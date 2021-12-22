Что мы увидели в трейлере фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

2. Стрэндж знает, что Ванда взяла в заложники целый город. Но ничего не сделал

Диалог Стрэнджа и Ванды:

– Я знала, что рано или поздно ты объявишься. Я оступилась. И пострадали люди.

– Я здесь не из-за кризиса Уэствью.

– Тогда что тебе нужно?

– Твоя помощь.

– С чем?

– Что ты знаешь о мультивселенной?

Этот диалог – отсылка к событиям из сериала «ВандаВижен», которые разворачивались вокруг Ванды Максимофф и Вижена. По сюжету, они переезжают в небольшой город Уэствью, заводят семью живут в обстановке разных периодов прошлого века. Все действия показаны, будто Ванда и Вижен стали участником телешоу.

Эту историю создала сама Ванда. Она поработила разум всех жителей города и изменила реальность. Сюжет сталкивает ее с ведьмой Агнес, которая пытается забрать у Ванды магию хаоса. Ванда становится Алой Ведьмой и побеждает ее. После этого она освободила город.

3. Ванда освоила темную магию из книги Даркхолд и будет ее использовать

Даркхолд – это Книга грехов или Книга проклятых. По комиксам, ее использовали злые силы для переноса Земли в темное измерение. В одной из вселенных Призрачный гонщик забрал ее обратно в ад, чтобы никто из суперзлодеев не использовал ее против планеты.

В сериале «ВандаВижен» Агнес во время дуэли с Вандой читала Даркхолд. После победы над Агнес Ванда тоже изучала книгу. В сцене после титров она спокойно гуляет по дому в Заковии, пока ее астральное тело читает эту книгу.

Во втором фильме про Стрэнджа она использует магию Даркхолда.