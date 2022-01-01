Marvel
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Американская медиафраншиза
Дата основания
2008 г.
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Материалы
Материалы
График выхода всех фильмов и сериалов Marvel
#Marvel
Как потерял девственность Капитан Америка – фанаты Marvel обсуждают странную тему после премьеры «Женщины-Халк»
#Marvel
Как Грут стал суперзвездой с одной фразой «Я есть Грут»: Вин Дизель озвучил ее на 15 языках, а Джеймс Ганн писал в сценарии тайные значения
#Стражи Галактики
«Стражи Галактики 3» – что мы уже знаем: детали сюжета, кто злодей, чем закончится история команды
#Стражи Галактики
«Мстители» возвращаются – что это будет: кто в новом составе, как встроится мультивселенная Marvel
#Marvel
Как Кристиан Бэйл готовился к роли злодея Горра в «Тор 4»: переживал о «стрингах» персонажа, подсмотрел образ в клипе Aphex Twin, носил шапку-лысину
#Кристиан Бэйл
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