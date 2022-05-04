Все сливы «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»: спойлеры, пересказ сюжета, сцены после титров
Этот текст полностью состоит из пересказов сюжетов, инсайдов, утечек с просмотров. Если вы хотите однажды посмотреть фильм, не зная деталей, помните об этом, прежде чем листать дальше. В фотографиях к материалу спойлеров нет.
Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет в мировой прокат 6 мая. По предварительным продажам новый «Доктор Стрэндж» уже опережает «Бэтмена» Мэтта Ривза. Еще «Доктор Стрэндж 2» в пять раз превышает показатели по продажам у первого фильма. Он выходил в 2016 году. Первые премьерные показы нового фильма состоялись 2 мая 2022 года.
Сюжет фильма «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия»
В этом материале мы опираемся на один из нескольких слитых вариантов сюжета. Его уже проанализировали пользователи реддита. Они утверждают, что он может быть верным примерно на 90%. Главное: по анонсам фильм казался бесконечным набором камео. По итогу получилось, что все завязано вокруг Доктора Стрэнджа и Ванды. Остальное отошло на второй план.
Действие происходит после событий «Человек-паук: Нет пути домой». Доктор Стрэндж в новом фильме вместе с Вонгом и Америкой Чавес противостоит злой версии Ванды. Их цель – решение проблемы мультивселенной. Отличие от «Человека-паука»: в новом «Докторе Стрэндже» мультивселенная двигает сюжет вперед, а не становится обычным ландшафтом для перемещения персонажей.
Начало фильма: Защитник Стрэндж (альтернативная версия Доктора Стрэнджа) и Америка Чавес бегут к платформе с парящей Книгой Вишанти (заклинания белой магии). Их преследует демон – он наносит смертельный удар Защитнику Стрэнджу. Перед этим Защитник Стрэндж пытается украсть силы Америки и называет это единственным способом спасения мультивселенной.
Америка успевает открыть портал, Защитник Стрэндж перед смертью спасает ее от демона. Дальше уже реальный Доктор Стрэндж просыпается в своей кровати и представляет все это обычным сном. Стрэндж идет на свадьбу Кристин Палмер. Они разговаривают у барной стойки, когда улица начинает разрушаться из-за осьминога Гаргантоса.
Стрэндж и Вонг вместе побеждают Гаргантоса, а заодно и спасают Америку Чавес. Америка Чавес показывает им тело Защитника Стрэнджа (она успела забрать его с собой в портал) и рассказывает, что они искали Книгу Вишанти. Доктор Стрэндж вызывается ей помочь и утверждает такое: убивший Защитника Стрэнджа демон вызван колдовством.
Доктор Стрэндж идет за помощью к Ванде. Когда он попадает в ее дом, то замечает колдовство. В реальности Ванда оказывается злой, а все краски вокруг – иллюзией. Стрэндж предупреждает всех в Камар-Тадже (дом волшебников) о Ванде, но она появляется там и начинает все разрушать. Злая Ванда утверждает, что ей нужна Америка Чавес. Так она якобы может спасти собственных детей.
Вонг и Стрэндж защищают Америку во время битвы. Она успевает открыть портал – через него Стрэндж и Америка Чавес вместе летят между вселенными. Они оказываются в утопической вселенной, где пьют отравленный чай в доме Мордо. Это верховный волшебник этой вселенной. Когда они просыпаются, то оказываются заключенными в тюрьме иллюминатов.
В этой вселенной Стрэндж считается злодеем. Он видит другую версию Кристин Палмер, рассказывает всем про злую Ванду. Стрэнджу никто не верит. Тут он известен из-за изучения Даркхолда (книга грехов – противоположность Вишанти). Иллюминаты использовали Даркхолд для победы над местным Таносом. Позже они уничтожили ту версию Стрэнджа, потому что Даркхолд на него повлиял.
Иллюминаты: профессор Ксавьер, капитан Картер, капитан Марвел, мистер Фантастик (Джон Красински), Черный гром, Мордо. Они устраивают суд над Стрэнджем. Параллельно Ванда пытается проникнуть в эту вселенную, но у нее не получается. Зато через колдовство она завладевает разумом местной Ванды и управляет ей. Так и попадает в зал суда.
Околдованная Ванда борется с иллюминатами и убивает их. Мордо пытается убить Стрэнджа, но у него не получается. Всех выпускает местная версия Кристин Палмер. Америка, Стрэндж и Палмер вместе убегают, Ванда их преследует. Через бункер они перемещаются в место из начала фильма и находят книгу Вишанти. С ее помощью хотят победить злую Ванду.
Ванда контролирует Вонга, который открывает для нее порталы. Она добирается до Америки и почти настигает Стрэнджа и Палмер – те оказываются в разрушающейся вселенной. Стрэндж разговаривает в ней со своей злой копией. Они приходят к выводу, что злого Стрэнджа испортила темная магия. Стренджи сражаются друг с другом – побеждает добрый.
Ванда в это время ищет копию Даркхолда. Для этого отправляется на гору Вундагор. Стрэндж решает воспользоваться темной магией, чтобы вселиться в тело Защитника Стрэнджа. Это его единственный способ добраться до темной Ванды в новой вселенной. Америка, Ванда, колдовские стражи и Стрэндж в теле Защитника Стрэнджа сталкиваются вместе.
Итог их встречи в замке с темными силами на горе: Стрэндж в теле Защитника Стрэнджа побежден, Вонг освобожден от чар Ванды, Америка научилась контролировать собственные силы и правильно открывать порталы. Бой заканчивается тем, что она переносит темную Ванду во вселенную Иллюминатов. Там местная Ванда уже счастливо живет со своими детьми. Две Ванды сражаются друг с другом.
Во время этого сражения злая Ванда избавляется от темных чар и снова становится доброй. Позже она решает разрушить темный замок на горе Вундагор – якобы именно из-за него возникли все колдовские проблемы. Она выполняет это обещание, но исчезает (не ясно, выжила или нет). Америка Чавес хочет учиться у Вонга и Стрэнджа, Палмер отправляется в свою вселенную.
Фильм заканчивается тем, что Вонг, Стрэндж и Америка Чавес вместе живут в Санктуме в Нью-Йорке. В этом есть сомнение: пользователи реддита утверждают, что Чавес должна вернуться в Камар-Тадж и не останется с ними. Заключительный кадр из фильма: Стрэндж выходит на улицу, идет и резко падает от боли. У него открывается третий глаз – Стрэндж кричит.
СМИ и некоторые фанаты уже назвали фильм «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия» первым хоррором Marvel. Но так об этом пишет The Verge: «Было бы нечестно сказать, что «Мультивселенная безумия» — фильм ужасов. Скорее, это очередной очень большой и дорогой супергеройский фильм, в котором по-разному применяется жуткий или даже тревожный фильтр».
Элизабет Олсен (играет Ванду) рассказывала, что сценарий «Доктора Стрэнджа» постоянно менялся. Поэтому она до начала съемок не знала, чего ожидать от собственного персонажа в новом фильме. Сэм Рэйми подтверждал: развитие истории Ванды зависело от событий WandaVision. Некоторые события из WandaVision повлияли на сюжет «Доктора Стрэнджа».
В роли мистера Фантастика засветился актер Джон Красински. Это было известно еще по сливам за несколько дней до первых показов. Мистер Фантастик — лидер Фантастической четверки из комиксов Marvel. Актер Патрик Стюарт повторил роль профессора Ксавьера из франшизы «Люди Икс». О его актерских ролях мы рассказывали в отдельном тексте.
Сцены после титров в фильме «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия»
Screen Rant, Collider и другие источники подтверждают, что у нового «Доктора Стрэнджа» есть сразу две сцены в титрах. Первая – еще в середине титров. Там Доктор Стрэндж находится на той же улице, но рядом появляется Клеа. Она просит Стрэнджа о помощи в борьбе с разрушителем реальности. Это ученица Стрэнджа, которая в Marvel Comics была с ним в отношениях.
Сцена заканчивается тем, что открывается портал в Темное измерение. Collider утверждает, что все это может служить намеком на сюжет фильма «Доктор Стрэндж 3». Пока продолжение официально не анонсировано, а Бенедикт Камбербэтч пообещал взять перерыв от любых съемок. Другой вариант: сам Стрэндж через эту сцену появится в каком-то другом фильме Marvel.
По комиксам Marvel Клеа связана с Дормамму. Этот маг состоит из чистой мистической энергии. Сама Клеа – наследница Темного измерения. Она владеет мистическими искусствами. Фанаты Marvel строят теории по новому неизвестному злодею (тому самому разрушителю реальности). Дормамму – основной претендент. Он уже появлялся в первом фильме «Доктор Стрэндж».
Вторая сцена после титров не имеет никакого значения для сюжета фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». В ней показан персонаж Брюса Кэмпбелла. В самом фильме это заколдованный торговец, которого встречали Стрэндж и Америка. В заключительной сцене Кэмпбелл избавляется от чар (его наказание – бить себя), улыбается и кричит в камеру: «Все закончилось!»