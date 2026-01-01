Человек-паук

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Супергерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics
Создатели
Стэн Ли и Стив Дитко
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«Человек-паук: Нет пути домой» собрал в прокате миллиард долларов
#Человек-паук
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Фанат посмотрел «Человек-паук: Нет пути домой» 292 раза – провел 720 часов в кино и попал в Книгу рекордов Гиннесса
#Человек-паук
Будет ли «Человек-паук 4»: сыграет ли Том Холланд, в мире Marvel или в Sony, кто злодей, когда выйдет
#Человек-паук
Десять самых популярных постов года в инстаграме. Месси и Билли Айлиш заняли половину топа, на первом месте – Роналду
#мир
Что мы увидели в трейлере фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
#Доктор Стрэндж
Один из лучших персонажей «Человека-паука» – вредный главред Д. Д. Джеймсон. Актер плакал, когда вернулся спустя 14 лет – и в 66 выглядит атлетичнее нас
#Человек-паук
Мультивселенная – теперь главная тема всех фильмов Marvel. Что наука говорит о реальности этого явления? Как это работает в киновселенной и что с этим не так?
#Человек-паук
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