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Marvel
Инфо
Американская медиафраншиза
Дата основания
2008 г.
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Лента
Материалы
Финал «Женщины-Халк» уникально ломает четвертую стену: посреди сюжета героиня приходит в офис Marvel и требует переделать «тупой сценарий»
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Все зрители Marvel обсуждают образ Кристиана Бэйла в «Тор: Любовь и гром»: сравнивают с Волан-де-мортом и удивляются сценам в ч/б
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«Черт, они будто делают игру в 2001 году». Marvel показала трейлер «Женщина-Халк» – и зрители обсуждают очень странную графику героини
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Пираты слили полный фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в русской озвучке онлайн – пока в кинотеатрах СНГ есть задержки со стартом проката
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Marvel не может показать новый сериал о пакистанской героине в Пакистане – там нет стриминга. Выход один – перемонтировать в фильм для кинотеатров
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В «Докторе Стрэндже 2» вернется Патрик Стюарт из «Людей Х» – он играет эту роль больше 20 лет и побил рекорд Книги Гиннесса
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Будет ли «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия» показан в России
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Наконец-то вышел трейлер «Тор: Любовь и гром» – внутри Guns N’ Roses, Натали Портман с молотом, летающие козлы и Стражи Галактики
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«Тор: Любовь и гром» побил антирекорд фильмов Marvel: за 82 дня до премьеры нет ни трейлера, ни даже постеров. Как так?
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В каком порядке смотреть фильмы и сериалы Marvel
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Фильм Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» покажет беспрецедентное число камео и секретных ролей. Его новый трейлер это подтверждает
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Что мы увидели в трейлере фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
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Один из лучших персонажей «Человека-паука» – вредный главред Д. Д. Джеймсон. Актер плакал, когда вернулся спустя 14 лет – и в 66 выглядит атлетичнее нас
#Человек-паук
Мультивселенная – теперь главная тема всех фильмов Marvel. Что наука говорит о реальности этого явления? Как это работает в киновселенной и что с этим не так?
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