Marvel

Инфо
Американская медиафраншиза
Дата основания
2008 г.
Лента
Материалы
Материалы
Финал «Женщины-Халк» уникально ломает четвертую стену: посреди сюжета героиня приходит в офис Marvel и требует переделать «тупой сценарий»
#Женщина-Халк
График выхода всех фильмов и сериалов Marvel
#Marvel
Оцениваем самый экспериментальный фильм Marvel – черно-белый ужастик «Ночной оборотень» в стиле 1930-х: почему он не получился
#Marvel
Что известно о самом ожидаемом фильме Marvel «Фантастическая четверка» – это проект, где уже сменился режиссер и три года готовятся съемки
#Фантастическая четверка
Как потерял девственность Капитан Америка – фанаты Marvel обсуждают странную тему после премьеры «Женщины-Халк»
#Marvel
Как Грут стал суперзвездой с одной фразой «Я есть Грут»: Вин Дизель озвучил ее на 15 языках, а Джеймс Ганн писал в сценарии тайные значения
#Стражи Галактики
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