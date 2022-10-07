Оцениваем самый экспериментальный фильм Marvel – черно-белый ужастик «Ночной оборотень» в стиле 1930-х: почему он не получился
Marvel выпустил для сервиса Disney+ 50-минутный фильм «Ночной оборотень». И он примечателен по нескольким причинам:
- Это первый тв-спецвыпуск Marvel в рамках кинематографической вселенной.
- Фильм сделан в черно-белом стиле и отсылает к ужасам 30-40-х годов.
- «Ночной оборотень» мало связан с основной вселенной Marvel и подойдет к тем, кто в ней не разбирается.
О чем фильм «Ночной оборотень»?
Охотники на монстров собираются в замке, чтобы решить, кто будет их новым лидером. Для этого организуется испытание – нужно поймать в лабиринте и убить монстра. В его спине спрятан кровавый камень, который его ослабляет. Победитель и получит этот камень, чтобы дальше сражаться с монстрами.
Охотники идут в лабиринт, но тут выясняется, что не все из них плохо настроены против монстра. Это приводит к куче новых конфликтов и финальной битве за камень. Сюжет быстро развивается и заканчивается – продолжения у истории не будет.
И как – эксперимент оправдан?
«Ночной оборотень» начинается грамотно: закадровый голос объясняет завязку, мы знакомимся с главными героями и погружаемся в нетипичную для Marvel атмосферу: немного нуара и немного хоррор-напряжения. Уже ради необычного подхода это хочется посмотреть, но дальше «Ночной оборотень» разочарует.
От чего-то необычного остается только черно-белая стилизация. А от хоррора – один дурацкий скример. Фильм проваливается в жанровую мешанину, экшен и слабые шутки. Проект Marvel так и остался усредненным проектом Marvel, где даже в небольшом проекте растягивается финальная битва.
Режиссер Майкл Джаккино (он вообще-то композитор и ради эксперимента поставил фильм) не справился с тем, чтобы все 50 минут хрона выдержать нужную интонацию.
«Ночной оборотень» как будто испугался своей самобытности и спешно от нее отказался – вдруг зрители, которые не смотрели «Кабинет доктора Калигари», заскучают. «Ночной оборотень» не поддерживает уровень саспенса старых хорроров и только играется в них через визуальные приемы.
Marvel удивляет самим фактом эксперимента, но они требуют выше уровня постановки и осмысленности. Просто сделать черно-белую картинку и аутентичную времени музыку (тут Джаккино справился) – недостаточно.
Но Кевин Файги говорит, что «Ночной оборотень» – важный эксперимент, и нужно подождать: новые герои еще повлияют на вселенную Marvel.