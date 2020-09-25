Дублером героя в «Человеке-пауке 3» был однорукий кикбоксер – специально для единственной сцены

🧱 Томас Херч сломал три пальца в сцене, где Песочный человек дрался с Пауком в метро. Это косяк реквизиторов. Херч должен был ударить в стену из пенопласта, но получилось все, как и задумано в сценарии – актер треснул со всей силой по кирпичной стене.

🏖 Специалисты по спецэффектам три года думали, как сделать Песочного человека. Они бросали песок и молотую кукурузу в камеру и советовались с песчаными скульпторами, пока не добились нужной реалистичности.

🚽 Игравший Венома Тофер Грейс не мог во время съемок ходить в туалет. Утром он ничего не ел и не пил, потому что неудобный костюм надевался и снимался один раз за съемочный день.

🔊 Кирстен Данст (Мэри Джейн) очень громко кричит в некоторых сценах. Но этот крик взят из второй части «Человека-паука». В третьем фильме Данст не могла так громко и отчаянно кричать.

💪🏻 В сцене драки с Песочным человеком Человека-паука играет Бакстер Хамби. Это первый чемпион мира по кикбоксингу с одной рукой (она запуталась в пуповине, и акушеры ее ампутировали). Он выступал в легкой атлетике на Паралимпиаде, служил в полиции, но потом ушел в кикбоксинг, стал чемпионом мира в разных категориях и ушел в каскадеры.