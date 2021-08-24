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Marvel
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Marvel
Инфо
Американская медиафраншиза
Дата основания
2008 г.
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Материалы
График выхода всех фильмов и сериалов Marvel
#Marvel
22 августа, 22:11
Как потерял девственность Капитан Америка – фанаты Marvel обсуждают странную тему после премьеры «Женщины-Халк»
#Marvel
21 августа, 16:59
Как Грут стал суперзвездой с одной фразой «Я есть Грут»: Вин Дизель озвучил ее на 15 языках, а Джеймс Ганн писал в сценарии тайные значения
#Стражи Галактики
08 августа, 18:38
«Стражи Галактики 3» – что мы уже знаем: детали сюжета, кто злодей, чем закончится история команды
#Стражи Галактики
27 июля, 16:10
«Мстители» возвращаются – что это будет: кто в новом составе, как встроится мультивселенная Marvel
#Marvel
24 июля, 19:23
Как Кристиан Бэйл готовился к роли злодея Горра в «Тор 4»: переживал о «стрингах» персонажа, подсмотрел образ в клипе Aphex Twin, носил шапку-лысину
#Кристиан Бэйл
27 июня, 19:22
Будет ли «Тор 4: Любовь и гром» показан в России и где смотреть его в русской озвучке
#Тор
25 июня, 17:55
Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе
1
#кино
10 февраля, 11:52
1
Все зрители Marvel обсуждают образ Кристиана Бэйла в «Тор: Любовь и гром»: сравнивают с Волан-де-мортом и удивляются сценам в ч/б
1
#Тор
24 мая, 12:52
1
«Черт, они будто делают игру в 2001 году». Marvel показала трейлер «Женщина-Халк» – и зрители обсуждают очень странную графику героини
1
#Женщина-Халк
18 мая, 12:11
1
Пираты слили полный фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в русской озвучке онлайн – пока в кинотеатрах СНГ есть задержки со стартом проката
5
#Доктор Стрэндж
05 мая, 23:53
5
Почему «Человек-паук: Нет пути домой» вызывает такой ажиотаж и даже его трейлер (>20 млн просмотров за пять часов!) резонанснее других фильмов
#Человек-паук
24 августа 2021, 14:25
Все сливы «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»: спойлеры, пересказ сюжета, сцены после титров
1
#Доктор Стрэндж
04 мая, 13:54
1
Marvel не может показать новый сериал о пакистанской героине в Пакистане – там нет стриминга. Выход один – перемонтировать в фильм для кинотеатров
#Marvel
03 мая, 20:03
В «Докторе Стрэндже 2» вернется Патрик Стюарт из «Людей Х» – он играет эту роль больше 20 лет и побил рекорд Книги Гиннесса
#Патрик Стюарт
01 мая, 16:51
Будет ли «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия» показан в России
1
#Доктор Стрэндж
23 апреля, 15:49
1
Наконец-то вышел трейлер «Тор: Любовь и гром» – внутри Guns N’ Roses, Натали Портман с молотом, летающие козлы и Стражи Галактики
#Marvel
18 апреля, 17:59
«Тор: Любовь и гром» побил антирекорд фильмов Marvel: за 82 дня до премьеры нет ни трейлера, ни даже постеров. Как так?
#Тор
17 апреля, 00:23
На итальянском постере «Доктора Стрэнджа» убран жест «козы» – потому что в Италии он значит обвинение в измене
#Доктор Стрэндж
10 апреля, 22:27
В каком порядке смотреть фильмы и сериалы Marvel
#Marvel
02 апреля, 15:35
Вышел «Морбиус» – многострадальный фильм про супергероя-вампира от Sony, который откладывался пять раз и провалился еще до старта
#Морбиус
31 марта, 00:13
Голливудское кино уходит из русских кинотеатров: супергерои, блокбастеры, мультфильмы – вот список студий и фильмов
#мир
01 марта, 11:33
Фильм Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» покажет беспрецедентное число камео и секретных ролей. Его новый трейлер это подтверждает
#Доктор Стрэндж
14 февраля, 15:46
Как Marvel показывает Россию в новом сериале «Секретное вторжение»: День народного единства, матрешки, «овощные порошки» в кафе
#Marvel
25 января, 00:03
Marvel выпустила трейлер сериала «Лунный рыцарь» – Оскар Айзек играет героя с расстройством множественной личности
#Marvel
18 января, 10:36
Что мы увидели в трейлере фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
#Доктор Стрэндж
22 декабря 2021, 22:02
Один из лучших персонажей «Человека-паука» – вредный главред Д. Д. Джеймсон. Актер плакал, когда вернулся спустя 14 лет – и в 66 выглядит атлетичнее нас
#Человек-паук
14 декабря 2021, 23:34
Мультивселенная – теперь главная тема всех фильмов Marvel. Что наука говорит о реальности этого явления? Как это работает в киновселенной и что с этим не так?
#Человек-паук
14 декабря 2021, 22:06