Мультивселенная – теперь главная тема всех фильмов Marvel. Что наука говорит о реальности этого явления? Как это работает в киновселенной и что с этим не так?

Началась мультивселенская война: разные варианты этого ученого уничтожали миры друг друга. Все это привело к катастрофе. Тогда Тот-Кто-Остался запер всех злых двойников и отрезал им лазейки к мультивселенной (то есть чтобы они не ходили в миры друг друга – и вообще никто не ходил), установив единое течение времени. Он изучил все возможные параллельные миры и события, которые приводили к катастрофическим действиям. Смысл был в том, чтобы порядок действий в развитии цивилизации вел именно к рождению его самого, а не какого-нибудь его злобного варианта-захватчика. Чтобы следить за этой единой хронологией, он создал целую охранную контору, которая отслеживала любые отклонения от событий. Да-да: фактически в киновселенной Marvel все это время существовала СУДЬБА.

Фух, еще не потеряли нить? Осталось чуть-чуть.

Все, что мы видели в фильмах Marvel до этого, укладывалось вот в это охраняемое единое течение времени. В том числе Танос, уничтожение половины вселенной и прыжки Мстителей в собственное прошлое. Тот-Кто-Остался знал, что все это произойдет и что это равно верному течению времени, поэтому позволял этому случиться.

Но в сериале «Локи» два нарушивших предписанное течение времени персонажа добрались до Того-Кто-Остался и убили его (он, кстати, не расстроился, потому что время и смерть для него уже давно суперотносительные штуки). Выстроенная им система развалилась, и мир превратился в хаос. Хаос, потому что все эти огороженные друг от друга вселенные теперь открылись для смешения и взаимного проникновения.

Сложность №1. Мы пока не знаем, изменился ли мир только из-за убийства Того-Кто-Остался. Или на слом барьеров между вселенными повлияли еще два события: магия могущественной и сходящей с ума от горя ведьмы Ванды (для этого был нужен сериал «ВандаВижн») и неудачное заклинание Доктора Стрэнджа для Человека-паука в «Нет пути домой» (там он хотел фактически перенести в нашу реальность кусок из другой реальности – той, где личность Человека-паука никто не знает). И важно ли было, что эти события произошли одновременно? И одновременно ли они произошли? И почему именно они?