Фильм Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» покажет беспрецедентное число камео и секретных ролей. Его новый трейлер это подтверждает

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» – один из самых ожидаемых и амбициозных фильмов Marvel в фазе после «Мстителей». Причин две, и они связаны.

После «Человек-паук: Нет пути домой» Marvel официально признали, что главной стратегией киновселенной становится использование неожиданных камео и слом барьеров между фильмами: введение концепции мультивселенной позволяет Marvel использовать персонажей комиксов из старых и нестудийных экранизаций. А также менять уже устоявшийся каст и вводить на роли привычных героев совсем других актеров, оправдывая это в сюжете через версию героя в параллельной реальности.

Весь сюжет «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» построен именно на мультивселенной как финал мини-арки, которая разгонялась в прошлых фильмах. Если в «Человеке-пауке» это происходило в рамках одной плоскости конкретного персонажа, то в «Докторе Стрэндже» появится что-то вроде разрешенного хаоса: персонажи из старых фильмов или новые актеры в роли знакомых персонажей будут сыпаться со всех сторон даже без давней связи с главным героем.

Ранее про эти планы Marvel все говорили только на уровне слухов и инсайдов. Но 14 февраля на Супербоуле Marvel уже традиционно показали новый трейлер. И он важен для истории киновселенной, потому что фактически подтвердил обсуждаемые идеи.