«Человек-паук: Нет пути домой» собрал в прокате миллиард долларов

Фильм уже стал самым дорогим за весь 2021-й год. Он обогнал «Битву при Чосинском водохранилище», которая стала самым кассовым кино не на английском языке (сборы составили более 905 миллионов долларов).

По состоянию на 25 декабря «Человек-паук» уже собрал:

922 млн по всему миру.

406 млн на территории США.

В России сборы фильма приближаются к 2 миллиардам рублей. Он также стал первым, преодолевшим отметку в миллиард долларов в период пандемии коронавируса.

«Человек-паук: Вдали от дома», вышедший летом 2019 года, также собрал больше миллиарда долларов, но за срок чуть меньше месяца. Фильму 2021 года хватило меньше двух недель.