шумихе вокруг, Эванс просто опубликовал в твиттере три смеющихся эмодзи. Потом Эванс подтвердил теорию в интервью: «Он был в туре USO. Возможно, одна из танцующих девушек взорвала его разум».
Хотя еще в 2014-м Эванс говорил, что трудно изучить девственность Капитана Америки: «Трудно исследовать парня, который не хочет поднимать волну интереса к своей личной жизни».
Да, этот вопрос волнует фанатов Marvel давно – и отчасти они получили ответ после фильма «Первый мститель: Противостояние». Там Капитана Америка целуется с Шэрон Картер (Агент 13), что был неожиданностью – все думали, что он влюблен в ее сестру – Пегги Картер. Но все еще оставался вопрос, был ли у Капитана Америки секс.
Кто мог быть той самой девушкой? Есть предположение, что это бабушка Звездного лорда – она флиртовала с Капитаном Америкой. Об этом (возможно, в шутку) говорил режиссер первого «Первого мстителя» Джо Джонстон.
Сценаристы сериала о Женщине-Халке рассказывают, что глава киновселенной Marvel Кевин Файги лично одобрил раскрытие секрета Капитана Америки. Почему? Сценаристы просто много думали, какую тайну вселенной Marvel они могут раскрыть, и какие недосказанности больше всего интересны фанатам.