Вышел «Морбиус» – многострадальный фильм про супергероя-вампира от Sony, который откладывался пять раз и провалился еще до старта
«Морбиус» – супергеройский блокбастер с Джаредом Лето в главной роли. Морбиус – герой вселенной Marvel, ученый, который пытается себя вылечить, но в итоге становится вампиром.
Переносы – беда «Морбиуса». Пять раз фильм откладывали из-за ковида и успеха других фильмов о супергероях
Главная особенность «Морбиуса» – постоянные переносы. Изначальная дата выхода – июль 2020-го. Съемки завершились в июне 2019-го, но в сентябре того же года Sony заключила новую сделку с Marvel – и по новому договору вселенные «Венома», «Морбиуса» и других проектов пересекаются с миром Человека-паука.
И как раз выход тизера «Морбиуса» подогревался прямой связью с вселенной «Человеком-пауком». В тизере были рассыпаны намеки: появление героя Стервятника (Майкл Китон) и плакат с костюмом Человека-паука из игры для PlayStation.
Пересъемки прошли в феврале 2020 года, но дата изменилась из-за пандемии. Второй перенос с осени 2021-го на на 2022-й тоже связан с новой волной ковида. Но в эти промежутки проходили новые съемки, и Лето жаловался на спешку и то, что сценарий писался во время съемок:
«Это скороварка. У нас тикают часы. Я думаю, что это распространено больших фильмах, когда в самом деле вы не начинаете с драгоценного камня сценария. Вы начинаете с надежды, мечты и идеи чего-то. И вы все стараетесь работать так усердно, как только можете, за это время, чтобы сделать фильм настолько хорошим, насколько это возможно».
Четвертый перенос «Морбиуса» связан с желанием Sony плавно распределить по датам фильмы о супергероях – Человеке-пауке и Веноме. В январе фильм не вышел из-за вспышки омикрона в США, но в конце марта «Морбиус» все же добрался до кинотеатров.
«Морбиус» разочаровал критиков и зрителей. Его ругают за дешевые спецэффекты и непонимание, к какой вселенной он относится
К «Морбиусу» скептично отнеслись еще при выходе трейлера. Многие ругали его за схожесть с «Веномом» (у него с «Морбиусом» общая вселенную) и «полную нелепость» – показалось, что выйдет фильм, который гораздо слабее последних больших фильмов о супергероях.
Плохие ожидания подтвердились. Оценка на IMDb – 5,2. Большинство критиков ставят оценки «Морбиусу» ниже среднего. Вот фрагменты рецензий разных медиа и людей, которые отображают общее впечатление:
Rappler: «Этот фильм был бы хорошим, если бы вышел в 90-е. Фильм балансируют на грани трех жанров (супергероика, ужасы, фильмы о вампирах), но всегда сценаристы выбирают самые безопасные и ванильные решения».
CBR: «Это грязный фильм, который не знает, в какой вселенной находится и с какими персонажами сосуществует. Кому-то он понравится, но «Морбиус» напоминает пожар в мусорке».
Твит зрителя из Великобритании: «Что ж, «Морбиус» примерно так же плох, как вы и ожидали. Сюжет 2005 года сталкивается с визуально сбивающей с толку компьютерной графикой, чтобы создать что-то вроде праздника дремоты. Плохой сюжет и слабая компьютерная графика, резкий монтаж и худший дизайн звука приводят к абсолютной бессвязности. Но не волнуйтесь, худшее они приберегли напоследок. Показывая одни из худших сцен после титров, которые вы когда-либо видели. Sony не в себе».
Кстати, а как «Морбиус» расширяет вселенную «Человека-паука»? Своеобразно. В самом фильме нет намека, что он относится к этой вселенной. Но в сцене после титров Стервятник встречается с Морбиусом и объясняет, что не знает, как попал в этот мир, но он уверен, что в этом замешан Человек-паук. Какой именно – неизвестно. Джаред Лето говорил, что хотел бы в напарники Тома Холланда: «У нас бы получился динамичный дуэт».