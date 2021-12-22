Доктор Стрэндж
Человек-паук
Marvel
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#Доктор Стрэндж #Человек-паук #Marvel

Что мы увидели в трейлере фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

час назад
Илья Егоров

Компания Marvel показала трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Вообще-то его показали еще после титров фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Но сейчас видео появилось на всех площадках компании.

Англоязычный трейлер:

Русскоязычный:

Выводы по первому видео о фильме.

1. Стрэндж присутствует на свадьбе любимой девушки

Это про Рэйчел Макадамс, которая играла важную роль в его жизни до того, как он начал обучение магии. В первом фильме о Стрэндже Палмер подарила ему часы с гравировкой «Time will tell you how much I love you. Christine» («Время расскажет, как сильно я люблю тебя. Кристина»).

Сейчас Стрэндж в статусе свидетеля смотрит, как девушка вышла замуж.

«Никогда я не желал, чтобы вот так все повернулось» – эта фраза звучит в моменте видео, когда проходит свадьба Макадамс.

2. Стрэндж знает, что Ванда взяла в заложники целый город. Но ничего не сделал

Диалог Стрэнджа и Ванды:

– Я знала, что рано или поздно ты объявишься. Я оступилась. И пострадали люди.

– Я здесь не из-за кризиса Уэствью.

– Тогда что тебе нужно?

– Твоя помощь.

– С чем?

– Что ты знаешь о мультивселенной?

Этот диалог – отсылка к событиям из сериала «ВандаВижен», которые разворачивались вокруг Ванды Максимофф и Вижена. По сюжету, они переезжают в небольшой город Уэствью, заводят семью живут в обстановке разных периодов прошлого века. Все действия показаны, будто Ванда и Вижен стали участником телешоу.

Эту историю создала сама Ванда. Она поработила разум всех жителей города и изменила реальность. Сюжет сталкивает ее с ведьмой Агнес, которая пытается забрать у Ванды магию хаоса. Ванда становится Алой Ведьмой и побеждает ее. После этого она освободила город.

3. Ванда освоила темную магию из книги Даркхолд и будет ее использовать

Даркхолд – это Книга грехов или Книга проклятых. По комиксам, ее использовали злые силы для переноса Земли в темное измерение. В одной из вселенных Призрачный гонщик забрал ее обратно в ад, чтобы никто из суперзлодеев не использовал ее против планеты.

В сериале «ВандаВижен» Агнес во время дуэли с Вандой читала Даркхолд. После победы над Агнес Ванда тоже изучала книгу. В сцене после титров она спокойно гуляет по дому в Заковии, пока ее астральное тело читает эту книгу.

Во втором фильме про Стрэнджа она использует магию Даркхолда.

4. Стрэндж будет решать вопросы мультивселенной с помощью Америки Чавес – девушки, которая умеет путешествовать между реальностями

Заметили вот эту девушку в трейлере в тот момент, когда Стрэндж открыл дверь в другую реальность?

Это Америка Чавес (или Мисс Америка), и это новый супергерой для фильмов от Marvel. Комиксы говорят, что Чавес умеет летать, у нее есть огромная сила и рентгеновское зрение. А еще она умеет создавать проходы между реальностями, что важно для Доктора Стрэнджа.

Просто напомним одну из фраз, с которой начинается фильм: «За надругательствами над реальностью последует кара».

5. Как и в фильме про Человека-паука, мы увидим альтернативную версию знакомого героя

В «Человек-паук: Нет пути домой» появились пауки в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Незадолго до конца тизера-трейлера ко второму фильма про Стрэнджа появляется злой Доктор Стрэндж.

Это персонаж из мультфильма «Что если?», который там сошел с ума от горя после смерти любимой женщины. В конце мульфильма он помог спасти мир вместе с мультивселенским отрядом из разных миров.

ютуб-канал В Рейтинге

Такая история есть в одной из вселенных комиксов. В ней Стрэндж путешествовал во времени, чтобы спасти Макадамс, но так и не смог. Он сошел с ума, начал сжирать силы других магов и существ и в итоге поглотил всю свою вселенную.

А началось все с победы этого Стрэнджа над Бароном Мордо, после чего он изучал темную магию. С того момента в альтернативной реальности темный Стрэндж был известен как Некромант.

6. Какие еще пасхалки есть в этом видео?

  • Стрэндж использует магию хаоса. А это способность Ванды.
  • Барон Мордо, соперник Стрэнджа, вернулся. И он в желто-зеленом наряде, в котором был в комиксах.
  • Появление Шума-Гората, монстра-суперзлодея. В комиксах Стрэндж часто сталкивается с ним.
  • Стартовый кадр видео – изображение Стрэнджа в разбитых часах, которые подарила ему Рэйчел. Это говорит, что фильм будет рассказывать о разваливающейся реальности.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ютуб-канал MARVEL Россия
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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