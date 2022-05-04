Все сливы «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»: спойлеры, пересказ сюжета, сцены после титров

Сюжет фильма «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия»

В этом материале мы опираемся на один из нескольких слитых вариантов сюжета. Его уже проанализировали пользователи реддита. Они утверждают, что он может быть верным примерно на 90%. Главное: по анонсам фильм казался бесконечным набором камео. По итогу получилось, что все завязано вокруг Доктора Стрэнджа и Ванды. Остальное отошло на второй план.

Действие происходит после событий «Человек-паук: Нет пути домой». Доктор Стрэндж в новом фильме вместе с Вонгом и Америкой Чавес противостоит злой версии Ванды. Их цель – решение проблемы мультивселенной. Отличие от «Человека-паука»: в новом «Докторе Стрэндже» мультивселенная двигает сюжет вперед, а не становится обычным ландшафтом для перемещения персонажей.