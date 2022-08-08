Как Грут стал суперзвездой с одной фразой «Я есть Грут»: Вин Дизель озвучил ее на 15 языках, а Джеймс Ганн писал в сценарии тайные значения

Ганн также раскрыл секрет, что милый Грут на самом деле много раз за фильм произносил слово «fuck». Например, у него есть реплика «Добро пожаловать в гребаные «Стражи Галактики».

Еще Ганн рассказывал, что при создании Грута вдохновлялся своей собакой. Потому что этот персонаж милый, безобидный и наивно всему удивляется: «Все Стражи начинают фильм как ублюдки, кроме Грута. Он невинный. Он на сто процентов смертоносен и на сто процентов мил».

Грута озвучивает Вин Дизель. Он повторил одну фразу полсотни раз и озвучивал ее на 15 языках

Удивительно, что Грута озвучивает большая звезда. Вин Дизель вспоминал, что это была одна из самых сложных задач в карьере актера – повторять одну и ту же фразу, но с разным эмоциональным окрасом: «Вы можете подумать, что весь мой сценарий состоял из одной единственной фразы. На самом же деле у меня был файл из 50 страниц, в котором было подписано «Я есть Грут» напротив каждой реплики, которую мой герой хотел бы сказать».

Дизель озвучивал Грута в конце 2013 года. Тогда совсем недавно погиб его друг Пол Уокер. И для Дизеля оказалось важным озвучить персонажа, который позитивен и несет добро: «Играть персонажа, который празднует жизнь так, как это делает Грут, было очень приятно».

Необычен факт, что Дизель озвучивает фразу «Я есть Грут» не только на английском, но и еще на 14 языках (в том числе, на русском). Здесь можно посмотреть, как это было.