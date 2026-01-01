Морбиус

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Американский супергеройский фильм режиссера Даниэля Эспиноса
Год выхода
2022
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Материалы
Вышел «Морбиус» – многострадальный фильм про супергероя-вампира от Sony, который откладывался пять раз и провалился еще до старта
#Морбиус
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