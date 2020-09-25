Дублером героя в «Человеке-пауке 3» был однорукий кикбоксер – специально для единственной сцены
Третья часть «Человека-паука» завершала трилогию режиссера Сэма Рэйми. В нем было сразу три антагониста: Зеленый гоблин, Песочный человек и Веном, которого Рэйми не хотел видеть в сценарии. Но продюсеры настояли – темная версия Человека-паука хорошо смотрелась для маркетинга.
И фильм правда круто продался – $890 млн сборов при бюджете в $263 млн. Это рекорд для кино о Человеке-пауке.
Но третий «Человек-паук» Сэма Рэйми не так сильно понравился зрителям и критикам. Если в первых двух частях получились истории, как люди становятся супергероями. То в третьей – слишком много антагонистов, которые не раскрываются как сложные персонажи.
Сам сценарий неповоротлив (изначально третью часть хотели разделить на два фильма): авторы переборщили с эффектами, зрелищностью и темной стороной Питера Паркера. Еще Рэйми с подачи продюсеров добавил больше пафоса и эпичности, лишив вселенную фирменной самоиронии.
Только 63% кинокритиков написали положительные рецензии. А на IMDb оценка не впечатляющая – 6,2 (у первых двух частей – 7,3).
Гораздо интереснее сюжеты, которые развивались вокруг фильма.
🧱 Томас Херч сломал три пальца в сцене, где Песочный человек дрался с Пауком в метро. Это косяк реквизиторов. Херч должен был ударить в стену из пенопласта, но получилось все, как и задумано в сценарии – актер треснул со всей силой по кирпичной стене.
🏖 Специалисты по спецэффектам три года думали, как сделать Песочного человека. Они бросали песок и молотую кукурузу в камеру и советовались с песчаными скульпторами, пока не добились нужной реалистичности.
🚽 Игравший Венома Тофер Грейс не мог во время съемок ходить в туалет. Утром он ничего не ел и не пил, потому что неудобный костюм надевался и снимался один раз за съемочный день.
🔊 Кирстен Данст (Мэри Джейн) очень громко кричит в некоторых сценах. Но этот крик взят из второй части «Человека-паука». В третьем фильме Данст не могла так громко и отчаянно кричать.
💪🏻 В сцене драки с Песочным человеком Человека-паука играет Бакстер Хамби. Это первый чемпион мира по кикбоксингу с одной рукой (она запуталась в пуповине, и акушеры ее ампутировали). Он выступал в легкой атлетике на Паралимпиаде, служил в полиции, но потом ушел в кикбоксинг, стал чемпионом мира в разных категориях и ушел в каскадеры.
«Я верю, что рождение с одной рукой дало мне решимость преодолеть то, что люди называют инвалидностью. Нужно было постараться, чтобы меня приняли как равного
В начале моей карьеры было трудно устраивать драки, потому что никто не хочет бить парня одной рукой. И никто не хочет, чтобы его бил парень с одной рукой»
Хамби наносил удары ампутированной до локтя рукой. Потом монтажеры добавили кисть, которая как будто проходит сквозь Песочного человека.