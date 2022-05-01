В «Докторе Стрэндже 2» вернется Патрик Стюарт из «Людей Х» – он играет эту роль больше 20 лет и побил рекорд Книги Гиннесса
Британский актер Патрик Стюарт сыграет лидера мутантов Чарльза Ксавьера в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». 29 апреля появился новый трейлер, в котором: а) Был слышен голос Стюарта; б) Была видна рука Ксавьера в одном моменте.
Патрик Стюарт в кино с 1964 года. В июле ему исполнится 82 года, про роль профессора Ксавьера (которую играет 22 года) он говорит: «Это моя любимая роль. Она принесла мне больше всего славы. Плюс это самая сложная роль: нелегко часами сидеть на одном кресле, ха-ха. Если серьезно, то профессор Ксавьер очень загадочный. Я обожаю таких персонажей. Знаете, теневой герой, который управляет всеми и всем».
В каких фильмах он играл профессора Ксавьера
Вот список:
- «Люди Х» (2000);
- «Люди Х 2» (2003);
- «Люди Х: Последняя битва» (2006);
- «Люди Х: Начало. Росомаха» (2009);
- «Росомаха: Бессмертный» (2013);
- «Люди Х: Дни минувшего будущего» (2014);
- «Логан» (2017).
Благодаря появлению в последнем фильме он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Правда, там он оказался вместе с Хью Джекманом – все из-за продолжительности игры одной роли. И Джекман, и Стюарт сыграли в «Люди Икс» в 2000 году. Джекман был Росомахой, Стюарт – профессором Икс. На тот момент он составлял 16 лет и 228 дней.
В 2021 году их рекорд побили Тоби Магуайр и Уиллем Дефо, сыгравшие Питера Паркера и Нормана Озборна в «Человек-паук: Нет пути домой». В новом фильме про Доктора Стрэнджа у Стюарта появилась возможность снова записать это достижение на себя. Правда, в 2023 году этот рекорд перепишет Майкл Китон, который сыграет Брюса Уэйна во «Флэше». Первое появление Китона в этой роли случилось аж в 1989 году.
Благодаря роли Чарльза Ксавьера он получил ряд наград на локальных мероприятиях. Сам он оценивает свою игру в проектах про Людей Х так (сказал как раз после выхода «Логана»): «Для меня это важный отрезок жизни. Я проникся героем, это реально мой образ. Когда меня спрашивают дети про главную роль жизни, я называю профессора Ксавьера. Я не стесняюсь этого, ведь она сделала мою карьеру лучше».
Стюарт обожает эту роль и даже сам подбирал костюмы под нее
Здесь по фактам:
• В фильме «Дни минувшего будущего» он больно упал с кресла и ушиб руку: «Я сначала думал, что сломал руку, уж очень она опухла. Меня сразу же отвезли в госпиталь – хорошо, что там ничего плохого не подтвердили. Но гримеры закрашивали мне руку, потому что она реально была синей»;
• Про кресло: «Обычно у меня было около 6-7 кресел на каждый фильм. Самое крутое было в последней битве, там было на дистанционном управлении, и я даже сам управлял им»;
• Патрик Стюарт давал совету Джеймсу МакЭвою по части игры профессора Ксавьера: «Да, мы говорили с Джеймсом. Хотя наши герои очень разные: я играю мудрого старика, а он – молодого бунтаря, которому не хватает уравновешенности. Мой главный совет ему? Почитать хотя бы немного комиксов. До разговора со мной он их не читал. Я же знаю некоторые выпуски практически наизусть»;
• После «Логана» он публично признался: «Ксавьера убили, мое сердце разбито, я больше не вернусь к этой роли. Нет, правда, я не действительно не хочу больше играть профессора Х». Видимо, нарушил собственное обещание;
• В фильме «Люди Х: Дни минувшего будущего» он играл в костюме, которую он лично купил под роль. Здесь речь про финальные сцену, потому что почти весь фильм он носил боевой костюм. Почему это произошло? Стюарту не понравились варианты, которые предлагали костюмеры: «Тогда уже пошла мода на все облегающее. Я ходил и ругался: «Ну какой директор и основатель школы носит облегающее?»
• Одно кресло он привез в свой дом в Хаддерсфилде и хранит его там в гараже;
• Патрик Стюарт пару дней не разговаривал с режиссером фильма «Люди Икс» Брайаном Сингером из-за собственных ошибок. Профессор Х – персонаж, парализованный ниже спины. Во время съемок фильма Стюарт по привычке клал ногу на ногу – это случалось много раз и сильно бесило Сингера;
• А вот теплое интервью: «У меня на стене висит только одна фотография со съемок. Я там в роли Чарльза Ксавьера – и она со съемок «Последней битвы». Мы что-то обсуждаем с Хью [Джекманом] и Иэном [Маккелленом] (исполнитель роли Магнито)».