Фильм Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» покажет беспрецедентное число камео и секретных ролей. Его новый трейлер это подтверждает
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» – один из самых ожидаемых и амбициозных фильмов Marvel в фазе после «Мстителей». Причин две, и они связаны.
- После «Человек-паук: Нет пути домой» Marvel официально признали, что главной стратегией киновселенной становится использование неожиданных камео и слом барьеров между фильмами: введение концепции мультивселенной позволяет Marvel использовать персонажей комиксов из старых и нестудийных экранизаций. А также менять уже устоявшийся каст и вводить на роли привычных героев совсем других актеров, оправдывая это в сюжете через версию героя в параллельной реальности.
- Весь сюжет «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» построен именно на мультивселенной как финал мини-арки, которая разгонялась в прошлых фильмах. Если в «Человеке-пауке» это происходило в рамках одной плоскости конкретного персонажа, то в «Докторе Стрэндже» появится что-то вроде разрешенного хаоса: персонажи из старых фильмов или новые актеры в роли знакомых персонажей будут сыпаться со всех сторон даже без давней связи с главным героем.
Ранее про эти планы Marvel все говорили только на уровне слухов и инсайдов. Но 14 февраля на Супербоуле Marvel уже традиционно показали новый трейлер. И он важен для истории киновселенной, потому что фактически подтвердил обсуждаемые идеи.
Первый трейлер появился еще в финальных титрах «Нет пути домой». В нем фанаты увидели подтверждение самой идеи о мультивселенных, но почти не увидели ничего о новых интерпретациях знакомых героев и появлении старых экранизаций. С выходом второго трейлера часть догадок подтвердилась. И это делает возможными все остальные теории.
Если не поняли происходящее: основой сюжета «Мультивселенной безумия» станут последствия действий Стрэнджа в «Нет пути домой». В той истории он изменил реальность, а теперь столкнется с последствиями. «Ты открыл дверь между вселенными, и мы не знаем, кто или что пройдет через них», – говорит в трейлере друг Стрэнджа Вонг.
Каких персонажей мы увидим сиквеле «Доктора Стрэнджа» и что все они значат
Алая Ведьма
История Ванды в фильме рассказана уже после событий сериала «Ванда/Вижн», в котором она взяла в заложники целый город. По-видимому, теперь Ванда раскаивается (или сожалеет о неудаче) и пребывает в кризисе, который приводит к разъединению ее личности на Ванду и Алую Ведьму.
Вероятно, Алая Ведьма станет одним из антагонистов истории и будет противостоять Стрэнджу. Marvel показал эпизод, в котором она критикует Доктора: «Ты нарушаешь правила – и становишься героем. Когда так делаю я – то становлюсь врагом. Это несправедливо».
Профессор Ксавьер из «Людей Икс»
В 2019 году Disney купил 20th Century Fox, который владел правами на персонажей из «Людей Икс». С тех пор фанаты Marvel ожидали появления основных героев из этой франшизы в новых проектах. Кажется, это произойдет именно в «Мультивселенной безумия».
В трейлере есть эпизод, в котором Стрэнджа в наручниках заводят в зал. Затем герой, лица которого зритель не видит, произносит фразу: «Мы должны рассказать ему правду».
Фанаты Marvel уже определили, что реплика произносится голосом Патрика Стюарта, который много лет играл в экранизациях от Fox Профессора Икс Чарльза Ксавьера. Его последнее появление в этой роли было 2017 году, когда вышел «Логан».
Эта секунда экранного времени подтверждает сразу две ключевые вещи:
- Marvel действительно использует в этом фильме версии персонажей из старых фильмов, чтобы сыграть на чувстве ностальгии и неожиданности. Если в фильме есть возвращение Патрика Стюарта, то случится еще кто-то. Самые популярные инсайды и слухи в связи с этим: Росомаха от Хью Джекмана, персонажи Фантастической четверки из первой экранизации в середине нулевых, Блэйд от Уэсли Снайпса, Сорвиголова от Бена Аффлека, Призрачный гонщик от Николаса Кейджа и другие. Часть из этих инсайдов точно случатся в фильме.
- Marvel готовит появление команды «Иллюминатов» – секретного общества, которое решает вопросы о судьбе Земли. В трейлере видно, что Ксавьер не действует один, а относится к некой коллективной организации.
Америка Чавес
Этот персонаж дебютировал в комиксах Marvel в 2011 году и ранее пока не получал экранизаций. Ее сыграет 15-летняя Сочил Гомес. Среди способностей Чавес – открытие порталов в мультивселенной. Вероятно, она станет связующим персонажем между разными реальностями и поможет Стрэнджу в устранении создавшихся проблем.
Пегги Картер в роли новой версии Капитана Америки
Помимо трейлера Marvel выпустил и постер фильма. На нем есть изображение щита, который носила Капитан Картер – персонаж, уже показанный ранее в анимационном сериале «Что, если?».
В нем авторы представляют, что произошло бы с жизнью героев Marvel в альтернативной реальности. В одной из них сыворотку суперсолдата получает не Стив Роджерс (который стал привычным нам классическим Капитаном Америкой), а его возлюбленная Пегги Картер – спецагент, которая появлялась в «Первом мстителе» и сериале «Агент Картер». Став суперсолдатом вместо Роджерса, Картер переняла у него способности и костюм, но из-за происхождения сменила айдентику с флага США на флаг Британии.
Темная версия Стрэнджа
Еще одним антагонистом в истории станет злобная версия Доктора Стрэнджа. В одном из кадров она появляется в темном облаке, со множеством рук и шрамами.
Эта версия Стрэнджа тоже уже анонсировалась Marvel ранее – она была одним из героев «Что, если?». В этой версии реальности Стрэндж не сумел справиться с горем после смерти любимой женщины, лишился рассудка и стал захватывать Вселенную.
Фильм выйдет в прокат в мае, в России премьера состоится 5 числа. Главные роли по-прежнему исполняют Бенедикт Камбербэтч (Стрэндж), Элизабет Олсен (Ванда, Алая Ведьма), Рэйчел МакАдамс (Кристина Палмер). Режиссером будет Сэм Рэйми, снявший «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука» с Тоби Магуйером.