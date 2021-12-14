Мультивселенная – теперь главная тема всех фильмов Marvel. Что наука говорит о реальности этого явления? Как это работает в киновселенной и что с этим не так?
Мультивселенные придумали еще древние греки, но теория потом не развилась из-за влияния церкви
Концепция мультивселенных – идея о том, что существует много параллельных вселенных – есть даже у древних греков. Они развивали теорию атомизма. Ее суть в том, что существуют только пустота и бесконечное число атомов в ней. Когда атомы сталкиваются, это образует новую вселенную, которая хуже нашей реальной.
Идею мультивселенных развивает буддизм (существует несколько вселенных, которые в бесконечном цикле рождаются и умирают) и философы Средневековья. Например, английский ученый Роберт Гроссетест (Папа Римский запретил ему писать) писал о таинственной симметрии, которая выбирает себе одну вселенную из нескольких. Это была центральная идея эпохи – есть бог, который сам решает, какой вселенной ему управлять.
Из-за церковного влияния подобные идеи всегда отвергались, поэтому только радикалы того времени мыслили о других мирах. Например, Джордано Бруно говорил, что «существует бесконечное множество миров того же рода, что и наш собственный».
Теория о мультивселенных развивалась в философском ключе («а что, если есть другой мир?») до XX века. После начался бум научной фантастики с космическими путешествиями. И перед наукой встал простой вопрос: есть эти вселенные или нет? И как это доказать?
Что сейчас с «Вояджером-1» – самым дальним от Земли объектом, созданным человеком, который уже 44 года летает по космосу
Сейчас ученые все еще спорят о реальности мультивселенных. Один из главных сторонников теории – Хокинг
Первым ответ дал Эрвин Шредингер, который ввел понятие суперпозиции – положение, когда частица находится в нескольких состояниях одновременно (вы помните шутку про кота Шредингера).
Сейчас наука не отвечает однозначно. Среди ведущих ученых соотношение примерно 50 на 50, и объяснения они дают сложные.
Например, сторонником мультивселенных был Стивен Хокинг. Он вообще в последней своей опубликованной работе решал ее парадоксы. Главный: если есть мультивселенные, то как они существуют с разными законами физики. Парадокс решается просто – законы физики у всех вселенных одинаковы. Все эти выводы – развитие теории Хартла-Хокинга, благодаря которой идея о мультивселенных прочно зашла в поп-культуру.
По теории Хартла-Хокинга Большой взрыв создал сразу несколько похожих друг на друга вселенных. Их отличие – в уникальном развитии. То есть, возможно, существуют вселенные, где есть похожая на Землю планета, но там до сих пор обитают динозавры или наоборот – там технический прогресс мощнее нашего. Но из одной вселенной в другую попасть нереально, можно лишь наблюдать следы параллельных вселенных.
Хорошо, а как сюда вписывается теория струн? Возможно, мультивселенные прячутся в каком-то измерении. Теория струн говорит о том, что известные нам измерения (длина, ширина, глубина и время) настраиваются через квантовые нити. Но мы не видим все измерения, которые в теории могут скрывать другие миры. Об этом рассказывал «Интерстеллар» Кристофера Нолана.
Какие у науки есть аргументы против мультивселенной? Самый простой – это невозможно проверить. Не все ученые принимают как аргумент, например, реликтовое холодное пятно в созвездии Эридан (возможно, это отпечаток другой вселенной) и не считают черные дыры порталами в другую вселенную (это предполагал Хокинг).
Как и зачем самый богатый человек мира летит в космос – и берет с собой самого возрастного и самого молодого людей в истории полетов
Разговоры о потенциальных вселенных часто даже вызывают у ученых раздражение. Космолог Пол Дэвис сомневается:
«Объяснения мультивселенной напоминают богословские дискуссии. Действительно, обращение к бесконечности невидимых вселенных для объяснения необычных особенностей той, которую мы видим, столь же случайно, как обращение к невидимому создателю».
Наука придумала много возможных сценариев того, как существует и развивается мультивселенная, но разговоры о ней – это все еще больше вопрос теорий и предположений.
Как работает мультивселенная в киновселенной Marvel и что мы сейчас про нее знаем
Если раньше все крутилось вокруг поиска предметов силы (камней бесконечности) и связи Земли с космическим миром, то дальше главным концептом киновселенной будет некое множественное существование. Что-то типа параллельных миров. Вокруг этого построены все основные крупные проекты эпохи после «Мстителей. Финал»: сиквел «Доктора Стрэнджа», та самая третья часть «Человека-паука», продолжение «Человека-муравья» + уже вышедшие главные сериальные проекты «ВандаВижн» и «Локи».
На данный момент (этот текст написан до выхода «Человек-паук: Нет пути домой») мультивселенная и механизмы ее работы для зрителей до сих пор объяснены туманно и в общих чертах. В нашем понимании логики этого мира много пробелов и несостыковок. Но давайте соберем все то, что мы точно знаем сейчас.
Что скрывает «Человек-паук: Нет пути домой» – самый ожидаемый фильм Marvel эпохи после «Мстителей»
Ух, пристегнитесь – сейчас будет сложно. Постараемся максимально упростить.
Итак, был на Земле один ученый (он не называет собственное имя и использует загадочный псевдоним Тот-Кто-Остался, но на самом деле его уместно называть Кангом), который обнаружил, что кроме его вселенной существуют другие параллельные. Типа: вот мы живем в Солнечной системе, а можем попасть в другую копию Солнечной системы и наворотить там разных приколов. Другие версии этого ученого начали общаться между собой, но быстро поругались: потому что среди них были злобные версии, которые захотели захватить все существующие миры.
Началась мультивселенская война: разные варианты этого ученого уничтожали миры друг друга. Все это привело к катастрофе. Тогда Тот-Кто-Остался запер всех злых двойников и отрезал им лазейки к мультивселенной (то есть чтобы они не ходили в миры друг друга – и вообще никто не ходил), установив единое течение времени. Он изучил все возможные параллельные миры и события, которые приводили к катастрофическим действиям. Смысл был в том, чтобы порядок действий в развитии цивилизации вел именно к рождению его самого, а не какого-нибудь его злобного варианта-захватчика. Чтобы следить за этой единой хронологией, он создал целую охранную контору, которая отслеживала любые отклонения от событий. Да-да: фактически в киновселенной Marvel все это время существовала СУДЬБА.
Фух, еще не потеряли нить? Осталось чуть-чуть.
Все, что мы видели в фильмах Marvel до этого, укладывалось вот в это охраняемое единое течение времени. В том числе Танос, уничтожение половины вселенной и прыжки Мстителей в собственное прошлое. Тот-Кто-Остался знал, что все это произойдет и что это равно верному течению времени, поэтому позволял этому случиться.
Но в сериале «Локи» два нарушивших предписанное течение времени персонажа добрались до Того-Кто-Остался и убили его (он, кстати, не расстроился, потому что время и смерть для него уже давно суперотносительные штуки). Выстроенная им система развалилась, и мир превратился в хаос. Хаос, потому что все эти огороженные друг от друга вселенные теперь открылись для смешения и взаимного проникновения.
Сложность №1. Мы пока не знаем, изменился ли мир только из-за убийства Того-Кто-Остался. Или на слом барьеров между вселенными повлияли еще два события: магия могущественной и сходящей с ума от горя ведьмы Ванды (для этого был нужен сериал «ВандаВижн») и неудачное заклинание Доктора Стрэнджа для Человека-паука в «Нет пути домой» (там он хотел фактически перенести в нашу реальность кусок из другой реальности – той, где личность Человека-паука никто не знает). И важно ли было, что эти события произошли одновременно? И одновременно ли они произошли? И почему именно они?
Сложность №2. Мы пока не знаем, по каким правилам будет функционировать этот новый мир. Можно ли свободно перепрыгивать между вселенными? Вселенные можно обратно закрыть друг от друга? Как определяется, какие герои против собственной воли окажутся в других вселенных и почему именно они и именно там? И много-много других вопросов.
Сложность №3: Мы пока не знаем, какое место в этой новой иерархии и системе занимают другие могущественные штуки. Например, целестиалы, которых нам показал фильм «Вечные». Или магические забегания волшебников из школы Доктора Стрэнджа во всякие астральные проекции, темные измерения и зеркальные лабиринты. Без этого очень сложно очертить круг влияния мультивселенной и понять, считается ли Тот-Кто-Остался теперь самым важным и жизнеопределяющим создателем всего этого.
Если все эти проблемы и общую механику функционирования мультивселенной нам не объяснят, то мы точно запутаемся.
Как мультивселенная создает сложности для развития сюжетов Marvel и почему все это может уничтожить самую стройную киновселенную поп-культуры
Мультивселенная для шоураннеров Marvel воспринимается как неизбежный и логичный шаг. Во-первых, для развития градуса эпичности нужно было чем-то перебивать космос, самого могущественного дядьку в нем и путешествия во времени. Во-вторых, мультивселенная – это давний и постоянный концепт для комиксов, на которых киновселенная до сих пор опирается сильнее, чем на оригинальные сценарии. В-третьих, выстроенный мир фильмов Marvel и доступные им персонажи так разрослись, что нарратив сам собой скатывается на метауровень: когда вы показали так много героев, по-настоящему взбодрить могут уже не новые герои, а обновленные версии знакомых и любимых героев.
В творческом плане мультивселенные открывают для Marvel простор, потому что можно и развивать тему о разных версиях персонажа, и внедрять героев других студий (ведь Disney выкупил Fox и всех принадлежащих ей героев), которые раньше существовали автономно. С учетом мультивселенных можно логично объяснять любые кастинговые эксперименты: например, появление Дедпула именно в версии полюбившегося всем Райана Рейнольдса (создавать нового Дедпула с другим актером явно проигрышно) или исполнить вечную мечту фанатов и собрать все наделанные компанией Sony экранизации Человека-паука в одну историю.
Но эта творческая свобода при неправильной оценке становится не только окном возможностей, но и главной угрозой. До этого киновселенная Marvel держалась во многом за счет плотнейшей стройности: все фильмы действительно были взаимосвязаны, а пересечения между ними сохранялись даже на уровне мельчайших отсылок и пасхалок. Именно из-за этого выстроенного единства киновселенная Marvel победила DC, которая не смогла собрать единый мир персонажей и развалилась на хаотичные интерпретации.
Но мультивселенная сейчас выглядит слишком большим пространством для выстраивания единого цельного сюжета. Как органично внедрять эти переходы пачек героев из мира в мир? Как прописывать правила взаимодействия миров? Как установить ограничения, чтобы каждый второй фильм не сводился к одинаковым перемещениям во времени? Не будет ли фан-сервис заменять прописанную драматургию? Когда зрители устанут охать от эффекта нахождения в одном кадре трех пауков, десяти докторов стрэнджей или Аль Пачино в роли Капитана Америки?
Смежная с этим опасность – как сопереживать героям, если все это не имеет значения. Если их путь был более-менее определен заранее. Если герой Локи находит кучу камней бесконечности в ящике стола обычного клерка из конторы охраны единой вселенной – хотя раньше мы верили, что это важнейшие предметы мира. Если на место каждого погибшего персонажа можно достать десяток его двойников из других вселенных. Если земные разборки секретных агентов или мастеров единоборств воспринимаются слишком мелкими и незначительными на фоне масштабов мультивселенной.
Кажется, решить все эти дилеммы или хотя бы показать переживания героев вокруг них для Marvel – более важная задача будущего, чем вписать в очередной фильм еще одну версию старого персонажа.