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Доктор Стрэндж
Marvel
Бенедикт Камбербэтч
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#Доктор Стрэндж #Marvel #Бенедикт Камбербэтч

Фильм Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» покажет беспрецедентное число камео и секретных ролей. Его новый трейлер это подтверждает

2 часа назад
Алексей Боржонов

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» – один из самых ожидаемых и амбициозных фильмов Marvel в фазе после «Мстителей». Причин две, и они связаны. 

  • После «Человек-паук: Нет пути домой» Marvel официально признали, что главной стратегией киновселенной становится использование неожиданных камео и слом барьеров между фильмами: введение концепции мультивселенной позволяет Marvel использовать персонажей комиксов из старых и нестудийных экранизаций. А также менять уже устоявшийся каст и вводить на роли привычных героев совсем других актеров, оправдывая это в сюжете через версию героя в параллельной реальности.
  • Весь сюжет «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» построен именно на мультивселенной как финал мини-арки, которая разгонялась в прошлых фильмах. Если в «Человеке-пауке» это происходило в рамках одной плоскости конкретного персонажа, то в «Докторе Стрэндже» появится что-то вроде разрешенного хаоса: персонажи из старых фильмов или новые актеры в роли знакомых персонажей будут сыпаться со всех сторон даже без давней связи с главным героем.

Ранее про эти планы Marvel все говорили только на уровне слухов и инсайдов. Но 14 февраля на Супербоуле Marvel уже традиционно показали новый трейлер. И он важен для истории киновселенной, потому что фактически подтвердил обсуждаемые идеи.

Первый трейлер появился еще в финальных титрах «Нет пути домой». В нем фанаты увидели подтверждение самой идеи о мультивселенных, но почти не увидели ничего о новых интерпретациях знакомых героев и появлении старых экранизаций. С выходом второго трейлера часть догадок подтвердилась. И это делает возможными все остальные теории. 

Если не поняли происходящее: основой сюжета «Мультивселенной безумия» станут последствия действий Стрэнджа в «Нет пути домой». В той истории он изменил реальность, а теперь столкнется с последствиями. «Ты открыл дверь между вселенными, и мы не знаем, кто или что пройдет через них», – говорит в трейлере друг Стрэнджа Вонг.

Каких персонажей мы увидим сиквеле «Доктора Стрэнджа» и что все они значат

Алая Ведьма

История Ванды в фильме рассказана уже после событий сериала «Ванда/Вижн», в котором она взяла в заложники целый город. По-видимому, теперь Ванда раскаивается (или сожалеет о неудаче) и пребывает в кризисе, который приводит к разъединению ее личности на Ванду и Алую Ведьму.

Ванда и Алая Ведьма

Вероятно, Алая Ведьма станет одним из антагонистов истории и будет противостоять Стрэнджу. Marvel показал эпизод, в котором она критикует Доктора: «Ты нарушаешь правила – и становишься героем. Когда так делаю я – то становлюсь врагом. Это несправедливо».

Профессор Ксавьер из «Людей Икс»

В 2019 году Disney купил 20th Century Fox, который владел правами на персонажей из «Людей Икс». С тех пор фанаты Marvel ожидали появления основных героев из этой франшизы в новых проектах. Кажется, это произойдет именно в «Мультивселенной безумия».

В трейлере есть эпизод, в котором Стрэнджа в наручниках заводят в зал. Затем герой, лица которого зритель не видит, произносит фразу: «Мы должны рассказать ему правду».

Возможно, Стрэндж стоит перед профессором Икс

Патрик Стюарт, известный по роли Профессора Икс

Global Look Press

Фанаты Marvel уже определили, что реплика произносится голосом Патрика Стюарта, который много лет играл в экранизациях от Fox Профессора Икс Чарльза Ксавьера. Его последнее появление в этой роли было 2017 году, когда вышел «Логан».

Эта секунда экранного времени подтверждает сразу две ключевые вещи:

  1. Marvel действительно использует в этом фильме версии персонажей из старых фильмов, чтобы сыграть на чувстве ностальгии и неожиданности. Если в фильме есть возвращение Патрика Стюарта, то случится еще кто-то. Самые популярные инсайды и слухи в связи с этим: Росомаха от Хью Джекмана, персонажи Фантастической четверки из первой экранизации в середине нулевых, Блэйд от Уэсли Снайпса, Сорвиголова от Бена Аффлека, Призрачный гонщик от Николаса Кейджа и другие. Часть из этих инсайдов точно случатся в фильме.
  2. Marvel готовит появление команды «Иллюминатов» – секретного общества, которое решает вопросы о судьбе Земли. В трейлере видно, что Ксавьер не действует один, а относится к некой коллективной организации.

Америка Чавес

Этот персонаж дебютировал в комиксах Marvel в 2011 году и ранее пока не получал экранизаций. Ее сыграет 15-летняя Сочил Гомес. Среди способностей Чавес – открытие порталов в мультивселенной. Вероятно, она станет связующим персонажем между разными реальностями и поможет Стрэнджу в устранении создавшихся проблем.

Пегги Картер в роли новой версии Капитана Америки

Помимо трейлера Marvel выпустил и постер фильма. На нем есть изображение щита, который носила Капитан Картер – персонаж, уже показанный ранее в анимационном сериале «Что, если?». 

Роль Пэгги Картер в других фильмах исполняла Хэйли Этвелл

Global Look Press

В нем авторы представляют, что произошло бы с жизнью героев Marvel в альтернативной реальности. В одной из них сыворотку суперсолдата получает не Стив Роджерс (который стал привычным нам классическим Капитаном Америкой), а его возлюбленная Пегги Картер – спецагент, которая появлялась в «Первом мстителе» и сериале «Агент Картер». Став суперсолдатом вместо Роджерса, Картер переняла у него способности и костюм, но из-за происхождения сменила айдентику с флага США на флаг Британии. 

Темная версия Стрэнджа

Еще одним антагонистом в истории станет злобная версия Доктора Стрэнджа. В одном из кадров она появляется в темном облаке, со множеством рук и шрамами. 

Эта версия Стрэнджа тоже уже анонсировалась Marvel ранее – она была одним из героев «Что, если?». В этой версии реальности Стрэндж не сумел справиться с горем после смерти любимой женщины, лишился рассудка и стал захватывать Вселенную.

Темная версия Стрэнджа

Фильм выйдет в прокат в мае, в России премьера состоится 5 числа. Главные роли по-прежнему исполняют Бенедикт Камбербэтч (Стрэндж), Элизабет Олсен (Ванда, Алая Ведьма), Рэйчел МакАдамс (Кристина Палмер). Режиссером будет Сэм Рэйми, снявший «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука» с Тоби Магуйером.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Алексей Боржонов
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