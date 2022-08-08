Как Грут стал суперзвездой с одной фразой «Я есть Грут»: Вин Дизель озвучил ее на 15 языках, а Джеймс Ганн писал в сценарии тайные значения
Грут – герой вселенной Marvel, о котором все узнали из фильма «Стражи галактики». Грут – древовидный гуманоид, который может увеличиваться в размерах, обрастать новыми ветвями и обрезать их.
Главное, чем запоминается Грут, – это одна фраза: «Я есть Грут». Да, он все время говорит одну фразу на протяжении всех фильмов. Только в одном, особенном для сюжета моменте, Грут говорит фразу «Мы есть Грут».
На самом деле каждая фраза «Я есть Грут» несет разный смысл – и Грут даже матерится
Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн объясняет, что на самом деле Грут говорит всегда разные фразы, просто мы его не понимаем и поэтому слышим только «Я есть Грут». Но некоторые Стражи его все-таки понимают, и у актеров в сценарии прописаны реальные реплики, которые хотел сказать Грут.
«В сценариях для съемочной группы и актеров, которые не понимают Грута, написано «Я Грут». Но у меня также есть сценарии, доступные для тех, кто понимает Грута, – и там есть перевод», – Ганн ответил на вопрос фанату в соцсети.
Фанаты Marvel пытались разгадать, что на самом деле говорит Грут и предложили Ганну расшифровку. Он ответил, что перевод близок к правде, но полностью правильно фанаты угадали только одну короткую реплику – «Папа».
Ганн также раскрыл секрет, что милый Грут на самом деле много раз за фильм произносил слово «fuck». Например, у него есть реплика «Добро пожаловать в гребаные «Стражи Галактики».
Еще Ганн рассказывал, что при создании Грута вдохновлялся своей собакой. Потому что этот персонаж милый, безобидный и наивно всему удивляется: «Все Стражи начинают фильм как ублюдки, кроме Грута. Он невинный. Он на сто процентов смертоносен и на сто процентов мил».
Грута озвучивает Вин Дизель. Он повторил одну фразу полсотни раз и озвучивал ее на 15 языках
Удивительно, что Грута озвучивает большая звезда. Вин Дизель вспоминал, что это была одна из самых сложных задач в карьере актера – повторять одну и ту же фразу, но с разным эмоциональным окрасом: «Вы можете подумать, что весь мой сценарий состоял из одной единственной фразы. На самом же деле у меня был файл из 50 страниц, в котором было подписано «Я есть Грут» напротив каждой реплики, которую мой герой хотел бы сказать».
Дизель озвучивал Грута в конце 2013 года. Тогда совсем недавно погиб его друг Пол Уокер. И для Дизеля оказалось важным озвучить персонажа, который позитивен и несет добро: «Играть персонажа, который празднует жизнь так, как это делает Грут, было очень приятно».
Необычен факт, что Дизель озвучивает фразу «Я есть Грут» не только на английском, но и еще на 14 языках (в том числе, на русском). Здесь можно посмотреть, как это было.
Ганн рассказывал, что сначала Грута озвучивали другие актеры – и получалось не то. Когда к озвучке подключился Дизель, то все изменилось. Ганна удивило, как Дизель за день передал фразу «Я есть Грут» в разных интонациях: «Было удивительно, когда мы впервые записали этот голос, насколько сильно изменился персонаж и как сильно он повлиял на персонажа».
Дизель в 2022 году снова вернулся к озвучке Грута – теперь для мини-сериала о его детстве – «Я есть Грут».