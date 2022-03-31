Вышел «Морбиус» – многострадальный фильм про супергероя-вампира от Sony, который откладывался пять раз и провалился еще до старта

И как раз выход тизера «Морбиуса» подогревался прямой связью с вселенной «Человеком-пауком». В тизере были рассыпаны намеки: появление героя Стервятника (Майкл Китон) и плакат с костюмом Человека-паука из игры для PlayStation.

Пересъемки прошли в феврале 2020 года, но дата изменилась из-за пандемии. Второй перенос с осени 2021-го на на 2022-й тоже связан с новой волной ковида. Но в эти промежутки проходили новые съемки, и Лето жаловался на спешку и то, что сценарий писался во время съемок:

«Это скороварка. У нас тикают часы. Я думаю, что это распространено больших фильмах, когда в самом деле вы не начинаете с драгоценного камня сценария. Вы начинаете с надежды, мечты и идеи чего-то. И вы все стараетесь работать так усердно, как только можете, за это время, чтобы сделать фильм настолько хорошим, насколько это возможно».