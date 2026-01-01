Marvel

Инфо
Американская медиафраншиза
Дата основания
2008 г.
Лента
Материалы
Финал «Женщины-Халк» уникально ломает четвертую стену: посреди сюжета героиня приходит в офис Marvel и требует переделать «тупой сценарий»
#Женщина-Халк
График выхода всех фильмов и сериалов Marvel
#Marvel
Оцениваем самый экспериментальный фильм Marvel – черно-белый ужастик «Ночной оборотень» в стиле 1930-х: почему он не получился
#Marvel
Что известно о самом ожидаемом фильме Marvel «Фантастическая четверка» – это проект, где уже сменился режиссер и три года готовятся съемки
#Фантастическая четверка
Как потерял девственность Капитан Америка – фанаты Marvel обсуждают странную тему после премьеры «Женщины-Халк»
#Marvel
Как Грут стал суперзвездой с одной фразой «Я есть Грут»: Вин Дизель озвучил ее на 15 языках, а Джеймс Ганн писал в сценарии тайные значения
#Стражи Галактики
«Стражи Галактики 3» – что мы уже знаем: детали сюжета, кто злодей, чем закончится история команды
#Стражи Галактики
Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе
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#кино
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«Мстители» возвращаются – что это будет: кто в новом составе, как встроится мультивселенная Marvel
#Marvel
Как Кристиан Бэйл готовился к роли злодея Горра в «Тор 4»: переживал о «стрингах» персонажа, подсмотрел образ в клипе Aphex Twin, носил шапку-лысину
#Кристиан Бэйл
Будет ли «Тор 4: Любовь и гром» показан в России и где смотреть его в русской озвучке
#Тор
Почему «Человек-паук: Нет пути домой» вызывает такой ажиотаж и даже его трейлер (>20 млн просмотров за пять часов!) резонанснее других фильмов
#Человек-паук
Все зрители Marvel обсуждают образ Кристиана Бэйла в «Тор: Любовь и гром»: сравнивают с Волан-де-мортом и удивляются сценам в ч/б
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#Тор
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«Черт, они будто делают игру в 2001 году». Marvel показала трейлер «Женщина-Халк» – и зрители обсуждают очень странную графику героини
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#Женщина-Халк
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Пираты слили полный фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в русской озвучке онлайн – пока в кинотеатрах СНГ есть задержки со стартом проката
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#Доктор Стрэндж
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Все сливы «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»: спойлеры, пересказ сюжета, сцены после титров
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#Доктор Стрэндж
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Marvel не может показать новый сериал о пакистанской героине в Пакистане – там нет стриминга. Выход один – перемонтировать в фильм для кинотеатров
#Marvel
В «Докторе Стрэндже 2» вернется Патрик Стюарт из «Людей Х» – он играет эту роль больше 20 лет и побил рекорд Книги Гиннесса
#Патрик Стюарт
Будет ли «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия» показан в России
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#Доктор Стрэндж
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Наконец-то вышел трейлер «Тор: Любовь и гром» – внутри Guns N’ Roses, Натали Портман с молотом, летающие козлы и Стражи Галактики
#Marvel
«Тор: Любовь и гром» побил антирекорд фильмов Marvel: за 82 дня до премьеры нет ни трейлера, ни даже постеров. Как так?
#Тор
На итальянском постере «Доктора Стрэнджа» убран жест «козы» – потому что в Италии он значит обвинение в измене
#Доктор Стрэндж
В каком порядке смотреть фильмы и сериалы Marvel
#Marvel
Вышел «Морбиус» – многострадальный фильм про супергероя-вампира от Sony, который откладывался пять раз и провалился еще до старта
#Морбиус
Голливудское кино уходит из русских кинотеатров: супергерои, блокбастеры, мультфильмы – вот список студий и фильмов
#мир
Фильм Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» покажет беспрецедентное число камео и секретных ролей. Его новый трейлер это подтверждает
#Доктор Стрэндж
Как Marvel показывает Россию в новом сериале «Секретное вторжение»: День народного единства, матрешки, «овощные порошки» в кафе
#Marvel
Marvel выпустила трейлер сериала «Лунный рыцарь» – Оскар Айзек играет героя с расстройством множественной личности
#Marvel
Что мы увидели в трейлере фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
#Доктор Стрэндж
Один из лучших персонажей «Человека-паука» – вредный главред Д. Д. Джеймсон. Актер плакал, когда вернулся спустя 14 лет – и в 66 выглядит атлетичнее нас
#Человек-паук
Мультивселенная – теперь главная тема всех фильмов Marvel. Что наука говорит о реальности этого явления? Как это работает в киновселенной и что с этим не так?
#Человек-паук