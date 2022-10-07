Оцениваем самый экспериментальный фильм Marvel – черно-белый ужастик «Ночной оборотень» в стиле 1930-х: почему он не получился

Marvel выпустил для сервиса Disney+ 50-минутный фильм «Ночной оборотень». И он примечателен по нескольким причинам:

Это первый тв-спецвыпуск Marvel в рамках кинематографической вселенной.

Фильм сделан в черно-белом стиле и отсылает к ужасам 30-40-х годов.

«Ночной оборотень» мало связан с основной вселенной Marvel и подойдет к тем, кто в ней не разбирается.

О чем фильм «Ночной оборотень»?

Охотники на монстров собираются в замке, чтобы решить, кто будет их новым лидером. Для этого организуется испытание – нужно поймать в лабиринте и убить монстра. В его спине спрятан кровавый камень, который его ослабляет. Победитель и получит этот камень, чтобы дальше сражаться с монстрами.

Охотники идут в лабиринт, но тут выясняется, что не все из них плохо настроены против монстра. Это приводит к куче новых конфликтов и финальной битве за камень. Сюжет быстро развивается и заканчивается – продолжения у истории не будет.