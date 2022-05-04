Доктор Стрэндж
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#Доктор Стрэндж #Marvel

Все сливы «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»: спойлеры, пересказ сюжета, сцены после титров

Доктор Стрэндж.

Скриншот из официального трейлера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Этот текст полностью состоит из пересказов сюжетов, инсайдов, утечек с просмотров. Если вы хотите однажды посмотреть фильм, не зная деталей, помните об этом, прежде чем листать дальше. В фотографиях к материалу спойлеров нет.

Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет в мировой прокат 6 мая. По предварительным продажам новый «Доктор Стрэндж» уже опережает «Бэтмена» Мэтта Ривза. Еще «Доктор Стрэндж 2» в пять раз превышает показатели по продажам у первого фильма. Он выходил в 2016 году. Первые премьерные показы нового фильма состоялись 2 мая 2022 года.

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Сюжет фильма «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия»

В этом материале мы опираемся на один из нескольких слитых вариантов сюжета. Его уже проанализировали пользователи реддита. Они утверждают, что он может быть верным примерно на 90%. Главное: по анонсам фильм казался бесконечным набором камео. По итогу получилось, что все завязано вокруг Доктора Стрэнджа и Ванды. Остальное отошло на второй план.

Действие происходит после событий «Человек-паук: Нет пути домой». Доктор Стрэндж в новом фильме вместе с Вонгом и Америкой Чавес противостоит злой версии Ванды. Их цель – решение проблемы мультивселенной. Отличие от «Человека-паука»: в новом «Докторе Стрэндже» мультивселенная двигает сюжет вперед, а не становится обычным ландшафтом для перемещения персонажей.

Доктор Стрэндж во время перемещения в портале.

Скриншот из официального трейлера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Начало фильма: Защитник Стрэндж (альтернативная версия Доктора Стрэнджа) и Америка Чавес бегут к платформе с парящей Книгой Вишанти (заклинания белой магии). Их преследует демон – он наносит смертельный удар Защитнику Стрэнджу. Перед этим Защитник Стрэндж пытается украсть силы Америки и называет это единственным способом спасения мультивселенной.

Америка успевает открыть портал, Защитник Стрэндж перед смертью спасает ее от демона. Дальше уже реальный Доктор Стрэндж просыпается в своей кровати и представляет все это обычным сном. Стрэндж идет на свадьбу Кристин Палмер. Они разговаривают у барной стойки, когда улица начинает разрушаться из-за осьминога Гаргантоса.

Стрэндж и Вонг вместе побеждают Гаргантоса, а заодно и спасают Америку Чавес. Америка Чавес показывает им тело Защитника Стрэнджа (она успела забрать его с собой в портал) и рассказывает, что они искали Книгу Вишанти. Доктор Стрэндж вызывается ей помочь и утверждает такое: убивший Защитника Стрэнджа демон вызван колдовством.

Злая Ванда.

Скриншот из официального трейлера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Доктор Стрэндж идет за помощью к Ванде. Когда он попадает в ее дом, то замечает колдовство. В реальности Ванда оказывается злой, а все краски вокруг – иллюзией. Стрэндж предупреждает всех в Камар-Тадже (дом волшебников) о Ванде, но она появляется там и начинает все разрушать. Злая Ванда утверждает, что ей нужна Америка Чавес. Так она якобы может спасти собственных детей.

Вонг и Стрэндж защищают Америку во время битвы. Она успевает открыть портал – через него Стрэндж и Америка Чавес вместе летят между вселенными. Они оказываются в утопической вселенной, где пьют отравленный чай в доме Мордо. Это верховный волшебник этой вселенной. Когда они просыпаются, то оказываются заключенными в тюрьме иллюминатов.

В этой вселенной Стрэндж считается злодеем. Он видит другую версию Кристин Палмер, рассказывает всем про злую Ванду. Стрэнджу никто не верит. Тут он известен из-за изучения Даркхолда (книга грехов – противоположность Вишанти). Иллюминаты использовали Даркхолд для победы над местным Таносом. Позже они уничтожили ту версию Стрэнджа, потому что Даркхолд на него повлиял.

Стрэндж использует магию.

Скриншот из официального трейлера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Иллюминаты: профессор Ксавьер, капитан Картер, капитан Марвел, мистер Фантастик (Джон Красински), Черный гром, Мордо. Они устраивают суд над Стрэнджем. Параллельно Ванда пытается проникнуть в эту вселенную, но у нее не получается. Зато через колдовство она завладевает разумом местной Ванды и управляет ей. Так и попадает в зал суда.

Околдованная Ванда борется с иллюминатами и убивает их. Мордо пытается убить Стрэнджа, но у него не получается. Всех выпускает местная версия Кристин Палмер. Америка, Стрэндж и Палмер вместе убегают, Ванда их преследует. Через бункер они перемещаются в место из начала фильма и находят книгу Вишанти. С ее помощью хотят победить злую Ванду.

Ванда контролирует Вонга, который открывает для нее порталы. Она добирается до Америки и почти настигает Стрэнджа и Палмер – те оказываются в разрушающейся вселенной. Стрэндж разговаривает в ней со своей злой копией. Они приходят к выводу, что злого Стрэнджа испортила темная магия. Стренджи сражаются друг с другом – побеждает добрый.

Злой Доктор Стрэндж.

Скриншот из официального трейлера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Ванда в это время ищет копию Даркхолда. Для этого отправляется на гору Вундагор. Стрэндж решает воспользоваться темной магией, чтобы вселиться в тело Защитника Стрэнджа. Это его единственный способ добраться до темной Ванды в новой вселенной. Америка, Ванда, колдовские стражи и Стрэндж в теле Защитника Стрэнджа сталкиваются вместе.

Итог их встречи в замке с темными силами на горе: Стрэндж в теле Защитника Стрэнджа побежден, Вонг освобожден от чар Ванды, Америка научилась контролировать собственные силы и правильно открывать порталы. Бой заканчивается тем, что она переносит темную Ванду во вселенную Иллюминатов. Там местная Ванда уже счастливо живет со своими детьми. Две Ванды сражаются друг с другом.

Во время этого сражения злая Ванда избавляется от темных чар и снова становится доброй. Позже она решает разрушить темный замок на горе Вундагор – якобы именно из-за него возникли все колдовские проблемы. Она выполняет это обещание, но исчезает (не ясно, выжила или нет). Америка Чавес хочет учиться у Вонга и Стрэнджа, Палмер отправляется в свою вселенную.

Слезы Ванды.

Скриншот из официального трейлера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Фильм заканчивается тем, что Вонг, Стрэндж и Америка Чавес вместе живут в Санктуме в Нью-Йорке. В этом есть сомнение: пользователи реддита утверждают, что Чавес должна вернуться в Камар-Тадж и не останется с ними. Заключительный кадр из фильма: Стрэндж выходит на улицу, идет и резко падает от боли. У него открывается третий глаз – Стрэндж кричит.

СМИ и некоторые фанаты уже назвали фильм «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия» первым хоррором Marvel. Но так об этом пишет The Verge: «Было бы нечестно сказать, что «Мультивселенная безумия» — фильм ужасов. Скорее, это очередной очень большой и дорогой супергеройский фильм, в котором по-разному применяется жуткий или даже тревожный фильтр».

Элизабет Олсен (играет Ванду) рассказывала, что сценарий «Доктора Стрэнджа» постоянно менялся. Поэтому она до начала съемок не знала, чего ожидать от собственного персонажа в новом фильме. Сэм Рэйми подтверждал: развитие истории Ванды зависело от событий WandaVision. Некоторые события из WandaVision повлияли на сюжет «Доктора Стрэнджа».

В роли мистера Фантастика засветился актер Джон Красински. Это было известно еще по сливам за несколько дней до первых показов. Мистер Фантастик — лидер Фантастической четверки из комиксов Marvel. Актер Патрик Стюарт повторил роль профессора Ксавьера из франшизы «Люди Икс». О его актерских ролях мы рассказывали в отдельном тексте.

Бенедикт Камбербэтч на премьере фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

dpa/Global Look Press

Сцены после титров в фильме «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия»

Screen Rant, Collider и другие источники подтверждают, что у нового «Доктора Стрэнджа» есть сразу две сцены в титрах. Первая – еще в середине титров. Там Доктор Стрэндж находится на той же улице, но рядом появляется Клеа. Она просит Стрэнджа о помощи в борьбе с разрушителем реальности. Это ученица Стрэнджа, которая в Marvel Comics была с ним в отношениях.

Сцена заканчивается тем, что открывается портал в Темное измерение. Collider утверждает, что все это может служить намеком на сюжет фильма «Доктор Стрэндж 3». Пока продолжение официально не анонсировано, а Бенедикт Камбербэтч пообещал взять перерыв от любых съемок. Другой вариант: сам Стрэндж через эту сцену появится в каком-то другом фильме Marvel.

По комиксам Marvel Клеа связана с Дормамму. Этот маг состоит из чистой мистической энергии. Сама Клеа – наследница Темного измерения. Она владеет мистическими искусствами. Фанаты Marvel строят теории по новому неизвестному злодею (тому самому разрушителю реальности). Дормамму – основной претендент. Он уже появлялся в первом фильме «Доктор Стрэндж».

Вторая сцена после титров не имеет никакого значения для сюжета фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». В ней показан персонаж Брюса Кэмпбелла. В самом фильме это заколдованный торговец, которого встречали Стрэндж и Америка. В заключительной сцене Кэмпбелл избавляется от чар (его наказание – бить себя), улыбается и кричит в камеру: «Все закончилось!»

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