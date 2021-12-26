Человек-паук
Поделиться:
Комментарии:
0
#Человек-паук

«Человек-паук: Нет пути домой» собрал в прокате миллиард долларов

час назад

Фильм уже стал самым дорогим за весь 2021-й год. Он обогнал «Битву при Чосинском водохранилище», которая стала самым кассовым кино не на английском языке (сборы составили более 905 миллионов долларов).

По состоянию на 25 декабря «Человек-паук» уже собрал:

  • 922 млн по всему миру.
  • 406 млн на территории США. 

В России сборы фильма приближаются к 2 миллиардам рублей. Он также стал первым, преодолевшим отметку в миллиард долларов в период пандемии коронавируса.

«Человек-паук: Вдали от дома», вышедший летом 2019 года, также собрал больше миллиарда долларов, но за срок чуть меньше месяца. Фильму 2021 года хватило меньше двух недель.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Forbes
Еще по теме
Один из лучших персонажей «Человека-паука» – вредный главред Д. Д. Джеймсон. Актер плакал, когда вернулся спустя 14 лет – и в 66 выглядит атлетичнее нас
Что скрывает «Человек-паук: Нет пути домой» – самый ожидаемый фильм Marvel эпохи после «Мстителей»
Почему «Человек-паук: Нет пути домой» вызывает такой ажиотаж и даже его трейлер (>20 млн просмотров за пять часов!) резонанснее других фильмов
Дублером героя в «Человеке-пауке 3» был однорукий кикбоксер – специально для единственной сцены
История комикс-масок Обамеянга (Человек-паук, Бэтмен, Черная Пантера). Так он празднует голы и дни рождения близких
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Человек-паук