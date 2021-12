Что мы увидели в трейлере фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Выводы по первому видео о фильме.

1. Стрэндж присутствует на свадьбе любимой девушки

Это про Рэйчел Макадамс, которая играла важную роль в его жизни до того, как он начал обучение магии. В первом фильме о Стрэндже Палмер подарила ему часы с гравировкой «Time will tell you how much I love you. Christine» («Время расскажет, как сильно я люблю тебя. Кристина»).

Сейчас Стрэндж в статусе свидетеля смотрит, как девушка вышла замуж.

«Никогда я не желал, чтобы вот так все повернулось» – эта фраза звучит в моменте видео, когда проходит свадьба Макадамс.