В «Докторе Стрэндже 2» вернется Патрик Стюарт из «Людей Х» – он играет эту роль больше 20 лет и побил рекорд Книги Гиннесса

Патрик Стюарт в кино с 1964 года. В июле ему исполнится 82 года, про роль профессора Ксавьера (которую играет 22 года) он говорит: «Это моя любимая роль. Она принесла мне больше всего славы. Плюс это самая сложная роль: нелегко часами сидеть на одном кресле, ха-ха. Если серьезно, то профессор Ксавьер очень загадочный. Я обожаю таких персонажей. Знаете, теневой герой, который управляет всеми и всем».

В каких фильмах он играл профессора Ксавьера

Вот список:

«Люди Х» (2000);

«Люди Х 2» (2003);

«Люди Х: Последняя битва» (2006);

«Люди Х: Начало. Росомаха» (2009);

«Росомаха: Бессмертный» (2013);

«Люди Х: Дни минувшего будущего» (2014);

«Логан» (2017).

Благодаря появлению в последнем фильме он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Правда, там он оказался вместе с Хью Джекманом – все из-за продолжительности игры одной роли. И Джекман, и Стюарт сыграли в «Люди Икс» в 2000 году. Джекман был Росомахой, Стюарт – профессором Икс. На тот момент он составлял 16 лет и 228 дней.

В 2021 году их рекорд побили Тоби Магуайр и Уиллем Дефо, сыгравшие Питера Паркера и Нормана Озборна в «Человек-паук: Нет пути домой». В новом фильме про Доктора Стрэнджа у Стюарта появилась возможность снова записать это достижение на себя. Правда, в 2023 году этот рекорд перепишет Майкл Китон, который сыграет Брюса Уэйна во «Флэше». Первое появление Китона в этой роли случилось аж в 1989 году.