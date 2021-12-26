Человек-паук
«Человек-паук: Нет пути домой» собрал в прокате миллиард долларов
час назад
Фильм уже стал самым дорогим за весь 2021-й год. Он обогнал «Битву при Чосинском водохранилище», которая стала самым кассовым кино не на английском языке (сборы составили более 905 миллионов долларов).
По состоянию на 25 декабря «Человек-паук» уже собрал:
- 922 млн по всему миру.
- 406 млн на территории США.
В России сборы фильма приближаются к 2 миллиардам рублей. Он также стал первым, преодолевшим отметку в миллиард долларов в период пандемии коронавируса.
«Человек-паук: Вдали от дома», вышедший летом 2019 года, также собрал больше миллиарда долларов, но за срок чуть меньше месяца. Фильму 2021 года хватило меньше двух недель.
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